https://ria.ru/20210112/koronavirus-1592708426.html

Иркутские врачи спасли беременную женщину с полным поражением легких

Иркутские врачи спасли беременную женщину с полным поражением легких

В иркутском городском перинатальном центре вылечили беременную пациентку с COVID-19 и стопроцентным поражением легких, рассказала РИА Новости заведующая... РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T13:13

2021-01-12T13:13

2021-01-12T14:07

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

иркутск

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/08/1588233029_0:0:2882:1621_1920x0_80_0_0_e105651458b987d10adad31af0d104fd.jpg

ИРКУТСК, 12 янв — РИА Новости. В иркутском городском перинатальном центре вылечили беременную пациентку с COVID-19 и стопроцентным поражением легких, рассказала РИА Новости заведующая отделением анестезиологии и реанимации № 2 Галина Шкандрий.Женщина заразилась на 32-й неделе беременности. После обследования выяснилось, что у нее полностью поражены легкие. Чтобы спасти ребенка, пациентке сделали кесарево сечение. Родилась здоровая девочка, а маму перевели в реанимацию. По словам врачей, шансов на выздоровление было немного, женщина провела два месяца с искусственной вентиляцией легких.Она также отметила, что медики продолжат контролировать состояние женщины, ей требуется длительный курс реабилитации.По словам врача, сейчас в отделении № 2 ГПЦ Иркутска нет свободных коек, все пациенты — с тяжелым течением болезни, которая трудно поддается лечению.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

иркутск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, иркутск, общество