https://ria.ru/20210112/kitay-1592685274.html

Китай выступил против решения США признать Кубу спонсором терроризма

Китай выступил против решения США признать Кубу спонсором терроризма

Китай выступает против политического давления на Кубу со стороны США под предлогом борьбы с терроризмом, заявил во вторник официальный представитель МИД Чжао... РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T11:02

2021-01-12T11:02

2021-01-12T11:04

чжао лицзянь

майк помпео

дональд трамп

куба

китай

сша

в мире

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ПЕКИН, 12 янв – РИА Новости. Китай выступает против политического давления на Кубу со стороны США под предлогом борьбы с терроризмом, заявил во вторник официальный представитель МИД Чжао Лицзянь, комментируя решение США внести Кубу в список стран-спонсоров терроризма."Китай всегда выступал за то, чтобы международное сообщество рука об руку боролось с терроризмом, однако выступает решительно против политического давления и экономических санкций США в отношении Кубы под предлогом антитеррора", - заявил на брифинге Чжао Лицзянь.Он подчеркнул, что США должны на основе равенства и взаимного уважения развивать с Кубой нормальные отношения, что соответствует коренным интересам народов двух стран, а также будет способствовать миру и стабильности в Латинской Америке.Ранее госдепартамент США включил Кубу в список стран-спонсоров терроризма "за неоднократную поддержку актов международного терроризма и укрытие террористов". По словам госсекретаря Майка Помпео, "кубинский режим должен завершить поддержку терроризма и подрыв американского правосудия".Администрация президента Дональда Трампа свернула начатый предыдущей администрацией демократа Барака Обамы курс на налаживание отношений с Кубой: были вновь введены санкции и прекращено взаимодействие.

https://ria.ru/20210111/kuba-1592650261.html

куба

китай

сша

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чжао лицзянь, майк помпео, дональд трамп, куба, китай, сша, в мире