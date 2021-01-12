https://ria.ru/20210112/koronavirus-1592715262.html
Ученый рассказал, как бороться с новыми штаммами COVID-19
Ученый рассказал, как бороться с новыми штаммами COVID-19
Разработанные вакцины и ранее приобретенный иммунитет после COVID-19, скорее всего, будут работать против новых штаммов коронавируса, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T13:52
2021-01-12T13:52
2021-01-12T13:52
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Разработанные вакцины и ранее приобретенный иммунитет после COVID-19, скорее всего, будут работать против новых штаммов коронавируса, сообщил РИА Новости профессор "Сколтеха" Георгий Базыкин.В середине декабря 2020 года стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. Позже консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.Он уточнил, что основная опасность нового штамма состоит в большей заразности вируса и в том, что им начнут заболевать те люди, которые еще не болели.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201225/koronavirus-1590893040.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, сколковский институт науки и технологий, здоровье - общество, великобритания, общество