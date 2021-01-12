https://ria.ru/20210112/kafe-1592657817.html

Владелец кафе с шаурмой "от Сталина" прокомментировал конфликт с полицией

Владелец кафе с шаурмой "от Сталина" прокомментировал конфликт с полицией

Хозяин московского заведения общепита, названного в честь Иосифа Сталина, прокомментировал в беседе с телеканалом "Звезда" конфликт с сотрудниками полиции. РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T02:40

2021-01-12T02:40

2021-01-12T02:40

иосиф сталин (джугашвили)

москва

общество

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МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Хозяин московского заведения общепита, названного в честь Иосифа Сталина, прокомментировал в беседе с телеканалом "Звезда" конфликт с сотрудниками полиции.Ранее пользователи соцсетей резко отреагировали на появление в Москве фастфуда под названием Stalin Doner. Заведение оформили изображениями самого Сталина, а также тематическими надписями. Кроме того, работники точки были одеты в форму сотрудников НКВД. Впоследствии заведением общепита заинтересовалась полиция, торговую точку закрыли, а продавца попросили покинуть рабочее место.По утверждению бизнесмена, основания для закрытия заведения стражи порядка не озвучили. "Забрали паспорт, отвезли в отделение, выключили везде свет в заведении, холодильники с продуктами. Я просил включить даже холодильники. Они сказали, что это не нужно, что точка закроется, продукты не понадобятся. Потом в отделении забрали телефон, не давали позвонить родителям", - сообщил он.Владелец заведения добавил, что отказался снимать вывеску, несмотря на требования полицейских, поэтому она до сих пор горит. Он также заявил, что, по его информации, полиция якобы оказывала давление на арендодателя.Владелец кафе уверяет, что заведение не нарушало законов. "Седьмого числа мы отработали успешно. Накопили более 200 человек", - рассказал он.Бизнесмен также объяснил, что выбрал такой дизайн для заведения, так как с детства увлекался историей и "много лет посвятил изучению сталинского периода". "Я не являюсь его фанатом, он не мой кумир, я просто хотел запечатлеть его в жизни, так как много лет потратил на его изучение", - пояснил он, выразив мнение, что дизайн его кафе максимально нейтрален, а двусмысленные высказывания и лозунги, которые могут кого-либо оскорбить, отсутствуют.

https://ria.ru/20210108/shaurma-1592348392.html

https://ria.ru/20191222/1562693269.html

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иосиф сталин (джугашвили), москва, общество