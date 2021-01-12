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https://ria.ru/20210112/kosmonavty-1592754137.html
Космонавты следующей экспедиции на МКС привились от коронавируса
Космонавты следующей экспедиции на МКС привились от коронавируса
Члены основного и дублирующего экипажа очередной экспедиции на Международную космическую станцию прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции перед космическим... РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T17:45
2021-01-12T17:45
распространение нового коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
сергей рыжиков
олег новицкий
центр подготовки космонавтов
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Члены основного и дублирующего экипажа очередной экспедиции на Международную космическую станцию прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции перед космическим полетом, сообщили РИА Новости в Центре подготовки космонавтов.Предыдущий экипаж такую вакцинацию не проходил. А командир экипажа, работающий сейчас на станции российский космонавт Сергей Рыжиков, перед полетом заявил, что не стал бы вакцинироваться от коронавируса."Они вакцинировались. 15 января будет вторая фаза у Олега Новицкого, Петра Дуброва и Антона Шкаплерова и Дмитрия Петелина. Олег Артемьев получил вторую вакцину 8 января", - рассказали в пресс-службе.Новицкий и Дубров входят в состав экспедиции, которая должна отправиться на МКС в апреле 2021 года на корабле "Союз МС-18". Шкаплеров, Петелин и Артемьев - их дублеры. В Центре подготовки космонавтов уточнили, что третий член основного экипажа Сергей Корсаков пока не вакцинировался.Помимо того, из 1600 сотрудников Центра подготовки космонавтов сегодня 40 человек получили вакцину.Вакцинация отряда космонавтов и сотрудников Центра началась 18 декабря. Их прививают препаратом "Спутник V".В декабре источники РИА Новости в ракетно-космической отрасли сообщили, что США через частную компанию Axiom Space могут купить место на "Союзе МС-18" для полета астронавта НАСА Марка Ванде Хая на МКС. В случае заключения договора Ванде Хай заменит Корсакова в экипаже.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцинация россиян от covid-19, вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, сергей рыжиков, олег новицкий, центр подготовки космонавтов, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, наса, антон шкаплеров, сша

Космонавты следующей экспедиции на МКС привились от коронавируса

17:45 12.01.2021
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМедицинская сестра набирает в шприц вакцину "Гам-КОВИД-Вак" в процедурном кабинете
Медицинская сестра набирает в шприц вакцину Гам-КОВИД-Вак в процедурном кабинете - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Члены основного и дублирующего экипажа очередной экспедиции на Международную космическую станцию прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции перед космическим полетом, сообщили РИА Новости в Центре подготовки космонавтов.
Предыдущий экипаж такую вакцинацию не проходил. А командир экипажа, работающий сейчас на станции российский космонавт Сергей Рыжиков, перед полетом заявил, что не стал бы вакцинироваться от коронавируса.
"Они вакцинировались. 15 января будет вторая фаза у Олега Новицкого, Петра Дуброва и Антона Шкаплерова и Дмитрия Петелина. Олег Артемьев получил вторую вакцину 8 января", - рассказали в пресс-службе.
Новицкий и Дубров входят в состав экспедиции, которая должна отправиться на МКС в апреле 2021 года на корабле "Союз МС-18". Шкаплеров, Петелин и Артемьев - их дублеры. В Центре подготовки космонавтов уточнили, что третий член основного экипажа Сергей Корсаков пока не вакцинировался.
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Помимо того, из 1600 сотрудников Центра подготовки космонавтов сегодня 40 человек получили вакцину.
Вакцинация отряда космонавтов и сотрудников Центра началась 18 декабря. Их прививают препаратом "Спутник V".
В декабре источники РИА Новости в ракетно-космической отрасли сообщили, что США через частную компанию Axiom Space могут купить место на "Союзе МС-18" для полета астронавта НАСА Марка Ванде Хая на МКС. В случае заключения договора Ванде Хай заменит Корсакова в экипаже.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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