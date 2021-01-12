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В Москве выявили 5001 новый случай заражения коронавирусом
В Москве выявили 5001 новый случай заражения коронавирусом
Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве - 5 001, Санкт-Петербурге - 2 731, Подмосковье - 1 083, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T11:05
2021-01-12T11:05
2021-01-12T11:05
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общество
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве - 5 001, Санкт-Петербурге - 2 731, Подмосковье - 1 083, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Распределение по субъектам: 1. Москва - 5 001, 2. Санкт-Петербург - 2 731, 3. Московская область - 1083", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев отмечено в Еврейской автономной области - 14, Чукотском автономном округе - 2, Ненецком автономном округе - 1.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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