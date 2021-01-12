https://ria.ru/20210112/karantin-1592771251.html

Саратовские театры и музеи возобновляют работу, приостановленную с марта

Саратовские театры и музеи возобновляют работу, приостановленную с марта

Правительство Саратовской области снимает запрет на допуск посетителей в театры и другие учреждения культуры, введенный в марте 2020 года из-за угрозы... РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T19:09

2021-01-12T19:09

2021-01-12T19:09

культура

коронавирус в россии

новости культуры

театры

музеи

саратовская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/13/1564983924_0:102:1999:1226_1920x0_80_0_0_04f2fefdd4250260cb754457d45c6d09.jpg

САРАТОВ, 12 янв - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Правительство Саратовской области снимает запрет на допуск посетителей в театры и другие учреждения культуры, введенный в марте 2020 года из-за угрозы распространения коронавируса, сообщил губернатор Валерий Радаев.Саратовская область с 11 августа 2020 года перешла с первого на второй этап снятия ограничений по COVID-19. Режим повышенной готовности в регионе продлен на неопределенный срок "до стабилизации эпидемиологической обстановки". В области были запрещены зрелищные мероприятия, кроме работы кинотеатров, а также спортивные и основная часть физкультурно-массовых мероприятий. Кафе и ресторанам разрешено работать с 8.00 до 23.00, запрещены банкеты, свадьбы, дискотеки и корпоративы. Для работающих жителей старше 65 лет действует режим самоизоляции, работодателям также рекомендовано перевести сотрудников на дистанционный режим работы.Он отметил, что ситуация с заболеваемостью за новогодние каникулы в Саратовской области стабилизировалась, "наметилось некоторое снижение"."Наша с вами цель - дать возможность людям полноценно работать, учиться и отдыхать. А в нынешних условиях "полноценно" - значит, безопасно. Поэтому никто не расслабляется", - добавил глава региона.Всего в Саратовской области лабораторно подтверждено 38 443 случая заражения коронавирусом, в том числе 254 за последние сутки, скончались 449 пациентов с COVID-19, выздоровели 32 936.

https://ria.ru/20210111/muzei-1592527914.html

саратовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, новости культуры, театры, музеи, саратовская область