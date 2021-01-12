https://ria.ru/20210112/lekarstva-1592708992.html

Мурашко оценил ситуацию с лекарствами от COVID-19 в России

Мурашко оценил ситуацию с лекарствами от COVID-19 в России

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что по объему лекарств от коронавируса, находящихся в обороте, ситуация в РФ улучшилась. РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T13:16

2021-01-12T13:16

2021-01-12T13:31

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

михаил мурашко

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что по объему лекарств от коронавируса, находящихся в обороте, ситуация в РФ улучшилась."Также хочу сказать, что по объему лекарств, находящихся в обороте, ситуация значительно улучшилась, в том числе, увеличенное производство покрывает потребность", - заявил он на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210108/koronavirus-1592310251.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, здоровье - общество, общество