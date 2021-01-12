https://ria.ru/20210112/koronavirus-1592726964.html

Ученый не исключил нового роста заболеваемости COVID-19 в России

Ученый не исключил нового роста заболеваемости COVID-19 в России

"Британский" штамм коронавируса в России - это изолированный случай на данный момент, но его распространение, скорее всего, вопрос времени, а значит есть... РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T15:03

2021-01-12T15:03

2021-01-12T15:03

распространение нового коронавируса

новый штамм коронавируса в британии

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

анна попова

сколковский институт науки и технологий

российская академия наук

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. "Британский" штамм коронавируса в России - это изолированный случай на данный момент, но его распространение, скорее всего, вопрос времени, а значит есть опасения, что темпы заболевания в РФ могут возрасти, сообщил РИА Новости заведующий Сектором молекулярной эволюции ИППИ РАН, профессор "Сколтеха" Георгий Базыкин."Сейчас эпидемию в России до какой-то степени удается держать под контролем, но если скорость инфицирования возрастает в 1,5 раза, то в каком-то смысле у нас будет повторение ситуации марта. Сейчас такое дежавю. Если вы помните, тогда (в марте) мы все сидели и ждали, когда коронавирус окажется в России. В то время когда он возникал в США, странах Европы и так далее. Сейчас мы сидим и ждем, когда в России возникнет и распространится британский вариант", - сказал Базыкин.Он добавил, что обнаруженный в России вариант "британского" штамма коронавируса представляет собой изолированный случай."Но, тем не менее, граница не полностью закрыта, поэтому вопрос, когда они здесь распространятся - это вопрос времени. Меня очень беспокоит, если увеличение скорости распространения коронавируса придет в Россию", - отметил учёный.В воскресенье глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что у одного россиянина, вернувшегося из Великобритании, выявили "британский" штамм коронавируса.В середине декабря стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. Позже консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210112/koronavirus-1592715262.html

https://ria.ru/20210112/koronavirus-1592672136.html

https://ria.ru/20210112/koronavirus-1592658956.html

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новый штамм коронавируса в британии, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, анна попова, сколковский институт науки и технологий, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), великобритания, европа, сша