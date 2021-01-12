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Глава МИД Ирана назвал Помпео лжецом
Глава МИД Ирана назвал Помпео лжецом
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал обвинения США в адрес Тегерана в связях с террористической группировкой "Аль-Каида"* (запрещена в РФ) РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T19:22
2021-01-12T20:57
майк помпео
мохаммад джавад зариф
аль-каида
мид ирана
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ТЕГЕРАН, 12 янв – РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал обвинения США в адрес Тегерана в связях с террористической группировкой "Аль-Каида"* (запрещена в РФ) выдумкой."Начиная с Кубы (включение в список государств-спонсоров терроризма) до фиктивного рассекречивания информации по Ирану и утверждений по поводу "Аль-Каиды"* господин "мы врем, обманываем, воруем" жалким образом заканчивает свою ужасную карьеру воинственными лживыми речами", - написал Зариф в Twitter.Ранее госсекретарь США Майк Помпео обвинил Иран в том, что он стал прибежищем "Аль-Каиды"*. По его словам, эта организация сосредоточила свое руководство в Тегеране, где власти страны позволяют ей "собирать деньги, связываться с членами организации по всему миру".Еще в середине ноября Иран отверг информацию СМИ о ликвидации в Тегеране израильскими агентами одного из главарей группировки, причастного к нападениям на американские посольства в Африке в 1998 году. Тогда МИД Ирана сообщил, что членов "Аль-Каиды"* в Иране нет.В свою очередь, официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде в заявлении отметил, что обвинения Помпео в последнюю неделю "правления разбойного режима Трампа" демонстрируют бессилие и провал политики давления на Тегеран.Представитель иранского МИД также назвал серию публикаций Помпео в Twitter с обвинениями в адрес Тегерана и руководства страны в терроризме и угрозах США и Израилю "гневной истерией".*Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20210112/terrorizm-1592705013.html
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майк помпео, мохаммад джавад зариф, аль-каида, мид ирана, куба, тегеран (город), сша, в мире

Глава МИД Ирана назвал Помпео лжецом

19:22 12.01.2021 (обновлено: 20:57 12.01.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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ТЕГЕРАН, 12 янв – РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал обвинения США в адрес Тегерана в связях с террористической группировкой "Аль-Каида"* (запрещена в РФ) выдумкой.
"Начиная с Кубы (включение в список государств-спонсоров терроризма) до фиктивного рассекречивания информации по Ирану и утверждений по поводу "Аль-Каиды"* господин "мы врем, обманываем, воруем" жалким образом заканчивает свою ужасную карьеру воинственными лживыми речами", - написал Зариф в Twitter.
Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
Вчера, 12:51
Косачев оценил решение США признать Кубу и Иран спонсорами терроризма
Ранее госсекретарь США Майк Помпео обвинил Иран в том, что он стал прибежищем "Аль-Каиды"*. По его словам, эта организация сосредоточила свое руководство в Тегеране, где власти страны позволяют ей "собирать деньги, связываться с членами организации по всему миру".
Еще в середине ноября Иран отверг информацию СМИ о ликвидации в Тегеране израильскими агентами одного из главарей группировки, причастного к нападениям на американские посольства в Африке в 1998 году. Тогда МИД Ирана сообщил, что членов "Аль-Каиды"* в Иране нет.
В свою очередь, официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде в заявлении отметил, что обвинения Помпео в последнюю неделю "правления разбойного режима Трампа" демонстрируют бессилие и провал политики давления на Тегеран.
Представитель иранского МИД также назвал серию публикаций Помпео в Twitter с обвинениями в адрес Тегерана и руководства страны в терроризме и угрозах США и Израилю "гневной истерией".
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Госсекретарь США Майк Помпео проводит брифинг для представителей СМИ в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
4 декабря 2020, 19:44
Иран отчаянно пытается вернуться к переговорам с США, заявил Помпео
 
Майк ПомпеоМохаммад Джавад ЗарифАль-КаидаМИД ИранаКубаТегеран (город)СШАВ мире
 
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