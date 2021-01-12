https://ria.ru/20210112/gorilly-1592653045.html

У горилл впервые выявили коронавирус

У горилл впервые выявили коронавирус

Зоопарк в американском городе Сан-Диего сообщил о первом в мире случае заражения горилл коронавирусом. РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T00:24

2021-01-12T00:24

2021-01-12T00:25

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

сан-диего

сша

в мире

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Зоопарк в американском городе Сан-Диего сообщил о первом в мире случае заражения горилл коронавирусом.Предположительно, животные могли заразиться коронавирусом от бессимптомного больного сотрудника парка.Ранее сообщалось о широком распространении заболевания среди норок. В прошлом году стало известно, что в зоопарке Барселоны коронавирусом переболели львы, а в США заражались снежные барсы.Эксперты ВОЗ ранее подтверждали, что собаки и кошки могут быть инфицированы коронавирусом, но такие случаи сравнительно редки. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

сан-диего

сша

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, сан-диего, сша, в мире