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В России ответили на предложение Киева об участии в саммите по Крыму
В России ответили на предложение Киева об участии в саммите по Крыму
Любые международные форматы, связанные с попыткой вернуть Крым под украинскую юрисдикцию, заведомо бесперспективны заявил депутат Госдумы от крымского региона... РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T00:42
2021-01-12T01:08
республика крым
украина
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв - РИА Новости. Любые международные форматы, связанные с попыткой вернуть Крым под украинскую юрисдикцию, заведомо бесперспективны заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет, комментируя предложение главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.Ранее Кулеба пригласил представителей России приехать на саммит "крымской платформы", который планируется провести в мае в Киеве. В интервью интернет-изданию "Обозреватель" он заявил, что украинской стороне нужен переговорный процесс по возвращению Крыма. Обсуждаться на саммите будет только данный вопрос.По его словам, киевским властям вместо финансирования "бредовых проектов", стоило бы направить деньги на закупку вакцины для спасения своего народа от новой коронавирусной инфекции.Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков отметил, что Россия не намерена участвовать в саммите "крымской платформы". "Инициируемый украинской стороной саммит по Крыму - не более чем очередная политическая авантюра. Преследуемые ими цели заведомо невыполнимы. Мы не будем в Киеве обсуждать тему статуса Крыма, который является составной частью России", - сказал он, предложив украинской делегации приехать вместо этого в Москву для обсуждения восстановления отношений с Россией.Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель в свою очередь предложил киевским властям обсудить вместо "возвращения" Крыма вопрос водной блокады полуострова. "Россия ни с кем не будет обсуждать принадлежность своих территорий, коей в том числе является Крым. Украинской стороне, чтобы попусту не тратить время, стоит посвятить свой саммит вопросу водной блокады Крыма с целью привлечения виновных к ответственности за подобный варварский поступок", - сказал РИА Новости Гемпель.По его совам, антикрымская риторика украинского МИД вызывает только сожаление, так как констатирует его неспособность созидательно мыслить и адекватно воспринимать международную реальность.
https://ria.ru/20210105/krym-1592079066.html
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республика крым, украина, в мире

В России ответили на предложение Киева об участии в саммите по Крыму

00:42 12.01.2021 (обновлено: 01:08 12.01.2021)
 
© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкЯлта
Ялта - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
© РИА Новости / Константин Чалабов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв - РИА Новости. Любые международные форматы, связанные с попыткой вернуть Крым под украинскую юрисдикцию, заведомо бесперспективны заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет, комментируя предложение главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.
Ранее Кулеба пригласил представителей России приехать на саммит "крымской платформы", который планируется провести в мае в Киеве. В интервью интернет-изданию "Обозреватель" он заявил, что украинской стороне нужен переговорный процесс по возвращению Крыма. Обсуждаться на саммите будет только данный вопрос.
"Любые международные форматы, сродни создаваемой киевскими властями так называемой крымской платформы, заведомо бесперспективны и обречены на провал. Нам абсолютно неинтересны никакие форматы и платформы. Вопрос Крыма закрыт раз и навсегда и подниматься не будет. Это исключено. В Киеве об этом прекрасно знают, но продолжают спекулировать. Все это напрасная трата времени и народных денежных средств", - сказал РИА Новости Шеремет.
По его словам, киевским властям вместо финансирования "бредовых проектов", стоило бы направить деньги на закупку вакцины для спасения своего народа от новой коронавирусной инфекции.
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Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков отметил, что Россия не намерена участвовать в саммите "крымской платформы". "Инициируемый украинской стороной саммит по Крыму - не более чем очередная политическая авантюра. Преследуемые ими цели заведомо невыполнимы. Мы не будем в Киеве обсуждать тему статуса Крыма, который является составной частью России", - сказал он, предложив украинской делегации приехать вместо этого в Москву для обсуждения восстановления отношений с Россией.
Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель в свою очередь предложил киевским властям обсудить вместо "возвращения" Крыма вопрос водной блокады полуострова.
"Россия ни с кем не будет обсуждать принадлежность своих территорий, коей в том числе является Крым. Украинской стороне, чтобы попусту не тратить время, стоит посвятить свой саммит вопросу водной блокады Крыма с целью привлечения виновных к ответственности за подобный варварский поступок", - сказал РИА Новости Гемпель.
По его совам, антикрымская риторика украинского МИД вызывает только сожаление, так как констатирует его неспособность созидательно мыслить и адекватно воспринимать международную реальность.
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