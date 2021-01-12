https://ria.ru/20210112/kriminal-1592673383.html

В Алтайском крае осудили бандитов, вымогавших деньги у военнослужащих

В Алтайском крае осудили бандитов, вымогавших деньги у военнослужащих

Одиннадцать жителей города Алейска получили сроки от 2,5 до 12 лет лишения свободы за вымогательство денег у контрактников местной войсковой части,... РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T09:39

2021-01-12T09:39

2021-01-12T13:02

следственный комитет россии (ск рф)

алтайский край

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алейск

происшествия

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БАРНАУЛ, 12 янв - РИА Новости. Одиннадцать жителей города Алейска получили сроки от 2,5 до 12 лет лишения свободы за вымогательство денег у контрактников местной войсковой части, несговорчивых военнослужащих они похищали и избивали, сообщает СУСК России по Алтайскому краю."Собранные… доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 11 жителей города Алейска, четверо из которых действовали в составе организованной группы. В зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении мошенничеств, грабежей, вымогательств, похищении людей", - говорится в сообщении.Следствием и судом установлено, что в 2014 и 2015 годах на территории Алейска и Алейского района 11 мужчин совершили 37 эпизодов тяжких и особо тяжких преступлений в отношении военнослужащих контрактной службы войсковой части."Осужденные, угрожая применением насилия, требовали от военнослужащих деньги в сумме от 2,5 до 120 тысяч рублей. В некоторых случаях, когда потерпевшие отказывались выполнять требования бандитов, их лишали свободы, после чего поочередно избивали и вновь требовали деньги, угрожая лишением жизни. Не гнушались злоумышленники и мелкими суммами. От преступных действий указанных лиц пострадало более 30 человек", - уточнили в СК.В итоге один из военнослужащих не выдержал и обратился в полицию. Деятельность банды пресекли сотрудники уголовного розыска алтайского МВД. "Все остальные преступления являлась латентными и были выявлены в ходе расследования уголовного дела", - говорится в релизе.Руководителя ОПГ приговорили к 12 годам лишения свободы, другим членам банды дали сроки от 8,5 до 12 лет. "Остальным осужденным назначено наказание в виде лишения свободы от 2 лет 6 месяцев до 6 лет 4 месяцев", - резюмировали в СК.

https://ria.ru/20201203/vymogatelstvo-1587506673.html

https://ria.ru/20200604/1572480109.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), алтайский край, алейский район, алейск, происшествия