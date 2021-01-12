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https://ria.ru/20210112/iran-1592772244.html
Помпео назвал Иран прибежищем для "Аль-Каиды"*
Помпео назвал Иран прибежищем для "Аль-Каиды"*
Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Иран в том, что он стал прибежищем "Аль-Каиды"*, руководство которой живет в Тегеране и делает все то, что делало ранее в... РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T19:16
2021-01-12T19:21
майк помпео
аль-каида
иран
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 12 янв – РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Иран в том, что он стал прибежищем "Аль-Каиды"*, руководство которой живет в Тегеране и делает все то, что делало ранее в Афганистане и Пакистане."Аль-Каида"* обрела новое прибежище – это Исламская Республика Иран", - сказал Помпео, выступая в Национальном пресс-клубе в Вашингтоне."Мы знаем это, мы должны противостоять этому, и мы одолеем ее (террористическую группировку)", - заявил госсекретарь США.Иран ранее отвергал присутствие у себя членов "Аль-Каиды"*, призывая "не вестись на голливудские сценарии американских властей".По словам Помпео, руководство "Аль-Каиды"* беспрепятственно проживает в Иране, который стал их новой операционной базой, превратившись в этом смысле в Афганистан. "Аль-Каида"* сосредоточила свое руководство в Тегеране", - сказал Помпео.По его словам, представители этой организации живут в Тегеране "нормальной жизнью "Аль-Каиды"*. Как заявил Помпео, Тегеран позволяет "Аль-Каиде"* собирать деньги, связываться с членами организации по всему миру - все, что раньше организация делала в Афганистане и Пакистане. По словам Помпео, такое положение вещей представляет угрозу для безопасности США."Исламская республика Иран - база для "Аль-Каиды"*, партнер в терроризме и в ненависти", - сказал Помпео.*Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20210111/kuba-1592650261.html
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майк помпео, аль-каида, иран, сша, в мире

Помпео назвал Иран прибежищем для "Аль-Каиды"*

19:16 12.01.2021 (обновлено: 19:21 12.01.2021)
 
© AP Photo / Jacquelyn Martin/PoolГоссекретарь США Майк Помпео проводит брифинг для представителей СМИ в Вашингтоне
Госсекретарь США Майк Помпео проводит брифинг для представителей СМИ в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
© AP Photo / Jacquelyn Martin/Pool
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 12 янв – РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Иран в том, что он стал прибежищем "Аль-Каиды"*, руководство которой живет в Тегеране и делает все то, что делало ранее в Афганистане и Пакистане.
"Аль-Каида"* обрела новое прибежище – это Исламская Республика Иран", - сказал Помпео, выступая в Национальном пресс-клубе в Вашингтоне.
"Мы знаем это, мы должны противостоять этому, и мы одолеем ее (террористическую группировку)", - заявил госсекретарь США.
Иран ранее отвергал присутствие у себя членов "Аль-Каиды"*, призывая "не вестись на голливудские сценарии американских властей".
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По словам Помпео, руководство "Аль-Каиды"* беспрепятственно проживает в Иране, который стал их новой операционной базой, превратившись в этом смысле в Афганистан. "Аль-Каида"* сосредоточила свое руководство в Тегеране", - сказал Помпео.
По его словам, представители этой организации живут в Тегеране "нормальной жизнью "Аль-Каиды"*. Как заявил Помпео, Тегеран позволяет "Аль-Каиде"* собирать деньги, связываться с членами организации по всему миру - все, что раньше организация делала в Афганистане и Пакистане. По словам Помпео, такое положение вещей представляет угрозу для безопасности США.
"Исламская республика Иран - база для "Аль-Каиды"*, партнер в терроризме и в ненависти", - сказал Помпео.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Майк ПомпеоАль-КаидаИранСШАВ мире
 
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