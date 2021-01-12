Глава МИД Ирана назвал Помпео лжецом
19:22 12.01.2021 (обновлено: 20:57 12.01.2021)
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
ТЕГЕРАН, 12 янв – РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал обвинения США в адрес Тегерана в связях с террористической группировкой "Аль-Каида"* (запрещена в РФ) выдумкой.
"Начиная с Кубы (включение в список государств-спонсоров терроризма) до фиктивного рассекречивания информации по Ирану и утверждений по поводу "Аль-Каиды"* господин "мы врем, обманываем, воруем" жалким образом заканчивает свою ужасную карьеру воинственными лживыми речами", - написал Зариф в Twitter.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео обвинил Иран в том, что он стал прибежищем "Аль-Каиды"*. По его словам, эта организация сосредоточила свое руководство в Тегеране, где власти страны позволяют ей "собирать деньги, связываться с членами организации по всему миру".
В свою очередь, официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде в заявлении отметил, что обвинения Помпео в последнюю неделю "правления разбойного режима Трампа" демонстрируют бессилие и провал политики давления на Тегеран.
Представитель иранского МИД также назвал серию публикаций Помпео в Twitter с обвинениями в адрес Тегерана и руководства страны в терроризме и угрозах США и Израилю "гневной истерией".
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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