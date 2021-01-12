https://ria.ru/20210112/kupaniya-1592685738.html
Крещенские купания не опаснее, чем поход в магазин, считает религиовед
Крещенские купания не опаснее, чем поход в магазин, считает религиовед
"Скопления людей" в раздевалках во время крещенских купаний сложно себе представить, в супермаркетах таких масс народа значительно больше, заявил РИА Новости... РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T11:04
2021-01-12T11:04
2021-01-12T11:04
религия и мировоззрение
врнс
новости - религия и мировоззрение
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
роман силантьев
омская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/156358/88/1563588896_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_86bbda66438e18c996b44a6c8596d47e.jpg
МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. "Скопления людей" в раздевалках во время крещенских купаний сложно себе представить, в супермаркетах таких масс народа значительно больше, заявил РИА Новости директор Правозащитного центра Всемирного русского народного собора (ВРНС) религиовед Роман Силантьев, комментируя призыв управления Роспотребнадзора Омской области воздержаться от традиционных купаний на Крещение из-за коронавируса.Представители ведомства ранее в понедельник, на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, высказались против крещенских купаний, аргументировав свою позицию тем, что раздевалки являются местом скопления людей.Отвечая на вопрос о том, могут ли в принципе запретить верующим купания в этом году, Силантьев заметил, что, к сожалению, могут."Ну, вот сколько сам купался на Крещение, ни разу в раздевалках никакого скопления народа не наблюдал, а зачастую и в приспособленных местах сами раздевались, через полотенце. Поэтому, скажем так, "скопление людей" меньше, чем в магазине бывает", - сказал правозащитник.Официального запрета на купания нет, но целесообразность их проведения будет зависеть от организационных моментов – мероприятия пройдут, если будет возможность соблюдать санитарные нормы, уточнили ранее в правительстве Омской области.
https://ria.ru/20210111/kupaniya-1592576021.html
омская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/156358/88/1563588896_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_894ab2fbf53dde25a5494963f64151ee.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
врнс, новости - религия и мировоззрение, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), роман силантьев, омская область
МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. "Скопления людей" в раздевалках во время крещенских купаний сложно себе представить, в супермаркетах таких масс народа значительно больше, заявил РИА Новости директор Правозащитного центра Всемирного русского народного собора (ВРНС) религиовед Роман Силантьев, комментируя призыв управления Роспотребнадзора Омской области воздержаться от традиционных купаний на Крещение из-за коронавируса.
Представители ведомства ранее в понедельник, на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, высказались против крещенских купаний, аргументировав свою позицию тем, что раздевалки являются местом скопления людей.
Отвечая на вопрос о том, могут ли в принципе запретить верующим купания в этом году, Силантьев заметил, что, к сожалению, могут.
"Ну, вот сколько сам купался на Крещение, ни разу в раздевалках никакого скопления народа не наблюдал, а зачастую и в приспособленных местах сами раздевались, через полотенце. Поэтому, скажем так, "скопление людей" меньше, чем в магазине бывает", - сказал правозащитник.
Официального запрета на купания нет, но целесообразность их проведения будет зависеть от организационных моментов – мероприятия пройдут, если будет возможность соблюдать санитарные нормы, уточнили ранее в правительстве Омской области.