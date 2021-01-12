Иммунолог объяснил, от чего зависит длительность коронавируса
© REUTERS / Lucy NicholsonМедицинские работники с вакциной от COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech во время вакцинации в Лос-Анджелесе
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Влияют ли особенности "британского" штамма коронавируса на длительность заболевания, рассказал в интервью радио Sputnik врач-иммунолог Владимир Болибок.
В России обнаружен первый случай заражения "британским" штаммом коронавируса. Считается, что он может быть намного заразнее обычного. Пока сообщений о том, повлияют ли эти особенности на то, что вирус дольше останется в организме, нет, так как сроки наблюдений еще не очень большие, но такая возможность не исключена, отметил Владимир Болибок. Врач пояснил, от чего зависит длительность заболевания.
"Описан такой термин – "long COVID", хроническая коронавирусная инфекция. Обычно это связано не с вирусом и не со штаммом вируса, а с состоянием самого пациента. "Длительный COVID" описан у людей с исходно ослабленной иммунной системой. Они болеют не самой тяжелой формой, но у них долго сохраняется циркуляция самого вируса, потому что их иммунная система от этого вируса никак избавиться не может", – сказал Владимир Болибок.
Болеющие "длительным COVID" продолжают оставаться заразными даже после завершения острой стадии болезни, предупредил врач-иммунолог.
"Люди, уже перенеся острую стадию ковида, приобретают хроническую стадию воспаления. У них ПЦР-тесты на слизистой обнаруживают коронавирус. А раз ПЦР дает положительный результат, значит, они потенциально заразны, выделяют вирус при дыхании, кашле, разговоре в слюне и слизи", – отметил Владимир Болибок в интервью радио Sputnik.