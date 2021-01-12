https://ria.ru/20210112/koronavirus-1592659363.html

Завершены испытания препарата для профилактики COVID-19 из коры березы

Завершены испытания препарата для профилактики COVID-19 из коры березы

Препарат для профилактики COVID-19 из коры березы и лишайников "Бетукладин", разработанный якутскими учеными, успешно прошел вторую фазу клинических испытаний,... РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T03:20

2021-01-12T03:20

2021-01-12T03:20

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коронавирус covid-19

россия

российская академия наук

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Препарат для профилактики COVID-19 из коры березы и лишайников "Бетукладин", разработанный якутскими учеными, успешно прошел вторую фазу клинических испытаний, сообщил РИА Новости его разработчик, доктор биологических наук, главный научный сотрудник Института биологических проблем криолитозоны Сибирского отделения РАН Борис Кершенгольц.Как отметил разработчик, в 2018-2019 годах "Бетукладин" прошел клинические испытания в специализированных клиниках и показал очень хорошие результаты как биодобавка при лечении туберкулеза легких с множественной лекарственной устойчивостью и самого опасного из сывороточных гепатитов - гепатита "В+D". К 30 декабря 2020 года был завершен второй этап клинических испытаний препарата на его эффективность против COVID-19.Он также отметил, что при профилактике COVID-19 у людей, проживающих вместе с больными с коронавирусом, заболеваемость среди принимавших "Бетукладин" была в 13 раз ниже, чем среди соблюдающих все меры предосторожности, но не принимавших БАД. По словам Кершенгольца, прием препарата в острый период болезни уменьшает длительность и тяжесть острой фазы на 45-53%.Ученый пояснил, что бетулин препятствует полноценной репродукции вируса в клетках-мишенях. Его противовирусная активность установлена в мировой практике в отношении РНК-вирусов: гриппа птиц, гриппа типа А, герпеса простого, гепатита C, ВИЧ-1 и других возбудителей вирусных инфекций.Кершенгольц отметил, что "Бетукладин" уже запатентован в России, но в продажу он может поступить только после регистрации в качестве биоактивной добавки и получения свидетельства Роспотребнадзора, разрешающего его производство и реализацию. Он также уточнил, что препарат не является лекарством, а представляет собой биологически активную добавку, которая снижает риски заболевания, облегчает и ускоряет процесс реабилитации. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество