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Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20210112/karabakh-1592661919.html
В Минобороны рассказали о соблюдении режима прекращения огня в Карабахе
В Минобороны рассказали о соблюдении режима прекращения огня в Карабахе
Российские миротворцы продолжают круглосуточный мониторинг обстановки в Нагорном Карабахе, режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения,... РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T05:03
2021-01-12T05:03
ситуация в нагорном карабахе
россия
нагорный карабах
в мире
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Российские миротворцы продолжают круглосуточный мониторинг обстановки в Нагорном Карабахе, режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения, сообщает Минобороны РФ.Отмечается, что российские военные обеспечивают безопасное возвращение граждан в Нагорный Карабах, оказывают гуманитарную помощь, восстанавливают объекты гражданской инфраструктуры.Добавляется, что во время тренировок миротворцы совершенствуют навыки по охране и обороне наблюдательных постов."Наблюдательные посты российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе оборудованы фортификационными сооружениями "Блокпост", предназначенными для защиты военнослужащих от стрелкового оружия и осколков, а также ведения кругового наблюдения за близлежащей территорией", - говорится в сообщении.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
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россия, нагорный карабах, в мире

В Минобороны рассказали о соблюдении режима прекращения огня в Карабахе

05:03 12.01.2021
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВоеннослужащие армии обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики
Военнослужащие армии обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Российские миротворцы продолжают круглосуточный мониторинг обстановки в Нагорном Карабахе, режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения, сообщает Минобороны РФ.
"На наблюдательных постах российскими миротворцами ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня. Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что российские военные обеспечивают безопасное возвращение граждан в Нагорный Карабах, оказывают гуманитарную помощь, восстанавливают объекты гражданской инфраструктуры.
Добавляется, что во время тренировок миротворцы совершенствуют навыки по охране и обороне наблюдательных постов.
"Наблюдательные посты российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе оборудованы фортификационными сооружениями "Блокпост", предназначенными для защиты военнослужащих от стрелкового оружия и осколков, а также ведения кругового наблюдения за близлежащей территорией", - говорится в сообщении.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
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