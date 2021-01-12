https://ria.ru/20210112/karantin-1592771251.html
Саратовские театры и музеи возобновляют работу, приостановленную с марта
Саратовские театры и музеи возобновляют работу, приостановленную с марта
Правительство Саратовской области снимает запрет на допуск посетителей в театры и другие учреждения культуры, введенный в марте 2020 года из-за угрозы... РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T19:09
2021-01-12T19:09
2021-01-12T19:09
культура
коронавирус в россии
новости культуры
театры
музеи
саратовская область
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САРАТОВ, 12 янв - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Правительство Саратовской области снимает запрет на допуск посетителей в театры и другие учреждения культуры, введенный в марте 2020 года из-за угрозы распространения коронавируса, сообщил губернатор Валерий Радаев.Саратовская область с 11 августа 2020 года перешла с первого на второй этап снятия ограничений по COVID-19. Режим повышенной готовности в регионе продлен на неопределенный срок "до стабилизации эпидемиологической обстановки". В области были запрещены зрелищные мероприятия, кроме работы кинотеатров, а также спортивные и основная часть физкультурно-массовых мероприятий. Кафе и ресторанам разрешено работать с 8.00 до 23.00, запрещены банкеты, свадьбы, дискотеки и корпоративы. Для работающих жителей старше 65 лет действует режим самоизоляции, работодателям также рекомендовано перевести сотрудников на дистанционный режим работы.Он отметил, что ситуация с заболеваемостью за новогодние каникулы в Саратовской области стабилизировалась, "наметилось некоторое снижение"."Наша с вами цель - дать возможность людям полноценно работать, учиться и отдыхать. А в нынешних условиях "полноценно" - значит, безопасно. Поэтому никто не расслабляется", - добавил глава региона.Всего в Саратовской области лабораторно подтверждено 38 443 случая заражения коронавирусом, в том числе 254 за последние сутки, скончались 449 пациентов с COVID-19, выздоровели 32 936.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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коронавирус в россии, новости культуры, театры, музеи, саратовская область
САРАТОВ, 12 янв - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Правительство Саратовской области снимает запрет на допуск посетителей в театры и другие учреждения культуры, введенный в марте 2020 года из-за угрозы распространения коронавируса, сообщил губернатор Валерий Радаев.
Саратовская область с 11 августа 2020 года перешла с первого на второй этап снятия ограничений по COVID-19. Режим повышенной готовности в регионе продлен на неопределенный срок "до стабилизации эпидемиологической обстановки". В области были запрещены зрелищные мероприятия, кроме работы кинотеатров, а также спортивные и основная часть физкультурно-массовых мероприятий. Кафе и ресторанам разрешено работать с 8.00 до 23.00, запрещены банкеты, свадьбы, дискотеки и корпоративы. Для работающих жителей старше 65 лет действует режим самоизоляции, работодателям также рекомендовано перевести сотрудников на дистанционный режим работы.
"Согласно рекомендациям управления Роспотребнадзора, возобновляется деятельность театров и других учреждений культуры, которые в марте приостановили мероприятия. Принципиально важно, чтобы все требования, касающиеся продажи билетов, рассадки зрителей, неукоснительно соблюдались. Учреждения должны быть полностью готовы к новому формату. Уверен… театры уже получили необходимые инструкции", - сказал Радаев во вторник на заседании координационного совета по противодействию коронавирусу в регионе.
Он отметил, что ситуация с заболеваемостью за новогодние каникулы в Саратовской области стабилизировалась, "наметилось некоторое снижение".
"Наша с вами цель - дать возможность людям полноценно работать, учиться и отдыхать. А в нынешних условиях "полноценно" - значит, безопасно. Поэтому никто не расслабляется", - добавил глава региона.
Всего в Саратовской области лабораторно подтверждено 38 443 случая заражения коронавирусом, в том числе 254 за последние сутки, скончались 449 пациентов с COVID-19, выздоровели 32 936.