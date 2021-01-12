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Советники "нормандского формата" договорились о новой встрече
Советники "нормандского формата" договорились о новой встрече
Политические советники лидеров стран "нормандского формата" и представители МИД "четверки" договорились о новой встрече через две недели, заявил журналистам по... РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T21:58
2021-01-12T21:59
"нормандская четверка"
дмитрий козак
берлин (город)
украина
в мире
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БЕРЛИН, 12 янв - РИА Новости. Политические советники лидеров стран "нормандского формата" и представители МИД "четверки" договорились о новой встрече через две недели, заявил журналистам по итогам встречи политических советников лидеров "нормандской четверки" (Россия, ФРГ, Франция, Украина) в Берлине Дмитрий Козак."Найти окончательное решение не удалось, договорились о том, что будут подготовлены новые принципы и подходы к формированию "дорожной карты"... и мы через две недели еще раз соберёмся и обсудим все эти вопросы", - сказал Козак.Он добавил, что во встрече через две недели примут участие "политические советники и представители МИД", она пройдёт в онлайн-формате.Переговоры политических советников лидеров "нормандской четверки" по украинскому урегулированию прошли во вторник в Берлине. С российской стороны в них принял участие замглавы администрации президента России Дмитрий Козак. Предметом встречи стало обсуждение реализации итогов парижского саммита 2019 года в части политического урегулирования конфликта.На первом за три года саммите "нормандского формата", прошедшем в Париже 9 декабря 2019 года, стороны приняли совместное коммюнике и договорились встретиться через четыре месяца в Берлине, чтобы продолжить работу по урегулированию ситуации в Донбассе. В документе подчеркнуто, что минские соглашения остаются базисом для работы в "нормандском формате", было предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе. Лидеры также призывали обеспечить до конца 2019 года режим прекращения огня в Донбассе.
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"нормандская четверка", дмитрий козак, берлин (город), украина, в мире

Советники "нормандского формата" договорились о новой встрече

21:58 12.01.2021 (обновлено: 21:59 12.01.2021)
 
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкДмитрий Козак
Дмитрий Козак - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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БЕРЛИН, 12 янв - РИА Новости. Политические советники лидеров стран "нормандского формата" и представители МИД "четверки" договорились о новой встрече через две недели, заявил журналистам по итогам встречи политических советников лидеров "нормандской четверки" (Россия, ФРГ, Франция, Украина) в Берлине Дмитрий Козак.
"Найти окончательное решение не удалось, договорились о том, что будут подготовлены новые принципы и подходы к формированию "дорожной карты"... и мы через две недели еще раз соберёмся и обсудим все эти вопросы", - сказал Козак.
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Он добавил, что во встрече через две недели примут участие "политические советники и представители МИД", она пройдёт в онлайн-формате.
Переговоры политических советников лидеров "нормандской четверки" по украинскому урегулированию прошли во вторник в Берлине. С российской стороны в них принял участие замглавы администрации президента России Дмитрий Козак. Предметом встречи стало обсуждение реализации итогов парижского саммита 2019 года в части политического урегулирования конфликта.
На первом за три года саммите "нормандского формата", прошедшем в Париже 9 декабря 2019 года, стороны приняли совместное коммюнике и договорились встретиться через четыре месяца в Берлине, чтобы продолжить работу по урегулированию ситуации в Донбассе. В документе подчеркнуто, что минские соглашения остаются базисом для работы в "нормандском формате", было предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе. Лидеры также призывали обеспечить до конца 2019 года режим прекращения огня в Донбассе.
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"Нормандская четверка"Дмитрий КозакБерлин (город)УкраинаВ мире
 
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