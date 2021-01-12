https://ria.ru/20210112/krym-1592788361.html

В Совфеде назвали "помощь" Великобритании по Крыму политическим проектом

В Совфеде назвали "помощь" Великобритании по Крыму политическим проектом

Британские проекты по "возвращению" Крыма и по Донбассу являются чисто политическими, без заявленных "гуманитарных" целей, заявил РИА Новости во вторник глава... РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T21:49

2021-01-12T21:49

2021-01-12T22:49

донбасс

константин косачев

великобритания

республика крым

украина

в мире

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МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Британские проекты по "возвращению" Крыма и по Донбассу являются чисто политическими, без заявленных "гуманитарных" целей, заявил РИА Новости во вторник глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.Посольство Великобритании на Украине профинансирует проекты, направленные на возвращение полуострова Крым в состав украинского государства. Власти готовы выделять на проекты до 10 тысяч фунтов (около миллиона рублей). Они могут быть направлены не только на полуостров, но и на "неподконтрольные государству зоны", то есть непризнанные республики Донбасса. Предполагается фиксировать и освещать нарушения прав человека, помощь их жертвам, а также отстаивать права национальных меньшинств."Чисто политический проект, не имеющий ничего общего с заявляемыми "гуманитарными" целями. Изменение статуса Крыма в 2014 году было единственно возможным способом реальной защиты прав и свобод жителей полуострова от экстремистской националистической угрозы с территории Украины", - сказал сенатор.По его словам, реакция на эту угрозу жителей юго-востока Украины, начиная с майданных событий и до сих пор, - того же рода."Именно сохранение такой угрозы определило и продолжает определять перспективы урегулирования конфликта на юго-востоке, а точнее - их постепенное сужение, тем более когда в дело включаются такие "помощники", как британцы и прочие англосаксы", - заключил Косачев.

https://ria.ru/20210112/krym-1592653426.html

донбасс

великобритания

республика крым

украина

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донбасс, константин косачев, великобритания, республика крым, украина, в мире