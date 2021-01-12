https://ria.ru/20210112/krym-1592680464.html
Поклонская прокомментировала проведение украинского саммита по Крыму
Поклонская прокомментировала проведение украинского саммита по Крыму
Зампред комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская заявила, что проведение Киевом саммита по возвращению контроля над Крымом будет расценено... РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T10:42
2021-01-12T10:42
2021-01-12T17:29
дмитрий кулеба
наталья поклонская
мид украины
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севастополь
оон
киев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости. Зампред комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская заявила, что проведение Киевом саммита по возвращению контроля над Крымом будет расценено как подготовка к совершению международного преступления.Ранее глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пригласил представителей РФ приехать на саммит "крымской платформы", который планируется провести в мае в Киеве. Кулеба заявил, что украинской стороне нужен переговорный процесс по возвращению Крыма, в повестке дня переговоров будет только один вопрос - восстановление суверенитета и юрисдикции Украины над Крымом."Мне, как прокурору Крыма, при котором проведен референдум, хотелось бы напомнить участникам такого "саммита" про нарушенные украинской властью прав миллионов крымчан и предостеречь о недопустимости обсуждения подобных планов, которые, на мой взгляд, могут и должны быть расценены как попытка, подстрекательство и подготовка к совершению международного преступления против целого народа, проживающего на полуострове", - сказала РИА Новости Поклонская.По ее словам, инициируемый украинской стороной саммит "крымской платформы" является сомнительным мероприятием, напоминающим сборы заговорщиков по захвату части территории суверенного государства – России.При этом Поклонская подчеркнула, что если саммит и состоится, то посвятить его нужно теме госпереворота на Украине. "Мне много есть чего рассказать и напомнить про то, почему и от кого люди в Крыму вынуждены были защищать свои жизни самостоятельно, в то время как в Киеве некоторые бывшие "регионалы" и стартующие дипломаты, коим являлся Дмитрий Кулеба, патриотично присягнувшие бандитам, захватившим власть в результате государственного переворота, делили кабинеты", - сказала Поклонская.
https://ria.ru/20210112/krym-1592671947.html
https://ria.ru/20210112/krym-1592653426.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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дмитрий кулеба, наталья поклонская, мид украины, госдума рф, республика крым, севастополь, оон, киев, украина
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости.
Зампред комитета Госдумы РФ
по международным делам Наталья Поклонская
заявила, что проведение Киевом
саммита по возвращению контроля над Крымом будет расценено как подготовка к совершению международного преступления.
Ранее глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
пригласил представителей РФ приехать на саммит "крымской платформы", который планируется провести в мае в Киеве. Кулеба заявил, что украинской стороне нужен переговорный процесс по возвращению Крыма, в повестке дня переговоров будет только один вопрос - восстановление суверенитета и юрисдикции Украины
над Крымом.
"Мне, как прокурору Крыма, при котором проведен референдум, хотелось бы напомнить участникам такого "саммита" про нарушенные украинской властью прав миллионов крымчан и предостеречь о недопустимости обсуждения подобных планов, которые, на мой взгляд, могут и должны быть расценены как попытка, подстрекательство и подготовка к совершению международного преступления против целого народа, проживающего на полуострове", - сказала РИА Новости Поклонская.
По ее словам, инициируемый украинской стороной саммит "крымской платформы" является сомнительным мероприятием, напоминающим сборы заговорщиков по захвату части территории суверенного государства – России.
При этом Поклонская подчеркнула, что если саммит и состоится, то посвятить его нужно теме госпереворота на Украине. "Мне много есть чего рассказать и напомнить про то, почему и от кого люди в Крыму вынуждены были защищать свои жизни самостоятельно, в то время как в Киеве некоторые бывшие "регионалы" и стартующие дипломаты, коим являлся Дмитрий Кулеба, патриотично присягнувшие бандитам, захватившим власть в результате государственного переворота, делили кабинеты", - сказала Поклонская.