https://ria.ru/20210112/koronavirus-1592659707.html

Биотехнолог предложил скорректировать стратегию борьбы с COVID-19

Биотехнолог предложил скорректировать стратегию борьбы с COVID-19

Появление более заразных штаммов SARS-CoV-2 требует добавить в стратегию борьбы с пандемией создание комплексных препаратов, которые защитят от осложнений... РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T03:33

2021-01-12T03:33

2021-01-12T03:33

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

общество

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Появление более заразных штаммов SARS-CoV-2 требует добавить в стратегию борьбы с пандемией создание комплексных препаратов, которые защитят от осложнений системы свертывания крови и иммунную систему человека, сообщил РИА Новости доктор биологических наук, профессор, главный научный сотрудник Института биологических проблем криолитозоны федерального исследовательского центра "Якутский научный центр Сибирского отделения РАН" Борис Кершенгольц.Ученый напомнил, что SARS-CoV-2 обладает ускоренной мутацией. По некоторым оценкам, его скорость накопления мутаций в 250 раз превышает аналогичный показатель штаммов вируса гриппа. Кроме того, выявлен "британский" штамм с повышенной способностью к распространению.Он уточнил, что комплексные препараты должны эффективно защищать те системы в организме человека, которые в первую очередь поражаются при инфицировании и сбой функционирования которых приводит к наиболее тяжелым последствиям и осложнениям при инфицировании, вплоть до летального исхода. При COVID-19 в первую очередь страдает система свертывания крови, то есть возникает спонтанное образование микротромбов, а также иммунная система. Происходит нарушение иммунотолерантности собственных клеток организма, приводящие к развитию аутоиммунных процессов, включая и "цитокиновый шторм".Ученый привел в пример препарат "Бетукладин", который не является лекарством, а определяется как биологическая добавка. Этот препарат существенно снижает риск заболевания COVID-19, облегчает течение болезни, а также ускоряет реабилитацию.В качестве примера также приводится биопрепарат иммуномодулирующего, противовирусного, адаптогенного действия Chaga-Betulin, который производится в Чехии из Сибирского гриба чаги и экстракта бетулина.Как пояснила РИА Новости профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова, биологически активные добавки не включают в схемы профилактики и лечения заболеваний. Она отметила, что есть несколько российских разработок, которые также могут быть эффективны в профилактике и лечении COVID-19."Везде медицина яростно сопротивляется, чтобы какие-то БАДы были включены в официальные протоколы лечения", - сказала Баранова.Она пояснила, что сложность с включением БАД в схемы лечения связана с тем, что их сложно запатентовать и не дать скопировать схему производства. В то время как современная фармакология держится на уникальных патентах сложных лекарств. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество