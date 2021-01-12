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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20210112/koronavirus-1592684858.html
В России выявили 22 934 новых случая заражения коронавирусом
В России выявили 22 934 новых случая заражения коронавирусом
За сутки в России зарегистрировали 22 934 случая COVID-19, сообщили в оперативном штабе. РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T11:01
2021-01-12T11:56
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. За сутки в России зарегистрировали 22 934 случая COVID-19, сообщили в оперативном штабе.Темп прироста держится на уровне 0,7 процента. У 12,3 процента нет симптомов. Умер 531 человек, выписались 24 755.Больше всего новых пациентов в Москве (5001, на 355 больше, чем днем ранее), Санкт-Петербурге (2731) и Подмосковье (1083); меньше всего — в Еврейской автономной области (14), на Чукотке (двое) и в Ненецком автономном округе (один).Накануне было 23 315 случаев, 436 жертв и более 21,7 тысячи поправившихся. С марта в стране выявили 3 448 203 заразившихся, из них 62,8 тысячи скончались, 2,8 миллиона выздоровели.По статистике ВОЗ, с начала пандемии во всем мире COVID-19 заболели 88,4 миллиона. В то же время, согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число превысило отметку в 90,2 миллиона. Наиболее подвержены инфекции оказались Соединенные Штаты Америки, Индия и Бразилия. Россия находится на четвертом месте, опережая Великобританию, Францию, Турцию, Италию, Испанию, Германию, Колумбию и Аргентину.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210112/koronavirus-1592672136.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, общество

В России выявили 22 934 новых случая заражения коронавирусом

11:01 12.01.2021 (обновлено: 11:56 12.01.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкБригада скорой медицинской помощи доставила пациента в карантинный центр в Коммунарке
Бригада скорой медицинской помощи доставила пациента в карантинный центр в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. За сутки в России зарегистрировали 22 934 случая COVID-19, сообщили в оперативном штабе.
Темп прироста держится на уровне 0,7 процента. У 12,3 процента нет симптомов. Умер 531 человек, выписались 24 755.
Больше всего новых пациентов в Москве (5001, на 355 больше, чем днем ранее), Санкт-Петербурге (2731) и Подмосковье (1083); меньше всего — в Еврейской автономной области (14), на Чукотке (двое) и в Ненецком автономном округе (один).
Накануне было 23 315 случаев, 436 жертв и более 21,7 тысячи поправившихся. С марта в стране выявили 3 448 203 заразившихся, из них 62,8 тысячи скончались, 2,8 миллиона выздоровели.
Сотрудник в лаборатории - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
Вчера, 09:30Распространение нового коронавируса
Российские ученые выявили у пациентки 18 мутаций коронавируса
По статистике ВОЗ, с начала пандемии во всем мире COVID-19 заболели 88,4 миллиона. В то же время, согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число превысило отметку в 90,2 миллиона.
Наиболее подвержены инфекции оказались Соединенные Штаты Америки, Индия и Бразилия. Россия находится на четвертом месте, опережая Великобританию, Францию, Турцию, Италию, Испанию, Германию, Колумбию и Аргентину.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Год в "красной зоне". Герои 2020-го
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Словосочетание "красная зона" в 2020-м выучили даже те, кто никогда не сталкивался с отделениями больниц, куда поступают самые тяжелые пациенты.

Медицинский работник в санитарном шлюзе городской клинической больнице №15 имени О. М. Филатова в Москве
1 из 20

Словосочетание "красная зона" в 2020-м выучили даже те, кто никогда не сталкивался с отделениями больниц, куда поступают самые тяжелые пациенты.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанк

Распространение нового коронавируса потребовало мобилизации всех сил и перенастройки системы здравоохранения.

Граффити в поддержку врачей в борьбе с COVID-19 в Красногорске
2 из 20

Распространение нового коронавируса потребовало мобилизации всех сил и перенастройки системы здравоохранения.

