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Миронов призвал принять норму о компенсации гражданам затрат на лекарства
Миронов призвал принять норму о компенсации гражданам затрат на лекарства
Лидер фракции "Справедливая Россия" в ГД Сергей Миронов считает необходимым принять закон об обеспечении лекарственными средствами, в котором должна быть норма... РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T10:54
2021-01-12T10:55
здоровье - общество
сергей миронов
справедливая россия
госдума рф
общество
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МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Лидер фракции "Справедливая Россия" в ГД Сергей Миронов считает необходимым принять закон об обеспечении лекарственными средствами, в котором должна быть норма о компенсации гражданам затрат на лекарства, если на них тратится более 10 процентов дохода, сообщает во вторник пресс-служба фракции.Как уточнили в пресс-службе, Миронов в ходе онлайн-встречи с руководителями общественных организаций, защищающих права пациентов, обсудил необходимость принятия в России федеральных законов о лекарственном обеспечении и о законодательных гарантиях доступности лекарственных средств."Считаю, что необходимо принять закон об обеспечении лекарственными средствами. Именно об обеспечении, а не просто об обороте лекарств. Должна быть также норма о том, что если гражданин тратит на лекарства более 10 процентов своих доходов, то сверх этой суммы государство должно компенсировать затраты на необходимые лекарства", - отметил в ходе встречи Миронов, которого цитирует пресс-служба.Лидер СР предложил руководителям общественных организаций продолжить консультации и обмен идеями для работы над законопроектами.
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здоровье - общество, сергей миронов, справедливая россия, госдума рф, общество

Миронов призвал принять норму о компенсации гражданам затрат на лекарства

10:54 12.01.2021 (обновлено: 10:55 12.01.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкРуководитель фракции политической партии "Справедливая Россия" в Государственной Думе РФ Сергей Миронов во время совещания в режиме видеоконференции с председателем Центрального банка РФ Эльвирой Набиуллиной
Руководитель фракции политической партии Справедливая Россия в Государственной Думе РФ Сергей Миронов во время совещания в режиме видеоконференции с председателем Центрального банка РФ Эльвирой Набиуллиной - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
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МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Лидер фракции "Справедливая Россия" в ГД Сергей Миронов считает необходимым принять закон об обеспечении лекарственными средствами, в котором должна быть норма о компенсации гражданам затрат на лекарства, если на них тратится более 10 процентов дохода, сообщает во вторник пресс-служба фракции.
Как уточнили в пресс-службе, Миронов в ходе онлайн-встречи с руководителями общественных организаций, защищающих права пациентов, обсудил необходимость принятия в России федеральных законов о лекарственном обеспечении и о законодательных гарантиях доступности лекарственных средств.
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"Считаю, что необходимо принять закон об обеспечении лекарственными средствами. Именно об обеспечении, а не просто об обороте лекарств. Должна быть также норма о том, что если гражданин тратит на лекарства более 10 процентов своих доходов, то сверх этой суммы государство должно компенсировать затраты на необходимые лекарства", - отметил в ходе встречи Миронов, которого цитирует пресс-служба.
Лидер СР предложил руководителям общественных организаций продолжить консультации и обмен идеями для работы над законопроектами.
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Здоровье - ОбществоСергей МироновСправедливая РоссияГосдума РФОбщество
 
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