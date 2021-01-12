Китай выступил против решения США признать Кубу спонсором терроризма
11:02 12.01.2021 (обновлено: 11:04 12.01.2021)
ПЕКИН, 12 янв – РИА Новости. Китай выступает против политического давления на Кубу со стороны США под предлогом борьбы с терроризмом, заявил во вторник официальный представитель МИД Чжао Лицзянь, комментируя решение США внести Кубу в список стран-спонсоров терроризма.
"Китай всегда выступал за то, чтобы международное сообщество рука об руку боролось с терроризмом, однако выступает решительно против политического давления и экономических санкций США в отношении Кубы под предлогом антитеррора", - заявил на брифинге Чжао Лицзянь.
Он подчеркнул, что США должны на основе равенства и взаимного уважения развивать с Кубой нормальные отношения, что соответствует коренным интересам народов двух стран, а также будет способствовать миру и стабильности в Латинской Америке.
Ранее госдепартамент США включил Кубу в список стран-спонсоров терроризма "за неоднократную поддержку актов международного терроризма и укрытие террористов". По словам госсекретаря Майка Помпео, "кубинский режим должен завершить поддержку терроризма и подрыв американского правосудия".
Администрация президента Дональда Трампа свернула начатый предыдущей администрацией демократа Барака Обамы курс на налаживание отношений с Кубой: были вновь введены санкции и прекращено взаимодействие.
11 января, 23:11США включили Кубу в список стран — спонсоров терроризма