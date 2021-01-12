https://ria.ru/20210112/lekarstva-1592763118.html

Названы четыре препарата, помогающих при коронавирусе

Названы четыре препарата, помогающих при коронавирусе

Главный врач инфекционного отделения Медицинского центра Большого Балтимора в США Теодор Бейли перечислил безрецептурные препараты, которые нужны, чтобы... РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T18:26

2021-01-12T18:26

2021-01-12T19:07

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

yahoo

здоровье - общество

сша

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Главный врач инфекционного отделения Медицинского центра Большого Балтимора в США Теодор Бейли перечислил безрецептурные препараты, которые нужны, чтобы облегчить течение COVID-19. Об этом пишет портал Yahoo life. Первым пунктом врач назвал болеутоляющие лекарства. Отмечается, что они работают как противовоспалительные, а также помогают при различных видах боли и могут быть полезны при лихорадке. Однако их стоит применять с осторожностью из-за возможного влияния на сердце и печень.Другая важная группа препаратов — жаропонижающие, прежде всего парацетамол. Врач обратил внимание, что он действует мягче болеутоляющих средств, что важно для пациентов с болезнями сердца и печени.Бейли призвал также держать наготове лекарства от кашля, так как это один из симптомов COVID-19. Медик уточнил, что необходим препарат, подавляющий кашлевый рефлекс. Такие лекарства прописывают именно при сухом кашле, который непродуктивен и бывает болезненным.Четвертый пункт в списке — витамин C и цинк. Эти добавки помогают поддержать иммунитет, но не могут повлиять на течение болезни, если уже произошло заражение, предупредил врач. В мире выявили около 90 миллионов случаев коронавирусной инфекции, более 1,9 миллиона человек скончались. Больше всего зараженных и жертв в США, Индии и Бразилии.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210111/coronavirus-1592648777.html

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2021

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коронавирус covid-19, yahoo, здоровье - общество, сша