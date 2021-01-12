https://ria.ru/20210112/iran-1592773497.html

Глава МИД Ирана назвал Помпео лжецом

Глава МИД Ирана назвал Помпео лжецом

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал обвинения США в адрес Тегерана в связях с террористической группировкой "Аль-Каида"* (запрещена в РФ) РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T19:22

2021-01-12T19:22

2021-01-12T20:57

майк помпео

мохаммад джавад зариф

аль-каида

мид ирана

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сша

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ТЕГЕРАН, 12 янв – РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал обвинения США в адрес Тегерана в связях с террористической группировкой "Аль-Каида"* (запрещена в РФ) выдумкой."Начиная с Кубы (включение в список государств-спонсоров терроризма) до фиктивного рассекречивания информации по Ирану и утверждений по поводу "Аль-Каиды"* господин "мы врем, обманываем, воруем" жалким образом заканчивает свою ужасную карьеру воинственными лживыми речами", - написал Зариф в Twitter.Ранее госсекретарь США Майк Помпео обвинил Иран в том, что он стал прибежищем "Аль-Каиды"*. По его словам, эта организация сосредоточила свое руководство в Тегеране, где власти страны позволяют ей "собирать деньги, связываться с членами организации по всему миру".Еще в середине ноября Иран отверг информацию СМИ о ликвидации в Тегеране израильскими агентами одного из главарей группировки, причастного к нападениям на американские посольства в Африке в 1998 году. Тогда МИД Ирана сообщил, что членов "Аль-Каиды"* в Иране нет.В свою очередь, официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде в заявлении отметил, что обвинения Помпео в последнюю неделю "правления разбойного режима Трампа" демонстрируют бессилие и провал политики давления на Тегеран.Представитель иранского МИД также назвал серию публикаций Помпео в Twitter с обвинениями в адрес Тегерана и руководства страны в терроризме и угрозах США и Израилю "гневной истерией".*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210112/terrorizm-1592705013.html

https://ria.ru/20201204/iran-1587746855.html

куба

тегеран (город)

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майк помпео, мохаммад джавад зариф, аль-каида, мид ирана, куба, тегеран (город), сша, в мире