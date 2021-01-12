https://ria.ru/20210112/koronavirus-1592684858.html

В России выявили 22 934 новых случая заражения коронавирусом

В России выявили 22 934 новых случая заражения коронавирусом

За сутки в России зарегистрировали 22 934 случая COVID-19, сообщили в оперативном штабе. РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T11:01

2021-01-12T11:01

2021-01-12T11:56

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. За сутки в России зарегистрировали 22 934 случая COVID-19, сообщили в оперативном штабе.Темп прироста держится на уровне 0,7 процента. У 12,3 процента нет симптомов. Умер 531 человек, выписались 24 755.Больше всего новых пациентов в Москве (5001, на 355 больше, чем днем ранее), Санкт-Петербурге (2731) и Подмосковье (1083); меньше всего — в Еврейской автономной области (14), на Чукотке (двое) и в Ненецком автономном округе (один).Накануне было 23 315 случаев, 436 жертв и более 21,7 тысячи поправившихся. С марта в стране выявили 3 448 203 заразившихся, из них 62,8 тысячи скончались, 2,8 миллиона выздоровели.По статистике ВОЗ, с начала пандемии во всем мире COVID-19 заболели 88,4 миллиона. В то же время, согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число превысило отметку в 90,2 миллиона. Наиболее подвержены инфекции оказались Соединенные Штаты Америки, Индия и Бразилия. Россия находится на четвертом месте, опережая Великобританию, Францию, Турцию, Италию, Испанию, Германию, Колумбию и Аргентину.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210112/koronavirus-1592672136.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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