https://ria.ru/20210112/krym-1592736388.html

Украинец на внедорожнике пытался прорваться в Крым

Украинец на внедорожнике пытался прорваться в Крым

Украинец на внедорожнике пытался прорваться в Крым через контрольный пункт въезда-выезда "Чонгар", его задержали, сообщила пресс-служба Госпогранслужбы Украины. РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T16:04

2021-01-12T16:04

2021-01-12T17:48

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КИЕВ, 12 янв — РИА Новости. Украинец на внедорожнике пытался прорваться в Крым через контрольный пункт въезда-выезда "Чонгар", его задержали, сообщила пресс-служба Госпогранслужбы Украины.Инцидент произошел в понедельник."Водитель внедорожника Nissan X-Trail, житель Запорожья, после въезда на контрольный пункт въезда-выезда закрылся в автомобиле. Он не давал возможности осмотреть транспортное средство и без прохождения контроля отправился на выезд. На выездном шлагбауме водитель дважды пытался протаранить механизм принудительной остановки транспортных средств — болард. После этого пограничники достали запорожца из салона иномарки и задержали его", — говорится в сообщении.Как добавили в пресс-службе, водитель внедорожника вел себя неадекватно, сопротивлялся, ругался и угрожал пограничникам.Мужчину привлекли к административной ответственности за неповиновение законному распоряжению военнослужащих погранслужбы. Украинца и автомобиль передали полицейским для принятия правового решения.

https://ria.ru/20210112/krym-1592708619.html

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россия, республика крым, украина, в мире