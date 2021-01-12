https://ria.ru/20210112/kometa-1592651907.html

К Земле приближается самая яркая комета 2021 года

К Земле приближается самая яркая комета 2021 года

Первая же комета, которую открыли астрономы в 2021 году, обещает стать самой яркой кометой года. В декабре она сблизится с Землей настолько, что, по мнению... РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T10:12

2021-01-12T10:12

2021-01-12T11:57

наука

кометы

космос - риа наука

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Первая же комета, которую открыли астрономы в 2021 году, обещает стать самой яркой кометой года. В декабре она сблизится с Землей настолько, что, по мнению ученых, будет видна невооруженным глазом. В электронном циркуляре Центра малых планет она зарегистрирована под именем C/2021 A1 (Leonard).Первая в этом году комета обнаружена 3 января на снимках, полученных 1,5-метровым телескопом-рефлектором небесного обзора Catalina Sky Survey в штате Аризона, США.В момент обнаружения комета располагалась в созвездии Гончие Псы и имела блеск около +19 звездной величины. На снимках у нее наблюдается газопылевая кома диаметром до 10 угловых секунд и короткий пылевой хвост длиной до 5 угловых секунд.Ожидается, что 12 декабря 2021 года C/2021 A1 (Leonard) будет на расстоянии 0,233 астрономических единиц от Земли и ее можно будет увидеть невооруженным глазом. 18 декабря 2021 года комета пролетит в 0,0283 астрономических единицах от Венеры, а 3 января 2022 года она пройдет точку своего перигелия на расстоянии 0,61 астрономических единиц от Солнца.C/2021 A1 примечательна тем, что пройдет очень близко от Венеры — всего в 4,2 миллионах километров. За всю историю астрономических наблюдений только пять комет подлетали к Земле еще ближе.Комета движется по очень вытянутой эллиптической орбите, то есть относится к классу долгопериодических. Угол наклона ее ретроградной орбиты к плоскости эклиптики составляет 132,7 градуса. Ученые прогнозируют, что во время сближения с Землей комета достигнет максимального блеска около +4 звездной величины. По факту она может оказаться еще ярче. Благодаря тому, что в этот момент C/2021 A1 будет располагаться между Солнцем и Землей, можно ожидать эффекта прямого рассеяния и, как следствие, высокой яркости пылевого хвоста. С учетом эффекта прямого рассеяния комета может достичь максимального блеска около +1,5 звездной величины.В средних широтах Северного полушария комета станет доступна для любительских наблюдений с сентября месяца. Она будет медленно перемещаться на фоне созвездий Большая Медведица, Гончие Псы и Волосы Вероники. Однако уже с конца ноября ситуация изменится. Из-за приближения момента сближения с Землей, видимая угловая скорость движения кометы по небу значительно возрастет. У наблюдателей будет всего несколько дней, чтобы увидеть ее максимальную яркость. С 1 по 13 декабря комета будет быстро перемещаться на фоне созвездий Волопас, Змея, Геркулес и Змееносец, а затем перейдет на небо Южного полушария.

https://ria.ru/20210111/asteroid-1592533603.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кометы, космос - риа наука