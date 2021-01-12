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У горилл впервые выявили коронавирус
У горилл впервые выявили коронавирус
Зоопарк в американском городе Сан-Диего сообщил о первом в мире случае заражения горилл коронавирусом. РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T00:24
2021-01-12T00:24
2021-01-12T00:25
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
сан-диего
сша
в мире
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Зоопарк в американском городе Сан-Диего сообщил о первом в мире случае заражения горилл коронавирусом.Предположительно, животные могли заразиться коронавирусом от бессимптомного больного сотрудника парка.Ранее сообщалось о широком распространении заболевания среди норок. В прошлом году стало известно, что в зоопарке Барселоны коронавирусом переболели львы, а в США заражались снежные барсы.Эксперты ВОЗ ранее подтверждали, что собаки и кошки могут быть инфицированы коронавирусом, но такие случаи сравнительно редки. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, сан-диего, сша, в мире