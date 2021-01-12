Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210112/krym-1592744516.html
Британия профинансирует "реинтеграцию" Крыма в состав Украины
Британия профинансирует "реинтеграцию" Крыма в состав Украины
Посольство Великобритании в Киеве профинансирует проекты по "реинтеграции" Крыма в состав Украины, говорится в документе, опубликованном на сайте британского... РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T16:50
2021-01-12T17:40
россия
великобритания
республика крым
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/19/1586284435_0:0:3115:1753_1920x0_80_0_0_24e8ac7f5e13a4d0a5a4ba7b5d39bc5e.jpg
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Посольство Великобритании в Киеве профинансирует проекты по "реинтеграции" Крыма в состав Украины, говорится в документе, опубликованном на сайте британского правительства.В рамках программы "Открытое будущее", которая стартовала 1 января и продлится до 15 марта 2021 года, планируется "развитие реинтеграции" полуострова и неподконтрольных Киеву территорий на востоке Украины, а также фиксация "нарушений прав человека" со стороны России в этих регионах и помощь "жертвам".Работу будут вести через общественные организации при поддержке государственных органов.Как отмечается в анонсе, индикаторами успеха программы должны стать документирование "нарушений прав человека" на этих территориях и "эффективное" освещение этой ситуации, а также "защита прав" жителей полуострова через новую стратегию Киева в отношении Крыма.Результаты информационной работы с местными некоммерческими организациями — в особенности с крымскими татарами — по "улучшения осведомленности" о правах человека также указаны в числе целей миссии. Кроме того, планируется поощрение их политической и правозащитной активности.Финансирование проектов составит до миллиона рублей (десять тысяч фунтов стерлингов). При этом поощряются софинансирование и самостоятельное финансирование. Как говорится в примечании, административные расходы не должны превышать восьми процентов от общей суммы бюджета кампании. "Мы не можем финансировать академические курсы или исследования, курсы английского языка и покупку оборудования", — уточняется в документе.Денежные средства предоставят только на британский 2020-2021-й финансовый год.Украина и западные государства регулярно спекулируют на тему "нарушения прав" крымских татар в России. При этом благодаря возвращению полуострова в состав страны они получили права, свободы и возможности, которых у них не было в украинский период, отмечали в Госдуме. Делегация крымских татар выражала готовность отправиться в Парламентскую ассамблею Совета Европы и рассказать объективную правду о жизни на полуострове. Глава региональной национально-культурной автономии Эйваз Умеров рассказал, что с 2014 года в вопросе нацменьшинств международные площадки отдавали предпочтение исключительно тем гражданам, которые уже много лет не живут в Крыму.
https://ria.ru/20210104/voyna-1591985147.html
https://ria.ru/20210107/sanktsii-1592225945.html
https://ria.ru/20210103/vtorzhenie-1591927029.html
россия
великобритания
республика крым
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/19/1586284435_384:0:3115:2048_1920x0_80_0_0_1f5e668c81033d8ff8baf5ac35116387.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, великобритания, республика крым, украина

Британия профинансирует "реинтеграцию" Крыма в состав Украины

16:50 12.01.2021 (обновлено: 17:40 12.01.2021)
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкДворец-замок "Ласточкино гнездо"
Дворец-замок Ласточкино гнездо - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Посольство Великобритании в Киеве профинансирует проекты по "реинтеграции" Крыма в состав Украины, говорится в документе, опубликованном на сайте британского правительства.
В рамках программы "Открытое будущее", которая стартовала 1 января и продлится до 15 марта 2021 года, планируется "развитие реинтеграции" полуострова и неподконтрольных Киеву территорий на востоке Украины, а также фиксация "нарушений прав человека" со стороны России в этих регионах и помощь "жертвам".
Украинские радикалы в Киеве - РИА Новости, 1920, 04.01.2021
4 января, 17:46
Украинский дипломат захотел устроить России Афганистан
Работу будут вести через общественные организации при поддержке государственных органов.
Как отмечается в анонсе, индикаторами успеха программы должны стать документирование "нарушений прав человека" на этих территориях и "эффективное" освещение этой ситуации, а также "защита прав" жителей полуострова через новую стратегию Киева в отношении Крыма.
Результаты информационной работы с местными некоммерческими организациями — в особенности с крымскими татарами — по "улучшения осведомленности" о правах человека также указаны в числе целей миссии. Кроме того, планируется поощрение их политической и правозащитной активности.
Финансирование проектов составит до миллиона рублей (десять тысяч фунтов стерлингов). При этом поощряются софинансирование и самостоятельное финансирование. Как говорится в примечании, административные расходы не должны превышать восьми процентов от общей суммы бюджета кампании.
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
7 января, 12:31
В Госдуме назвали частичное снятие британских санкций с Крыма логичным
"Мы не можем финансировать академические курсы или исследования, курсы английского языка и покупку оборудования", — уточняется в документе.
Денежные средства предоставят только на британский 2020-2021-й финансовый год.
Украина и западные государства регулярно спекулируют на тему "нарушения прав" крымских татар в России. При этом благодаря возвращению полуострова в состав страны они получили права, свободы и возможности, которых у них не было в украинский период, отмечали в Госдуме. Делегация крымских татар выражала готовность отправиться в Парламентскую ассамблею Совета Европы и рассказать объективную правду о жизни на полуострове. Глава региональной национально-культурной автономии Эйваз Умеров рассказал, что с 2014 года в вопросе нацменьшинств международные площадки отдавали предпочтение исключительно тем гражданам, которые уже много лет не живут в Крыму.
Танки Т-90 во время учений 20 отдельной мотострелковой бригады 8 общевойсковой армии в Волгоградской области - РИА Новости, 1920, 03.01.2021
3 января, 23:13
Украинская разведка ожидает "вторжения России" в страну
 
РоссияВеликобританияРеспублика КрымУкраина
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:16Источник: в красноярской краевой больнице проводят обыски
07:14Палата представителей призвала Пенса отстранить Трампа от власти
07:04Банки опасаются оттока средств клиентов из-за выпуска цифрового рубля
07:03Российские ученые предложили делать броню для танков из проволоки
07:02В Госдуме предложили повысить возраст студентов-бюджетников
06:56Уже четыре республиканца готовы проголосовать за импичмент Трампу
06:42Импичмент Трампу вынесли на пленарное заседание палаты представителей
06:39СМИ: США угрожают компаниям из ЕС санкциями из-за "Северного потока — 2"
06:33"Сбер" показал, как можно провериться на COVID-19 по кашлю за минуту
06:28Россиянин отреагировал на объявление в розыск из-за взрыва в Бейруте
06:27"Танк на стероидах": немецкий журналист оценил БМПТ "Терминатор"
06:25Движение на внешней стороне МКАД ограничено из-за ДТП с тремя грузовиками
06:07Шесть человек находятся в реанимации после пожара в Новосибирской области
06:05ЦБ пояснил, зачем в России ввели новые правила контроля наличных расчетов
06:04Вирусолог рассказал о зимнем плато по COVID-19
05:55Чака Норриса заподозрили в участии в протестах в Вашингтоне
05:07Netflix пообещал выпускать новый фильм каждую неделю
05:06В Новосибирской области пять детей попали в больницу после пожара в доме
04:57Пелоси назначила обвинителей на процессе по импичменту Трампу в сенате
04:51"Украинский патриот" из Крыма объяснил неготовность уехать с полуострова
Лента новостейМолния