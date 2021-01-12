https://ria.ru/20210112/gabyshev-1592707728.html
Адвокат прокомментировала заявление якутского "шамана" о походе на Москву
Адвокат прокомментировала заявление якутского "шамана" о походе на Москву
Якутский "шаман" Александр Габышев, заявивший о новом походе на Москву, по закону может спокойно перемещаться по стране, подписки о невыезде в отношении него... РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T13:09
2021-01-12T13:09
2021-01-12T20:53
александр габышев (якутский шаман)
москва
якутск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155884/16/1558841630_0:125:877:618_1920x0_80_0_0_d6e496c78c89eb5f0d1a91fef70e6ce6.jpg
ЯКУТСК, 12 янв — РИА Новости. Якутский "шаман" Александр Габышев, заявивший о новом походе на Москву, по закону может спокойно перемещаться по стране, подписки о невыезде в отношении него нет, сообщила РИА Новости его адвокат Ольга Тимофеева.Ранее на YouTube появилось обращение Габышева, в котором он рассказывает о планах пойти в новый поход на Москву. По словам самопровозглашенного "воина-шамана", это случится в марте 2021 года. Он отправится из Якутска на белом коне, его сторонники — на технике, основной отряд добровольцев присоединится в Иркутске, далее они доберутся до Алтая, потом — до Урала, а затем — до Москвы.Габышева задержали в середине сентября 2019 года на федеральной трассе М-53 "Байкал" по пути в Москву. На следующий день его поместили в якутский психоневрологический диспансер для диагностики, а затем отпустили. На него завели уголовное дело о призывах к экстремизму. Второй поход Габышева в столицу завершился 10 декабря, когда "шамана" и двух его сторонников задержали, вернули в Якутск и оштрафовали на одну тысячу рублей. По инициативе следователя Габышев прошел амбулаторную психолого-психиатрическую экспертизу, его признали невменяемым.В середине мая 2020 года Габышева доставили в якутский психдиспансер, позже суд признал законными действия по его принудительной госпитализации. Адвокаты "шамана" подали апелляцию на это решение. В июле врачебная комиссия решила выписать Габышева из психоневрологического диспансера. Верховный суд Якутии принял решение провести экспертизу "шамана" в республиканском психоневрологическом диспансере. Тимофеева сообщила РИА Новости, что правозащитники подадут кассационную жалобу.
https://ria.ru/20201109/shamany-1583706526.html
москва
якутск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/155884/16/1558841630_0:43:877:701_1920x0_80_0_0_0f0e731b2e3da71f9de29fada30d5816.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр габышев (якутский шаман), москва, якутск, происшествия
ЯКУТСК, 12 янв — РИА Новости.
Якутский "шаман" Александр Габышев
, заявивший о новом походе на Москву, по закону может спокойно перемещаться по стране, подписки о невыезде в отношении него нет, сообщила РИА Новости его адвокат Ольга Тимофеева.
Ранее на YouTube появилось обращение Габышева, в котором он рассказывает о планах пойти в новый поход на Москву. По словам самопровозглашенного "воина-шамана", это случится в марте 2021 года. Он отправится из Якутска на белом коне, его сторонники — на технике, основной отряд добровольцев присоединится в Иркутске, далее они доберутся до Алтая, потом — до Урала, а затем — до Москвы.
"С точки зрения закона, Габышев может свободно перемещаться по стране. Меры пресечения в отношении Габышева нет, имеется в виду ни подписки о невыезде, ни иной другой меры. Я осуществляю только юридическую помощь, о своих планах подзащитный мне не рассказывал", — сказала адвокат.
Габышева задержали в середине сентября 2019 года на федеральной трассе М-53 "Байкал" по пути в Москву. На следующий день его поместили в якутский психоневрологический диспансер для диагностики, а затем отпустили. На него завели уголовное дело о призывах к экстремизму. Второй поход Габышева в столицу завершился 10 декабря, когда "шамана" и двух его сторонников задержали, вернули в Якутск и оштрафовали на одну тысячу рублей. По инициативе следователя Габышев прошел амбулаторную психолого-психиатрическую экспертизу, его признали невменяемым.
В середине мая 2020 года Габышева доставили в якутский психдиспансер, позже суд признал законными действия по его принудительной госпитализации. Адвокаты "шамана" подали апелляцию на это решение. В июле врачебная комиссия решила выписать Габышева из психоневрологического диспансера. Верховный суд Якутии принял решение провести экспертизу "шамана" в республиканском психоневрологическом диспансере. Тимофеева сообщила РИА Новости, что правозащитники подадут кассационную жалобу.