https://ria.ru/20210112/gretsiya-1592796282.html

Премьер Греции исключил досрочные выборы

Премьер Греции исключил досрочные выборы

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что не собирается идти на досрочные выборы в 2021 году, правительство доработает четырехлетний срок. РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-12T23:58

2021-01-12T23:58

2021-01-13T00:01

кириакос мицотакис

греция

в мире

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АФИНЫ, 12 янв - РИА Новости. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что не собирается идти на досрочные выборы в 2021 году, правительство доработает четырехлетний срок.Мицотакис произвел в начале января ряд перестановок в кабинете министров, что многие сочли показателем подготовки к досрочным выборам в 2021 году. Партия "Новая демократия" Мицотакиса пришла к власти в июле 2019 года. Конституция предусматривает проведение выборов раз в четыре года. Однако ни одно правительство Греции с 2004 года не доработало до конца отведенный конституцией четырехлетний срок."Я могу повторить вам то, что я говорил во многих своих интервью, что мое намерение состоит в том, чтобы это правительство отработало четыре года", - сказал Мицотакис в интервью телеканалу ANT1 (Antenna) во вторник вечером.На вопрос, не будет ли 2021 год годом выборов, премьер ответил: "Нет, не будет 2021 год годом выборов. И почему 2021-й должен быть годом выборов?""В настоящее время правительство имеет удобное парламентское большинство. У нас 158 депутатов (в 300-местном парламенте). У нас есть прочная и эффективная парламентская группа. И я считаю, что, несмотря на трудности, наши граждане считают, что мы столкнулись с кризисами, с которыми не сталкивалось ни одно правительство в последние десятилетия, по крайней мере, с точки зрения их напряженности и одновременного характера. И я думаю, что мы хорошо отреагировали. У нас есть запас доверия", - сказал Мицотакис.По его словам, "Новая демократия" сегодня является доминирующей силой в политическом центризме и выражает интересы сограждан, которые хотят от правительства работы и решения проблем, а не жесткой идеологической направленности.Следующим крупным национальным проектом после борьбы с пандемией станут большие изменения, которые необходимо произвести в стране, и то, как Греция вернется на путь роста и восстановления, сказал он.

https://ria.ru/20210112/gretsiya-1592788489.html

греция

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кириакос мицотакис, греция, в мире