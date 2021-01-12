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Мужчину, который полгода грабил женщин в Йошкар-Оле, выдала шапка
Мужчину, который полгода грабил женщин в Йошкар-Оле, выдала шапка
Мужчина, полгода грабивший женщин в Йошкар-Оле, предстанет перед судом, его нашли по окуркам и шапке с мест преступлений, сообщает СУСК по Марий Эл. РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T11:44
2021-01-12T11:44
2021-01-12T11:44
йошкар-ола
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 янв — РИА Новости. Мужчина, полгода грабивший женщин в Йошкар-Оле, предстанет перед судом, его нашли по окуркам и шапке с мест преступлений, сообщает СУСК по Марий Эл.По версии следствия, вечером 10 января 2020 года в безлюдном месте в Йошкар-Оле 43-летний мужчина напал на женщину, дважды ударил ее в грудь ножом, повалил на снег и ограбил с ущербом на сумму свыше 49 тысяч рублей. После этого он решил добить женщину, нанес еще 5 ударов ножом и, после того как жертва потеряла сознание, скрылся с места происшествия. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи женщина выжила.Вечером 20 февраля 2020 года мужчина вновь в безлюдном месте в Йошкар-Оле напал на женщину, повалил ее на снег, угрожал убийством, нанес удары ножом по пальцу руки и в грудь, после чего похитил вещи на общую сумму 55,5 тысячи рублей.Вечером 3 июля 2020 года в том же городе злоумышленник напал на женщину, повалил на землю, брызнул в лицо из газового баллончика и похитил у нее вещи на сумму свыше 30 тысяч рублей. Кроме того, 8, 13 и 14 июля 2020 года он совершил еще 3 грабежа.По серии нападений на женщин было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 162 УК РФ (разбой с применением предметов, используемых в качестве оружия, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего – 2 эпизода), части 2 статьи 105 РФ (покушение на убийство из корыстных побуждений, сопряженное с разбоем), части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья – 3 эпизода), части 1 статьи 162 УК РФ (разбой)."При осмотре двух мест происшествий были изъяты окурки, а на одном – шапка. Проведенные экспертизы выявили совпадение ДНК следов. Сотрудники следственного управления и уголовного розыска проверяли на причастность к совершению преступлений всех ранее привлекавшихся к ответственности за хищения чужого имущества, в результате злоумышленник был вычислен", - говорится в сообщении регионального СУСК.Обвиняемый не признал вину, с целью его изобличения допрошено свыше 100 свидетелей, проведено 8 судебно-медицинских, 6 медико-криминалистических, 4 биологические, 5 генетических, 2 трасологических, химическая и судебно-психиатрическая экспертизы."Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело передано прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд", - подчеркивается в сообщении.
https://ria.ru/20201219/manyak-1589775444.html
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йошкар-ола, происшествия
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 янв — РИА Новости.
Мужчина, полгода грабивший женщин в Йошкар-Оле
, предстанет перед судом, его нашли по окуркам и шапке с мест преступлений, сообщает СУСК по Марий Эл.
По версии следствия, вечером 10 января 2020 года в безлюдном месте в Йошкар-Оле 43-летний мужчина напал на женщину, дважды ударил ее в грудь ножом, повалил на снег и ограбил с ущербом на сумму свыше 49 тысяч рублей. После этого он решил добить женщину, нанес еще 5 ударов ножом и, после того как жертва потеряла сознание, скрылся с места происшествия. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи женщина выжила.
Вечером 20 февраля 2020 года мужчина вновь в безлюдном месте в Йошкар-Оле напал на женщину, повалил ее на снег, угрожал убийством, нанес удары ножом по пальцу руки и в грудь, после чего похитил вещи на общую сумму 55,5 тысячи рублей.
Вечером 3 июля 2020 года в том же городе злоумышленник напал на женщину, повалил на землю, брызнул в лицо из газового баллончика и похитил у нее вещи на сумму свыше 30 тысяч рублей. Кроме того, 8, 13 и 14 июля 2020 года он совершил еще 3 грабежа.
По серии нападений на женщин было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 162 УК РФ (разбой с применением предметов, используемых в качестве оружия, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего – 2 эпизода), части 2 статьи 105 РФ (покушение на убийство из корыстных побуждений, сопряженное с разбоем), части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья – 3 эпизода), части 1 статьи 162 УК РФ (разбой).
"При осмотре двух мест происшествий были изъяты окурки, а на одном – шапка. Проведенные экспертизы выявили совпадение ДНК следов. Сотрудники следственного управления и уголовного розыска проверяли на причастность к совершению преступлений всех ранее привлекавшихся к ответственности за хищения чужого имущества, в результате злоумышленник был вычислен", - говорится в сообщении регионального СУСК.
Обвиняемый не признал вину, с целью его изобличения допрошено свыше 100 свидетелей, проведено 8 судебно-медицинских, 6 медико-криминалистических, 4 биологические, 5 генетических, 2 трасологических, химическая и судебно-психиатрическая экспертизы.
"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело передано прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд", - подчеркивается в сообщении.