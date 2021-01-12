https://ria.ru/20210112/immunolog-1592657069.html

Иммунолог объяснил, от чего зависит длительность коронавируса

Иммунолог объяснил, от чего зависит длительность коронавируса

Влияют ли особенности "британского" штамма коронавируса на длительность заболевания, рассказал в интервью радио Sputnik врач-иммунолог Владимир Болибок. РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T02:10

2021-01-12T02:10

2021-01-12T02:10

распространение нового коронавируса

владимир болибок

коронавирус covid-19

здоровье - общество

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Влияют ли особенности "британского" штамма коронавируса на длительность заболевания, рассказал в интервью радио Sputnik врач-иммунолог Владимир Болибок.В России обнаружен первый случай заражения "британским" штаммом коронавируса. Считается, что он может быть намного заразнее обычного. Пока сообщений о том, повлияют ли эти особенности на то, что вирус дольше останется в организме, нет, так как сроки наблюдений еще не очень большие, но такая возможность не исключена, отметил Владимир Болибок. Врач пояснил, от чего зависит длительность заболевания.Болеющие "длительным COVID" продолжают оставаться заразными даже после завершения острой стадии болезни, предупредил врач-иммунолог."Люди, уже перенеся острую стадию ковида, приобретают хроническую стадию воспаления. У них ПЦР-тесты на слизистой обнаруживают коронавирус. А раз ПЦР дает положительный результат, значит, они потенциально заразны, выделяют вирус при дыхании, кашле, разговоре в слюне и слизи", – отметил Владимир Болибок в интервью радио Sputnik.

https://radiosputnik.ria.ru/20210111/koronavirus-1592605666.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир болибок, коронавирус covid-19, здоровье - общество