© РИА Новости / Антон Денисов
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

На базе клиник по всей России оборудовали госпитали для больных COVID-19.

Врачи в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
3 из 20

На базе клиник по всей России оборудовали госпитали для больных COVID-19.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Врачи разных специальностей за очень короткое время переквалифицировались в инфекционистов.

Медицинские сотрудники коронавирусного госпиталя, расположенного в корпусах Красноярской межрайонной клинической больницы скорой медицинской помощи имени Н. С. Карповича
4 из 20

Врачи разных специальностей за очень короткое время переквалифицировались в инфекционистов.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Медикам пришлось привыкать к изнурительному графику, жизни в стационаре, неудобным защитным костюмам, очкам и респираторам.

Медицинский работник в красной зоне госпиталя COVID-19 на базе Национального медицинского исследовательского центра хирургии имени А. В. Вишневского в Москве
5 из 20

Медикам пришлось привыкать к изнурительному графику, жизни в стационаре, неудобным защитным костюмам, очкам и респираторам.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

А главное, времени на раздумья и сомнения не оставалось.

Зенаида Афанасьева Новикова, которой исполнился 101 год, выписалась из Научного медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии имени Н. Н. Приорова Минздрава РФ после лечения коронавирусной инфекции COVID-19
6 из 20

А главное, времени на раздумья и сомнения не оставалось.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Было страшно за каждого "тяжелого" пациента, признаются доктора.

Медицинский работник оказывает помощь пациенту с COVID-19 в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больнице № 52 в Москве
7 из 20

Было страшно за каждого "тяжелого" пациента, признаются доктора.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

"Красные зоны" больниц начали напоминать линию фронта.

Временный госпиталь COVID-19 в Крылатском
8 из 20

"Красные зоны" больниц начали напоминать линию фронта.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Медикам порой приходилось работать буквально на ощупь.

Врач в запотевших защитных очках во время работы в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
9 из 20

Медикам порой приходилось работать буквально на ощупь.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Весь этот год врачи практически жили в больницах. Подъем, завтрак, переодевание, обход, переодевание, обед… Потом — снова к больным. Если было нужно, работали и ночью.

Медицинский сотрудник в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
10 из 20

Весь этот год врачи практически жили в больницах. Подъем, завтрак, переодевание, обход, переодевание, обед… Потом — снова к больным. Если было нужно, работали и ночью.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Иногда смены были такими, что хирургическую пижаму, которую надевают под комбинезон, можно было выжимать.

Госпиталь для больных COVID-19 в МКЦИБ Вороновское
11 из 20

Иногда смены были такими, что хирургическую пижаму, которую надевают под комбинезон, можно было выжимать.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Медсестер отделения реанимации больные нарекли "ангелами в белых халатах".

Врач и пациенты в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы имени В. В. Виноградова, переоснащенной для лечения пациентов с COVID-19
12 из 20

Медсестер отделения реанимации больные нарекли "ангелами в белых халатах".

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Героями 2020 года россияне назвали врачей и медработников, а главной победой — изобретение вакцины от коронавируса.

Концерт для медиков инфекционного госпиталя ФСНКЦ ФМБА России в Красноярске
13 из 20

Героями 2020 года россияне назвали врачей и медработников, а главной победой — изобретение вакцины от коронавируса.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Илья Питалев

Запланированные объемы вакцинации позволяют надеяться на значительное снижение заболеваемости.

Медицинский работник отдыхает в коридоре госпиталя COVID-19 в ГКБ No1 имени Н.И. Пирогова в Москве
14 из 20

Запланированные объемы вакцинации позволяют надеяться на значительное снижение заболеваемости.

© РИА Новости / Илья Питалев
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Медикам предстоит продолжить борьбу с пандемией и добиться перелома.

