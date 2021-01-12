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В Крыму назвали саммит "крымской платформы" сборищем "пикейных жилетов"
В Крыму назвали саммит "крымской платформы" сборищем "пикейных жилетов"
Инициируемый украинской стороной международный саммит по "возвращению контроля над Крымом" рискует превратиться в сборище прозаседавшихся "пикейных жилетов",... РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T09:27
2021-01-12T13:14
дмитрий кулеба
мид украины
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости. Инициируемый украинской стороной международный саммит по "возвращению контроля над Крымом" рискует превратиться в сборище прозаседавшихся "пикейных жилетов", заявил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.Ранее глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пригласил представителей РФ приехать на саммит "крымской платформы", который планируется провести в мае в Киеве. Кулеба заявил, что украинской стороне нужен переговорный процесс по возвращению Крыма. При этом в повестке дня переговоров будет только один вопрос - восстановления суверенитета и юрисдикции Украины над Крымом."Рассуждая о грядущей модальности "Крымской платформы", господин Кулеба рискует превратить это мероприятие в лучшем случае в сборище прозаседавшихся "пикейных жилетов". Навязывая приглашенным участникам свою замшелую повестку дня, Киев действует в строгом соответствии со старой поговоркой по принципу "ешьте, дорогие гости, все равно собакам выкидывать", - сказал РИА Новости Молохов.По его мнению, ни один авторитетный эксперт не приедет на Украину обсуждать нелепый вопрос "Чей Крым?" даже под дулом пистолета.Пикейные жилеты — выражение из произведения Ильфа и Петрова "Золотой Теленок". Применяется по отношению к людям, которые ведут пустопорожние разговоры и рассуждают о внутренней и внешней политике, не разбираясь в этих вопросах.
https://ria.ru/20201203/krym-1587584504.html
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республика крым
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дмитрий кулеба, мид украины, республика крым, севастополь, оон, киев, украина

В Крыму назвали саммит "крымской платформы" сборищем "пикейных жилетов"

09:27 12.01.2021 (обновлено: 13:14 12.01.2021)
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЯлта
Ялта - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости. Инициируемый украинской стороной международный саммит по "возвращению контроля над Крымом" рискует превратиться в сборище прозаседавшихся "пикейных жилетов", заявил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.
Ранее глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пригласил представителей РФ приехать на саммит "крымской платформы", который планируется провести в мае в Киеве. Кулеба заявил, что украинской стороне нужен переговорный процесс по возвращению Крыма. При этом в повестке дня переговоров будет только один вопрос - восстановления суверенитета и юрисдикции Украины над Крымом.
Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
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"Рассуждая о грядущей модальности "Крымской платформы", господин Кулеба рискует превратить это мероприятие в лучшем случае в сборище прозаседавшихся "пикейных жилетов". Навязывая приглашенным участникам свою замшелую повестку дня, Киев действует в строгом соответствии со старой поговоркой по принципу "ешьте, дорогие гости, все равно собакам выкидывать", - сказал РИА Новости Молохов.
По его мнению, ни один авторитетный эксперт не приедет на Украину обсуждать нелепый вопрос "Чей Крым?" даже под дулом пистолета.
Пикейные жилеты — выражение из произведения Ильфа и Петрова "Золотой Теленок". Применяется по отношению к людям, которые ведут пустопорожние разговоры и рассуждают о внутренней и внешней политике, не разбираясь в этих вопросах.
Ялта - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
Вчера, 00:42
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Дмитрий КулебаМИД УкраиныРеспублика КрымСевастопольООНКиевУкраина
 
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