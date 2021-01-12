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В Москве водитель такси напала на пассажира за отказ платить наличными
В Москве водитель такси напала на пассажира за отказ платить наличными
В Москве женщина-водитель такси напала с электрошокером на пассажира из-за его отказа рассчитываться наличными, сообщили в пресс-службе столичного управления... РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T10:11
2021-01-12T10:11
2021-01-12T12:13
гумвд
москва
происшествия
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. В Москве женщина-водитель такси напала с электрошокером на пассажира из-за его отказа рассчитываться наличными, сообщили в пресс-службе столичного управления МВД.Инцидент произошел на улице Большой Якиманке, дом 28/30. Прибывшие на место полицейские установили, что мужчина 1988 года рождения оплатил проезд через мобильное приложение картой, хотя водитель требовала расплатиться наличными. После отказа она заблокировала двери автомобиля. Когда пассажир попытался выйти из машины, таксистка ударила его электрошокером. Нападавшую и пострадавшего доставили в отделение для проверки.
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гумвд, москва, происшествия
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости.
В Москве женщина-водитель такси напала с электрошокером на пассажира из-за его отказа рассчитываться наличными, сообщили в пресс-службе столичного управления МВД
.
Инцидент произошел на улице Большой Якиманке, дом 28/30. Прибывшие на место полицейские установили, что мужчина 1988 года рождения оплатил проезд через мобильное приложение картой, хотя водитель требовала расплатиться наличными.
После отказа она заблокировала двери автомобиля. Когда пассажир попытался выйти из машины, таксистка ударила его электрошокером.
Нападавшую и пострадавшего доставили в отделение для проверки.