Главный врач ГБУЗ Городской клинической больницы им. Ф.И. Иноземцева Департамента здравоохранения г. Москвы Александр Митичкин в видео-шлеме для связи с кураторами и старшими специалистами во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в Сокольниках
15 из 20

Медикам предстоит продолжить борьбу с пандемией и добиться перелома.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Евгений Козырев

Пока ситуация остается сложной и требует огромной выдержки и силы духа.

Врач бригады скорой помощи в защитном костюме загружает бокс для перевозки зараженных коронавирусом в машину
16 из 20

Пока ситуация остается сложной и требует огромной выдержки и силы духа.

© РИА Новости / Евгений Козырев
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Но уже сегодня можно сказать, что титанический труд врачей и медсестер позволил спасти многие тысячи жизней.

Мужчина в отделении реанимации во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в Сокольниках
17 из 20

Но уже сегодня можно сказать, что титанический труд врачей и медсестер позволил спасти многие тысячи жизней.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Татьяна Макеева / Перейти в фотобанк

Такая работа под силу не каждому.

Медицинский работник в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией на базе Тверской областной клинической больницы
18 из 20

Такая работа под силу не каждому.

© РИА Новости / Татьяна Макеева
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Можно только гордиться мужеством людей, которые борются с коронавирусом.

Медицинские работники Тверской областной клинической больницы в палате с коронавирусными больными
19 из 20

Можно только гордиться мужеством людей, которые борются с коронавирусом.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

Граффити Сергея Бадаляна "Я благодарю врачей" в Сочи.

Граффити Я благодарю врачей, посвящённое врачам, на стене одного из гаражей расположенных вблизи здания 4-й городской больницы в микрорайоне Ареда в Сочи
20 из 20

Граффити Сергея Бадаляна "Я благодарю врачей" в Сочи.

© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
1 из 20

Словосочетание "красная зона" в 2020-м выучили даже те, кто никогда не сталкивался с отделениями больниц, куда поступают самые тяжелые пациенты.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
2 из 20

Распространение нового коронавируса потребовало мобилизации всех сил и перенастройки системы здравоохранения.

© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
3 из 20

На базе клиник по всей России оборудовали госпитали для больных COVID-19.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
4 из 20

Врачи разных специальностей за очень короткое время переквалифицировались в инфекционистов.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
5 из 20

Медикам пришлось привыкать к изнурительному графику, жизни в стационаре, неудобным защитным костюмам, очкам и респираторам.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
6 из 20

А главное, времени на раздумья и сомнения не оставалось.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
7 из 20

Было страшно за каждого "тяжелого" пациента, признаются доктора.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
8 из 20

"Красные зоны" больниц начали напоминать линию фронта.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
9 из 20

Медикам порой приходилось работать буквально на ощупь.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
10 из 20

Весь этот год врачи практически жили в больницах. Подъем, завтрак, переодевание, обход, переодевание, обед… Потом — снова к больным. Если было нужно, работали и ночью.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
11 из 20

Иногда смены были такими, что хирургическую пижаму, которую надевают под комбинезон, можно было выжимать.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
12 из 20

Медсестер отделения реанимации больные нарекли "ангелами в белых халатах".

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
13 из 20

Героями 2020 года россияне назвали врачей и медработников, а главной победой — изобретение вакцины от коронавируса.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
14 из 20

Запланированные объемы вакцинации позволяют надеяться на значительное снижение заболеваемости.

© РИА Новости / Илья Питалев
15 из 20

Медикам предстоит продолжить борьбу с пандемией и добиться перелома.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
16 из 20

Пока ситуация остается сложной и требует огромной выдержки и силы духа.

© РИА Новости / Евгений Козырев
17 из 20

Но уже сегодня можно сказать, что титанический труд врачей и медсестер позволил спасти многие тысячи жизней.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
18 из 20

Такая работа под силу не каждому.

© РИА Новости / Татьяна Макеева
Перейти в фотобанк
19 из 20

Можно только гордиться мужеством людей, которые борются с коронавирусом.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
20 из 20

Граффити Сергея Бадаляна "Я благодарю врачей" в Сочи.

© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
 
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