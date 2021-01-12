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Минобороны подало иск к "Звездочке" почти на миллиард рублей
Минобороны подало иск к "Звездочке" почти на миллиард рублей
Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Министерства обороны России, требующего взыскать около 981 миллиона рублей с Центра судоремонта "Звездочка". Это... РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T08:37
2021-01-12T08:37
2021-01-12T12:55
звездочка
объединенная судостроительная корпорация
министерство обороны рф (минобороны рф)
архангельская область
москва
северодвинск
происшествия
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Министерства обороны России, требующего взыскать около 981 миллиона рублей с Центра судоремонта "Звездочка". Это следует из информации в картотеке арбитражных дел.Иск поступил в суд 11 января и к производству еще не принят. Основания исковых требований в материалах пока не указаны.ЦС "Звездочка" — один из крупнейших исполнителей по госконтрактам Минобороны, из-за нарушения условий которых стороны часто выясняют отношения в суде."Звездочка" входит в состав АО "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК), базируется в Северодвинске Архангельской области. Компания занимается ремонтом, модернизацией, переоборудованием и утилизацией кораблей, судов и иной морской техники любого класса и назначения, в том числе и с ядерными силовыми установками.
https://ria.ru/20200904/podlodki-1576714262.html
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звездочка, объединенная судостроительная корпорация, министерство обороны рф (минобороны рф), архангельская область, москва, северодвинск, происшествия