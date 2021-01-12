https://ria.ru/20210112/kompensatsiya-1592737941.html
В Госдуму внесли проект о компенсации при "незаконном лишении свободы"
В Госдуму внесли проект о компенсации при "незаконном лишении свободы"
Депутат Госдумы от "Единой России" Наталья Костенко внесла в ГД законопроект, которым предлагается дополнительное основание для компенсации морального вреда... РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T16:18
2021-01-12T16:18
2021-01-12T16:18
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МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Депутат Госдумы от "Единой России" Наталья Костенко внесла в ГД законопроект, которым предлагается дополнительное основание для компенсации морального вреда гражданину – если ему причинен моральный вред "в результате его незаконного лишения (ограничения) свободы", соответствующий законопроект размещен во вторник в электронной базе нижней палаты парламента.Законопроектом вносятся изменения в статьи 1070 и 1100 части второй Гражданского кодекса РФ.Как отмечается в пояснительной записке к документу, в действующей редакции ГК отсутствует "указание на незаконное административное задержание как основание ответственности вследствие причинения вреда". Сейчас компенсация морального вреда осуществляется в случаях, когда вред причинен гражданину в результате его "незаконного осуждения", "незаконного привлечения к уголовной ответственности" и ряде других случаев.Между тем, отмечает автор проекта, административное задержание, то есть кратковременное ограничение свободы, максимальный срок которого составляет 48 часов, является "наиболее посягающей на права и свободы человека мерой".Автор законопроекта указывает на существующую на сегодняшний день "неопределенность в правоприменительной практике", которая "может быть устранена лишь при путем изменения нормы закона"."Законопроектом предлагается ввести для перечней мер, содержащихся в пункте 1 статьи 1070 и абзаце третьем статьи 1100 ГК РФ родовое понятие "лишение (ограничение) свободы", а также указать, что содержащиеся в них перечни не являются исчерпывающими", - говорится в пояснительной записке. К этим мерам также предлагается отнести "административное задержание и незаконное задержание в качестве подозреваемого"."Предлагаемый законопроект составлен с учетом правовых позиций Конституционного Суда Российской Федерации и направлен на устранение противоречий в правоприменительной практике", - отмечается в документах к законопроекту.
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россия, наталья костенко, госдума рф, единая россия, общество
МОСКВА, 12 янв – РИА Новости.
Депутат Госдумы
от "Единой России
" Наталья Костенко
внесла в ГД законопроект, которым предлагается дополнительное основание для компенсации морального вреда гражданину – если ему причинен моральный вред "в результате его незаконного лишения (ограничения) свободы", соответствующий законопроект размещен во вторник в электронной базе нижней палаты парламента.
Законопроектом вносятся изменения в статьи 1070 и 1100 части второй Гражданского кодекса РФ.
Как отмечается в пояснительной записке к документу, в действующей редакции ГК отсутствует "указание на незаконное административное задержание как основание ответственности вследствие причинения вреда". Сейчас компенсация морального вреда осуществляется в случаях, когда вред причинен гражданину в результате его "незаконного осуждения", "незаконного привлечения к уголовной ответственности" и ряде других случаев.
Между тем, отмечает автор проекта, административное задержание, то есть кратковременное ограничение свободы, максимальный срок которого составляет 48 часов, является "наиболее посягающей на права и свободы человека мерой".
"Вместе с тем, даже незначительное по времени ограничение свободы является вмешательством в свободу и личную неприкосновенность, право на которые охраняется положениями Конституции РФ. Этому корреспондирует и статьи 5 Конвенции о защите прав человека и основных свобод", - говорится в пояснительной записке.
Автор законопроекта указывает на существующую на сегодняшний день "неопределенность в правоприменительной практике", которая "может быть устранена лишь при путем изменения нормы закона".
"Законопроектом предлагается ввести для перечней мер, содержащихся в пункте 1 статьи 1070 и абзаце третьем статьи 1100 ГК РФ родовое понятие "лишение (ограничение) свободы", а также указать, что содержащиеся в них перечни не являются исчерпывающими", - говорится в пояснительной записке. К этим мерам также предлагается отнести "административное задержание и незаконное задержание в качестве подозреваемого".
"Предлагаемый законопроект составлен с учетом правовых позиций Конституционного Суда Российской Федерации
и направлен на устранение противоречий в правоприменительной практике", - отмечается в документах к законопроекту.