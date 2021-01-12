https://ria.ru/20210112/iran-1592772244.html

Помпео назвал Иран прибежищем для "Аль-Каиды"*

Помпео назвал Иран прибежищем для "Аль-Каиды"*

Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Иран в том, что он стал прибежищем "Аль-Каиды"*, руководство которой живет в Тегеране и делает все то, что делало ранее в... РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T19:16

2021-01-12T19:16

2021-01-12T19:21

майк помпео

аль-каида

иран

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 12 янв – РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Иран в том, что он стал прибежищем "Аль-Каиды"*, руководство которой живет в Тегеране и делает все то, что делало ранее в Афганистане и Пакистане."Аль-Каида"* обрела новое прибежище – это Исламская Республика Иран", - сказал Помпео, выступая в Национальном пресс-клубе в Вашингтоне."Мы знаем это, мы должны противостоять этому, и мы одолеем ее (террористическую группировку)", - заявил госсекретарь США.Иран ранее отвергал присутствие у себя членов "Аль-Каиды"*, призывая "не вестись на голливудские сценарии американских властей".По словам Помпео, руководство "Аль-Каиды"* беспрепятственно проживает в Иране, который стал их новой операционной базой, превратившись в этом смысле в Афганистан. "Аль-Каида"* сосредоточила свое руководство в Тегеране", - сказал Помпео.По его словам, представители этой организации живут в Тегеране "нормальной жизнью "Аль-Каиды"*. Как заявил Помпео, Тегеран позволяет "Аль-Каиде"* собирать деньги, связываться с членами организации по всему миру - все, что раньше организация делала в Афганистане и Пакистане. По словам Помпео, такое положение вещей представляет угрозу для безопасности США."Исламская республика Иран - база для "Аль-Каиды"*, партнер в терроризме и в ненависти", - сказал Помпео.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210111/kuba-1592650261.html

https://ria.ru/20210112/nagrada-1592769482.html

иран

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

майк помпео, аль-каида, иран, сша, в мире