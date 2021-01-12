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https://ria.ru/20210112/immunolog-1592657069.html
Иммунолог объяснил, от чего зависит длительность коронавируса
Иммунолог объяснил, от чего зависит длительность коронавируса
Влияют ли особенности "британского" штамма коронавируса на длительность заболевания, рассказал в интервью радио Sputnik врач-иммунолог Владимир Болибок. РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T02:10
2021-01-12T02:10
распространение нового коронавируса
владимир болибок
коронавирус covid-19
здоровье - общество
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Влияют ли особенности "британского" штамма коронавируса на длительность заболевания, рассказал в интервью радио Sputnik врач-иммунолог Владимир Болибок.В России обнаружен первый случай заражения "британским" штаммом коронавируса. Считается, что он может быть намного заразнее обычного. Пока сообщений о том, повлияют ли эти особенности на то, что вирус дольше останется в организме, нет, так как сроки наблюдений еще не очень большие, но такая возможность не исключена, отметил Владимир Болибок. Врач пояснил, от чего зависит длительность заболевания.Болеющие "длительным COVID" продолжают оставаться заразными даже после завершения острой стадии болезни, предупредил врач-иммунолог."Люди, уже перенеся острую стадию ковида, приобретают хроническую стадию воспаления. У них ПЦР-тесты на слизистой обнаруживают коронавирус. А раз ПЦР дает положительный результат, значит, они потенциально заразны, выделяют вирус при дыхании, кашле, разговоре в слюне и слизи", – отметил Владимир Болибок в интервью радио Sputnik.
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владимир болибок, коронавирус covid-19, здоровье - общество

Иммунолог объяснил, от чего зависит длительность коронавируса

02:10 12.01.2021
 
© REUTERS / Lucy NicholsonМедицинские работники с вакциной от COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech во время вакцинации в Лос-Анджелесе
Медицинские работники с вакциной от COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech во время вакцинации в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
© REUTERS / Lucy Nicholson
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Влияют ли особенности "британского" штамма коронавируса на длительность заболевания, рассказал в интервью радио Sputnik врач-иммунолог Владимир Болибок.
В России обнаружен первый случай заражения "британским" штаммом коронавируса. Считается, что он может быть намного заразнее обычного. Пока сообщений о том, повлияют ли эти особенности на то, что вирус дольше останется в организме, нет, так как сроки наблюдений еще не очень большие, но такая возможность не исключена, отметил Владимир Болибок. Врач пояснил, от чего зависит длительность заболевания.
"Описан такой термин – "long COVID", хроническая коронавирусная инфекция. Обычно это связано не с вирусом и не со штаммом вируса, а с состоянием самого пациента. "Длительный COVID" описан у людей с исходно ослабленной иммунной системой. Они болеют не самой тяжелой формой, но у них долго сохраняется циркуляция самого вируса, потому что их иммунная система от этого вируса никак избавиться не может", – сказал Владимир Болибок.
Болеющие "длительным COVID" продолжают оставаться заразными даже после завершения острой стадии болезни, предупредил врач-иммунолог.
"Люди, уже перенеся острую стадию ковида, приобретают хроническую стадию воспаления. У них ПЦР-тесты на слизистой обнаруживают коронавирус. А раз ПЦР дает положительный результат, значит, они потенциально заразны, выделяют вирус при дыхании, кашле, разговоре в слюне и слизи", – отметил Владимир Болибок в интервью радио Sputnik.
Коронавирус - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
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Распространение нового коронавирусаВладимир БолибокКоронавирус COVID-19Здоровье - Общество
 
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