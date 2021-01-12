Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210112/krym-1592736388.html
Украинец на внедорожнике пытался прорваться в Крым
Украинец на внедорожнике пытался прорваться в Крым
Украинец на внедорожнике пытался прорваться в Крым через контрольный пункт въезда-выезда "Чонгар", его задержали, сообщила пресс-служба Госпогранслужбы Украины. РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T16:04
2021-01-12T17:48
россия
республика крым
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/0c/1592754495_0:273:768:705_1920x0_80_0_0_ae0c37640626d45d33dee9b1a077369b.jpg
КИЕВ, 12 янв — РИА Новости. Украинец на внедорожнике пытался прорваться в Крым через контрольный пункт въезда-выезда "Чонгар", его задержали, сообщила пресс-служба Госпогранслужбы Украины.Инцидент произошел в понедельник."Водитель внедорожника Nissan X-Trail, житель Запорожья, после въезда на контрольный пункт въезда-выезда закрылся в автомобиле. Он не давал возможности осмотреть транспортное средство и без прохождения контроля отправился на выезд. На выездном шлагбауме водитель дважды пытался протаранить механизм принудительной остановки транспортных средств — болард. После этого пограничники достали запорожца из салона иномарки и задержали его", — говорится в сообщении.Как добавили в пресс-службе, водитель внедорожника вел себя неадекватно, сопротивлялся, ругался и угрожал пограничникам.Мужчину привлекли к административной ответственности за неповиновение законному распоряжению военнослужащих погранслужбы. Украинца и автомобиль передали полицейским для принятия правового решения.
https://ria.ru/20210112/krym-1592708619.html
россия
республика крым
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/0c/1592754495_0:201:768:777_1920x0_80_0_0_9cf532fd9c5f9782fa477e76fb6b1cf1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, республика крым, украина, в мире

Украинец на внедорожнике пытался прорваться в Крым

16:04 12.01.2021 (обновлено: 17:48 12.01.2021)
 
© Фото : Госпогранслужба УкраиныАвтомобиль Nissan на контрольном пункте въезда-выезда "Чонгар"
Автомобиль Nissan на контрольном пункте въезда-выезда Чонгар - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
© Фото : Госпогранслужба Украины
Читать ria.ru в
КИЕВ, 12 янв — РИА Новости. Украинец на внедорожнике пытался прорваться в Крым через контрольный пункт въезда-выезда "Чонгар", его задержали, сообщила пресс-служба Госпогранслужбы Украины.
Инцидент произошел в понедельник.
"Водитель внедорожника Nissan X-Trail, житель Запорожья, после въезда на контрольный пункт въезда-выезда закрылся в автомобиле. Он не давал возможности осмотреть транспортное средство и без прохождения контроля отправился на выезд. На выездном шлагбауме водитель дважды пытался протаранить механизм принудительной остановки транспортных средств — болард. После этого пограничники достали запорожца из салона иномарки и задержали его", — говорится в сообщении.
Как добавили в пресс-службе, водитель внедорожника вел себя неадекватно, сопротивлялся, ругался и угрожал пограничникам.
Мужчину привлекли к административной ответственности за неповиновение законному распоряжению военнослужащих погранслужбы. Украинца и автомобиль передали полицейским для принятия правового решения.
Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская во время пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня в Симферополе - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
Вчера, 13:15
Поклонская считает, что Киеву нужен Крым без людей
 
РоссияРеспублика КрымУкраинаВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:16Источник: в красноярской краевой больнице проводят обыски
07:14Палата представителей призвала Пенса отстранить Трампа от власти
07:04Банки опасаются оттока средств клиентов из-за выпуска цифрового рубля
07:03Российские ученые предложили делать броню для танков из проволоки
07:02В Госдуме предложили повысить возраст студентов-бюджетников
06:56Уже четыре республиканца готовы проголосовать за импичмент Трампу
06:42Импичмент Трампу вынесли на пленарное заседание палаты представителей
06:39СМИ: США угрожают компаниям из ЕС санкциями из-за "Северного потока — 2"
06:33"Сбер" показал, как можно провериться на COVID-19 по кашлю за минуту
06:28Россиянин отреагировал на объявление в розыск из-за взрыва в Бейруте
06:27"Танк на стероидах": немецкий журналист оценил БМПТ "Терминатор"
06:25Движение на внешней стороне МКАД ограничено из-за ДТП с тремя грузовиками
06:07Шесть человек находятся в реанимации после пожара в Новосибирской области
06:05ЦБ пояснил, зачем в России ввели новые правила контроля наличных расчетов
06:04Вирусолог рассказал о зимнем плато по COVID-19
05:55Чака Норриса заподозрили в участии в протестах в Вашингтоне
05:07Netflix пообещал выпускать новый фильм каждую неделю
05:06В Новосибирской области пять детей попали в больницу после пожара в доме
04:57Пелоси назначила обвинителей на процессе по импичменту Трампу в сенате
04:51"Украинский патриот" из Крыма объяснил неготовность уехать с полуострова
Лента новостейМолния