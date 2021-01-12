https://ria.ru/20210112/lekarstva-1592683025.html

Миронов призвал принять норму о компенсации гражданам затрат на лекарства

Миронов призвал принять норму о компенсации гражданам затрат на лекарства

Лидер фракции "Справедливая Россия" в ГД Сергей Миронов считает необходимым принять закон об обеспечении лекарственными средствами, в котором должна быть норма... РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T10:54

2021-01-12T10:54

2021-01-12T10:55

здоровье - общество

сергей миронов

справедливая россия

госдума рф

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570693885_0:0:1505:846_1920x0_80_0_0_a3cf13b865159aa2cd6644f891434efe.jpg

МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Лидер фракции "Справедливая Россия" в ГД Сергей Миронов считает необходимым принять закон об обеспечении лекарственными средствами, в котором должна быть норма о компенсации гражданам затрат на лекарства, если на них тратится более 10 процентов дохода, сообщает во вторник пресс-служба фракции.Как уточнили в пресс-службе, Миронов в ходе онлайн-встречи с руководителями общественных организаций, защищающих права пациентов, обсудил необходимость принятия в России федеральных законов о лекарственном обеспечении и о законодательных гарантиях доступности лекарственных средств."Считаю, что необходимо принять закон об обеспечении лекарственными средствами. Именно об обеспечении, а не просто об обороте лекарств. Должна быть также норма о том, что если гражданин тратит на лекарства более 10 процентов своих доходов, то сверх этой суммы государство должно компенсировать затраты на необходимые лекарства", - отметил в ходе встречи Миронов, которого цитирует пресс-служба.Лидер СР предложил руководителям общественных организаций продолжить консультации и обмен идеями для работы над законопроектами.

https://ria.ru/20210106/fond-1592110618.html

https://ria.ru/20201229/dolgi-1591366423.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, сергей миронов, справедливая россия, госдума рф, общество