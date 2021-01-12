https://ria.ru/20210112/lekarstva-1592683025.html
Миронов призвал принять норму о компенсации гражданам затрат на лекарства
Миронов призвал принять норму о компенсации гражданам затрат на лекарства
Лидер фракции "Справедливая Россия" в ГД Сергей Миронов считает необходимым принять закон об обеспечении лекарственными средствами, в котором должна быть норма... РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T10:54
2021-01-12T10:54
2021-01-12T10:55
здоровье - общество
сергей миронов
справедливая россия
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общество
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МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Лидер фракции "Справедливая Россия" в ГД Сергей Миронов считает необходимым принять закон об обеспечении лекарственными средствами, в котором должна быть норма о компенсации гражданам затрат на лекарства, если на них тратится более 10 процентов дохода, сообщает во вторник пресс-служба фракции.Как уточнили в пресс-службе, Миронов в ходе онлайн-встречи с руководителями общественных организаций, защищающих права пациентов, обсудил необходимость принятия в России федеральных законов о лекарственном обеспечении и о законодательных гарантиях доступности лекарственных средств."Считаю, что необходимо принять закон об обеспечении лекарственными средствами. Именно об обеспечении, а не просто об обороте лекарств. Должна быть также норма о том, что если гражданин тратит на лекарства более 10 процентов своих доходов, то сверх этой суммы государство должно компенсировать затраты на необходимые лекарства", - отметил в ходе встречи Миронов, которого цитирует пресс-служба.Лидер СР предложил руководителям общественных организаций продолжить консультации и обмен идеями для работы над законопроектами.
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здоровье - общество, сергей миронов, справедливая россия, госдума рф, общество
МОСКВА, 12 янв – РИА Новости.
Лидер фракции "Справедливая Россия
" в ГД Сергей Миронов
считает необходимым принять закон об обеспечении лекарственными средствами, в котором должна быть норма о компенсации гражданам затрат на лекарства, если на них тратится более 10 процентов дохода, сообщает во вторник пресс-служба фракции.
Как уточнили в пресс-службе, Миронов в ходе онлайн-встречи с руководителями общественных организаций, защищающих права пациентов, обсудил необходимость принятия в России федеральных законов о лекарственном обеспечении и о законодательных гарантиях доступности лекарственных средств.
"Считаю, что необходимо принять закон об обеспечении лекарственными средствами. Именно об обеспечении, а не просто об обороте лекарств. Должна быть также норма о том, что если гражданин тратит на лекарства более 10 процентов своих доходов, то сверх этой суммы государство должно компенсировать затраты на необходимые лекарства", - отметил в ходе встречи Миронов, которого цитирует пресс-служба.
Лидер СР предложил руководителям общественных организаций продолжить консультации и обмен идеями для работы над законопроектами.