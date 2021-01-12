https://ria.ru/20210112/kuraev-1592748853.html

Кураев подал апелляцию на решение церковного суда о лишении его сана

Кураев подал апелляцию на решение церковного суда о лишении его сана

Скандально известный священник РПЦ протодиакон Андрей Кураев сообщил, что подал патриарху Московскому и вся Руси Кириллу прошение о проведении повторного... РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T17:19

2021-01-12T17:19

2021-01-12T17:42

религия и мировоззрение

россия

новости - религия и мировоззрение

андрей кураев

русская православная церковь

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/1d/1570748179_0:71:3071:1798_1920x0_80_0_0_8bb24d242d733c8e72f93c3ca17e2180.jpg

МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Скандально известный священник РПЦ протодиакон Андрей Кураев сообщил, что подал патриарху Московскому и вся Руси Кириллу прошение о проведении повторного заседания епархиального суда по вопросу о лишении сана.Тест обращения размещен на странице Кураева в Facebook. В качестве обоснования для подачи прошения он отметил "несоблюдение епархиальным судом установленного порядка церковного судопроизводства".Епархиальный суд Москвы в декабре 2020 года рассмотрел сообщения о церковных правонарушениях протодиакона Андрея Кураева и постановил лишить его сана. Решение вступит в силу после утверждения патриархом Кириллом. По информации епархии, суд установил в заявлениях Кураева "признаки хулы на Церковь". В решении суда также говорится о признаках клеветнической деятельности клирика, в частности об обвинениях Русской православной церкви в "организации раскола". По информации епархии, протодиакон, согласно положению о церковном суде, трижды был вызван в церковный суд в установленном порядке и трижды не явился, и лишь в одном случае его отказ прибыть был признан обоснованным уважительной причиной (состояние здоровья)."Речь идет не об апелляции, это называется ходатайство об обжаловании, о вторичном рассмотрении. Я имею право обратиться с такой просьбой к городскому епископу – в данном случае это патриарх Московский и вся Руси Кирилл", - сказал Кураев.В обращении к патриарху он, в частности, пишет, что суд не ознакомил его с заявлениями и сообщениями о церковных правонарушениях, "не принял во внимание и даже не упомянул" его "предыдущие извинения перед семьей прот. Агейкина и митрополитом Тихоном (Емельяновым)"."В обвинении суд ссылался на высказывания, которые были "зашифрованы" в виде ссылок, при этом суд запретил мне пользоваться интернетом и телефоном во время заседания. То есть, если бы я пришел на суд, я бы даже не смог понять, в чем конкретно меня обвиняют. Причем запрет на использование телефона и интернета во время заседания – неправомочен", - пояснил Кураев. По его словам, только теперь, после публикации рушения суда, он узнал, в чем именно обвиняется и может "спокойно проанализировать обвинение, свои слова и церковные каноны"."Поэтому у меня есть надежда на повторное заседание суда. Для меня это возможность нормально защищаться и сказать свое слово на суде. Надо сказать, что положение о церковном суде не обязывает епископа назначать вторичные слушания, это зависит от доброй воли патриарха Кирилла", - пояснил священник.Всего, по словам Кураева, в его адрес епархиальным судом было обозначено порядка 10 обвинений. "По некоторым очень легко ответить, например, когда мне приписывают не мои слова, по другим обвинениям возможен богословский спор, по каким-то я могу признать свою неправоту: я христианин и мне незазорно каяться. Хотя бы исходя из этого очная "встреча" была бы хороша. Но я прошу в своем обращении к патриарху Кириллу, чтобы во время суда мне было разрешено пользоваться средствами связи, потому что положение о церковном суде не предусматривает такого запрета", - подчеркнул Кураев.Также он отметил, что положение о церковном суде не ограничивает сроки рассмотрения ходатайства о пересмотре дела – "поэтому ситуация может "зависнуть" на года". "Причем в общецерковный суд можно подать просьбу только после получения отказал об обжаловании со стороны епархиального суда", - заключил собеседник агентства.Ранее Кураев направил открытое письмо на имя председателя церковного суда при Епархиальном совете Москвы протоиерея Михаила Рязанцева, где выразил недоумение в связи с тем, что суд, по его утверждению, не познакомил его с выдвигаемыми обвинениями, несмотря на его неоднократные обращения. Также, по его словам Кураева, ему отказали в возможности прийти в суд с адвокатом или экспертом в области церковного права, выступающим на его стороне, пригласить свидетелей.

https://ria.ru/20201230/kuraev-1591627224.html

https://ria.ru/20201221/rpts-1590269053.html

https://ria.ru/20201103/svyaschennik-1582861876.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости - религия и мировоззрение, андрей кураев, русская православная церковь, москва