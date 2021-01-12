https://ria.ru/20210112/koronavirus-1592710137.html

Попова рассказала о ситуации с заболеваемостью COVID-19 в регионах

Попова рассказала о ситуации с заболеваемостью COVID-19 в регионах

В четверти российских регионов отмечается снижение заболеваемости коронавирусом, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T13:20

2021-01-12T13:20

2021-01-12T14:08

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

распространение нового коронавируса

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. В четверти российских регионов отмечается снижение заболеваемости коронавирусом, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.Попова уточнила, что под медицинским наблюдением находятся более 900 тысяч человек. При этом в целом по стране число госпитализированных пациентов уменьшается."Снижение на 16% госпитализированных пациентов мы также наблюдаем за прошедший период. И снижение средненедельного темпа прироста заболеваемости до 0,7 в январе, притом что в декабре этот показатель составлял от 1,2 до 0,9%", — пояснила руководитель Роспотребнадзора.Она отметила, что при соблюдении рекомендаций риски заражения минимальны. "В случае соблюдения всех правил профилактики новых коек требоваться не должно", — заключила Попова.За прошедшие сутки в России зарегистрировали 22 934 случая COVID-19, умер 531 человек, выписались 24 755. Всего с марта выявили 3 448 203 заразившихся, из них 62,8 тысячи скончались, 2,8 миллиона выздоровели. В зависимости от эпидемиологической ситуации регионы ввели разные ограничения — от масочного режима до запрета на въезд.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, общество