Ученый не исключил нового роста заболеваемости COVID-19 в России
© РИА Новости / Ростислав Нетисов / Перейти в фотобанкМедик в защитном противоэпидемическом костюме в коридоре Новосибирской областной клинической больницы
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. "Британский" штамм коронавируса в России - это изолированный случай на данный момент, но его распространение, скорее всего, вопрос времени, а значит есть опасения, что темпы заболевания в РФ могут возрасти, сообщил РИА Новости заведующий Сектором молекулярной эволюции ИППИ РАН, профессор "Сколтеха" Георгий Базыкин.
"Сейчас эпидемию в России до какой-то степени удается держать под контролем, но если скорость инфицирования возрастает в 1,5 раза, то в каком-то смысле у нас будет повторение ситуации марта. Сейчас такое дежавю. Если вы помните, тогда (в марте) мы все сидели и ждали, когда коронавирус окажется в России. В то время когда он возникал в США, странах Европы и так далее. Сейчас мы сидим и ждем, когда в России возникнет и распространится британский вариант", - сказал Базыкин.
Он добавил, что обнаруженный в России вариант "британского" штамма коронавируса представляет собой изолированный случай.
"Но, тем не менее, граница не полностью закрыта, поэтому вопрос, когда они здесь распространятся - это вопрос времени. Меня очень беспокоит, если увеличение скорости распространения коронавируса придет в Россию", - отметил учёный.
В воскресенье глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что у одного россиянина, вернувшегося из Великобритании, выявили "британский" штамм коронавируса.
В середине декабря стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. Позже консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.