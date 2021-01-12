https://ria.ru/20210112/gretsiya-1592788489.html

Греция расширит свою территорию

Греция расширит свою территорию

Расширение территориальных вод Греции в районе Ионического моря с 6 до 12 морских миль увеличит территорию страны на 13 тысяч квадратных километров, сообщил... РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T21:51

2021-01-12T21:51

2021-01-12T21:51

кириакос мицотакис

ионическое море

никос дендиас

ионические острова

крит (остров)

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АФИНЫ, 12 янв - РИА Новости. Расширение территориальных вод Греции в районе Ионического моря с 6 до 12 морских миль увеличит территорию страны на 13 тысяч квадратных километров, сообщил министр иностранных дел Греции Никос Дендиас, выступая в постоянном парламентском комитете по обороне и иностранным делам при обсуждении законопроекта "Определение ширины прибрежной зоны в районе Ионического моря и Ионических островов до мыса Тенарон".Греция заявила о расширении территориальных вод в этом районе с 6 миль до 12 миль в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву. 25 декабря 2020 года был подписан указ президента Греции об определении прямых исходных линий, от которых отмеряется ширина территориального моря. Согласно указу, в районе заливов 12-мильная зона отсчитывается не от берега, а от замыкающих заливы прямых исходных линий, как это предусмотрено Конвенцией ООН по морскому праву.Глава МИД назвал "историческим" законопроект."Впервые с 1947 года греческий парламент призывают голосовать за увеличение территории национального суверенитета. Правительство предлагает национальному представительству (в парламенте) использовать неотъемлемое право нашей страны на увеличение наших территориальных вод в районе Ионического моря и до Тенарон с 6 до 12 морских миль", - сказал Дендиас."Это увеличит территорию национального суверенитета на 10 079 квадратных километров, а если учесть территорию, образовавшуюся в результате юридического закрытия заливов в соответствии с международным правом, она превышает 13 тысяч квадратных километров", - сказал министр.Он напомнил, что общая площадь Греции составляет 131 000 квадратных километров."А площадь Крита, для наглядности, составляет чуть более 8,5 тысячи квадратных километров", - сказал Дендиас.Министр поблагодарил все партии за проявленную национальную солидарность."Не было обычной атмосферы встречных обвинения, попыток получить какую-то мелкопартийную выгоду. Был достигнут широкий консенсус", - сказал министр, напомнив, что в прошлом такого не было.Он назвал сегодняшний день "великим днем для парламента Греции, днем солидарности, национального примирения, национального согласия"."Греция использует суверенное право. Он использует его в Ионическом море до мыса Тенарон. Греция - и я говорю, что это должно быть записано в протокол и что это должны услышать в палаты, но в основном за пределами палаты - полностью сохраняет за собой право расширять свои территориальные воды и осуществлять права национального суверенитета. Ни в коем случае она не может отказаться от каких-либо из них", - сказал глава МИД.Дендиас напомнил, что, как заявлял премьер-министр Кириакос Мицотакис, следующий этап расширения прибрежной зоны коснется региона к югу от Крита. По этому поводу проводятся соответствующие исследования, сказал он."Это, однако, не означает, что Греция не сохраняет за собой полное право расширить свои территориальные воды до 12 морских миль и в Эгейском море. В этой связи я хотел бы отметить чрезвычайно важную, возможно, историческую позицию министра иностранных дел России Сергея Лаврова во время его визита в Афины несколько недель назад, когда он четко разъяснил позицию своей страны в отношении суверенного права нашей родины", - сказал Дендиас.Лавров 26 октября на пресс-конференции в Афинах по итогам переговоров с Дендиасом, комментируя намерение Греции расширить территориальные воды до 12 миль, заявил, что РФ не может занимать здесь какую-то позицию, кроме обозначенной в Конвенции ООН по морскому праву. Если речь заходит о том, что какие-то планы двух или более государств в рамках этой конвенции пересекаются, то решение может быть найдено исключительно путем переговоров при уважении интересов друг друга в соответствии с этой конвенцией, сказал Лавров.Турция заявляла, что расширение территориальных вод Греции до 12 морских миль в Эгейском море станет казус белли (формальный повод для объявления войны).Сейчас территориальные воды Греции составляют 6 морских миль, воздушное пространство - 10 миль.

https://ria.ru/20201026/lavrov-1581653638.html

https://ria.ru/20201204/turtsiya-1587732551.html

https://ria.ru/20201128/oruzhie-1586788758.html

https://ria.ru/20200930/turtsiya-1577989811.html

ионическое море

ионические острова

крит (остров)

греция

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