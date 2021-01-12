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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20210112/koronavirus-1592685449.html
В России выписали 24 755 человек после COVID-19 за сутки
В России выписали 24 755 человек после COVID-19 за сутки
За сутки в РФ выписаны 24 755 человек после COVID-19, за все время - 2 825 430, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T11:03
2021-01-12T11:04
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
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санкт-петербург
общество
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. За сутки в РФ выписаны 24 755 человек после COVID-19, за все время - 2 825 430, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 24 755 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 2 825 430", - говорится в сообщении.В частности, в Москве — 6778, в Подмосковье —1569, в Санкт-Петербурге — 1258.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург, общество

В России выписали 24 755 человек после COVID-19 за сутки

11:03 12.01.2021 (обновлено: 11:04 12.01.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники во время транспортировки пациентки по территории больницы в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале для больных COVID-19
Медицинские работники во время транспортировки пациентки по территории больницы в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале для больных COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. За сутки в РФ выписаны 24 755 человек после COVID-19, за все время - 2 825 430, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 24 755 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 2 825 430", - говорится в сообщении.
В частности, в Москве — 6778, в Подмосковье —1569, в Санкт-Петербурге — 1258.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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