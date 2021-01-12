https://ria.ru/20210112/krym-1592744516.html

Британия профинансирует "реинтеграцию" Крыма в состав Украины

Британия профинансирует "реинтеграцию" Крыма в состав Украины

Посольство Великобритании в Киеве профинансирует проекты по "реинтеграции" Крыма в состав Украины, говорится в документе, опубликованном на сайте британского... РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T16:50

2021-01-12T16:50

2021-01-12T17:40

россия

великобритания

республика крым

украина

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Посольство Великобритании в Киеве профинансирует проекты по "реинтеграции" Крыма в состав Украины, говорится в документе, опубликованном на сайте британского правительства.В рамках программы "Открытое будущее", которая стартовала 1 января и продлится до 15 марта 2021 года, планируется "развитие реинтеграции" полуострова и неподконтрольных Киеву территорий на востоке Украины, а также фиксация "нарушений прав человека" со стороны России в этих регионах и помощь "жертвам".Работу будут вести через общественные организации при поддержке государственных органов.Как отмечается в анонсе, индикаторами успеха программы должны стать документирование "нарушений прав человека" на этих территориях и "эффективное" освещение этой ситуации, а также "защита прав" жителей полуострова через новую стратегию Киева в отношении Крыма.Результаты информационной работы с местными некоммерческими организациями — в особенности с крымскими татарами — по "улучшения осведомленности" о правах человека также указаны в числе целей миссии. Кроме того, планируется поощрение их политической и правозащитной активности.Финансирование проектов составит до миллиона рублей (десять тысяч фунтов стерлингов). При этом поощряются софинансирование и самостоятельное финансирование. Как говорится в примечании, административные расходы не должны превышать восьми процентов от общей суммы бюджета кампании. "Мы не можем финансировать академические курсы или исследования, курсы английского языка и покупку оборудования", — уточняется в документе.Денежные средства предоставят только на британский 2020-2021-й финансовый год.Украина и западные государства регулярно спекулируют на тему "нарушения прав" крымских татар в России. При этом благодаря возвращению полуострова в состав страны они получили права, свободы и возможности, которых у них не было в украинский период, отмечали в Госдуме. Делегация крымских татар выражала готовность отправиться в Парламентскую ассамблею Совета Европы и рассказать объективную правду о жизни на полуострове. Глава региональной национально-культурной автономии Эйваз Умеров рассказал, что с 2014 года в вопросе нацменьшинств международные площадки отдавали предпочтение исключительно тем гражданам, которые уже много лет не живут в Крыму.

https://ria.ru/20210104/voyna-1591985147.html

https://ria.ru/20210107/sanktsii-1592225945.html

https://ria.ru/20210103/vtorzhenie-1591927029.html

россия

великобритания

республика крым

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, великобритания, республика крым, украина