https://ria.ru/20210112/kosmonavty-1592754137.html

Космонавты следующей экспедиции на МКС привились от коронавируса

Космонавты следующей экспедиции на МКС привились от коронавируса

Члены основного и дублирующего экипажа очередной экспедиции на Международную космическую станцию прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции перед космическим... РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T17:45

2021-01-12T17:45

2021-01-12T17:45

распространение нового коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

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сергей рыжиков

олег новицкий

центр подготовки космонавтов

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Члены основного и дублирующего экипажа очередной экспедиции на Международную космическую станцию прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции перед космическим полетом, сообщили РИА Новости в Центре подготовки космонавтов.Предыдущий экипаж такую вакцинацию не проходил. А командир экипажа, работающий сейчас на станции российский космонавт Сергей Рыжиков, перед полетом заявил, что не стал бы вакцинироваться от коронавируса."Они вакцинировались. 15 января будет вторая фаза у Олега Новицкого, Петра Дуброва и Антона Шкаплерова и Дмитрия Петелина. Олег Артемьев получил вторую вакцину 8 января", - рассказали в пресс-службе.Новицкий и Дубров входят в состав экспедиции, которая должна отправиться на МКС в апреле 2021 года на корабле "Союз МС-18". Шкаплеров, Петелин и Артемьев - их дублеры. В Центре подготовки космонавтов уточнили, что третий член основного экипажа Сергей Корсаков пока не вакцинировался.Помимо того, из 1600 сотрудников Центра подготовки космонавтов сегодня 40 человек получили вакцину.Вакцинация отряда космонавтов и сотрудников Центра началась 18 декабря. Их прививают препаратом "Спутник V".В декабре источники РИА Новости в ракетно-космической отрасли сообщили, что США через частную компанию Axiom Space могут купить место на "Союзе МС-18" для полета астронавта НАСА Марка Ванде Хая на МКС. В случае заключения договора Ванде Хай заменит Корсакова в экипаже.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210111/koronavirus-1592508567.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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