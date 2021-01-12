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Адвокат прокомментировала заявление якутского "шамана" о походе на Москву
Адвокат прокомментировала заявление якутского "шамана" о походе на Москву
Якутский "шаман" Александр Габышев, заявивший о новом походе на Москву, по закону может спокойно перемещаться по стране, подписки о невыезде в отношении него... РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T13:09
2021-01-12T20:53
александр габышев (якутский шаман)
москва
якутск
происшествия
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ЯКУТСК, 12 янв — РИА Новости. Якутский "шаман" Александр Габышев, заявивший о новом походе на Москву, по закону может спокойно перемещаться по стране, подписки о невыезде в отношении него нет, сообщила РИА Новости его адвокат Ольга Тимофеева.Ранее на YouTube появилось обращение Габышева, в котором он рассказывает о планах пойти в новый поход на Москву. По словам самопровозглашенного "воина-шамана", это случится в марте 2021 года. Он отправится из Якутска на белом коне, его сторонники — на технике, основной отряд добровольцев присоединится в Иркутске, далее они доберутся до Алтая, потом — до Урала, а затем — до Москвы.Габышева задержали в середине сентября 2019 года на федеральной трассе М-53 "Байкал" по пути в Москву. На следующий день его поместили в якутский психоневрологический диспансер для диагностики, а затем отпустили. На него завели уголовное дело о призывах к экстремизму. Второй поход Габышева в столицу завершился 10 декабря, когда "шамана" и двух его сторонников задержали, вернули в Якутск и оштрафовали на одну тысячу рублей. По инициативе следователя Габышев прошел амбулаторную психолого-психиатрическую экспертизу, его признали невменяемым.В середине мая 2020 года Габышева доставили в якутский психдиспансер, позже суд признал законными действия по его принудительной госпитализации. Адвокаты "шамана" подали апелляцию на это решение. В июле врачебная комиссия решила выписать Габышева из психоневрологического диспансера. Верховный суд Якутии принял решение провести экспертизу "шамана" в республиканском психоневрологическом диспансере. Тимофеева сообщила РИА Новости, что правозащитники подадут кассационную жалобу.
https://ria.ru/20201109/shamany-1583706526.html
москва
якутск
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александр габышев (якутский шаман), москва, якутск, происшествия

Адвокат прокомментировала заявление якутского "шамана" о походе на Москву

13:09 12.01.2021 (обновлено: 20:53 12.01.2021)
 
CC BY-SA 4.0 / Ybelov / Александр Габышев
Александр Габышев - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
CC BY-SA 4.0 / Ybelov /
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ЯКУТСК, 12 янв — РИА Новости. Якутский "шаман" Александр Габышев, заявивший о новом походе на Москву, по закону может спокойно перемещаться по стране, подписки о невыезде в отношении него нет, сообщила РИА Новости его адвокат Ольга Тимофеева.
Ранее на YouTube появилось обращение Габышева, в котором он рассказывает о планах пойти в новый поход на Москву. По словам самопровозглашенного "воина-шамана", это случится в марте 2021 года. Он отправится из Якутска на белом коне, его сторонники — на технике, основной отряд добровольцев присоединится в Иркутске, далее они доберутся до Алтая, потом — до Урала, а затем — до Москвы.

"С точки зрения закона, Габышев может свободно перемещаться по стране. Меры пресечения в отношении Габышева нет, имеется в виду ни подписки о невыезде, ни иной другой меры. Я осуществляю только юридическую помощь, о своих планах подзащитный мне не рассказывал", — сказала адвокат.

Габышева задержали в середине сентября 2019 года на федеральной трассе М-53 "Байкал" по пути в Москву. На следующий день его поместили в якутский психоневрологический диспансер для диагностики, а затем отпустили. На него завели уголовное дело о призывах к экстремизму. Второй поход Габышева в столицу завершился 10 декабря, когда "шамана" и двух его сторонников задержали, вернули в Якутск и оштрафовали на одну тысячу рублей. По инициативе следователя Габышев прошел амбулаторную психолого-психиатрическую экспертизу, его признали невменяемым.
В середине мая 2020 года Габышева доставили в якутский психдиспансер, позже суд признал законными действия по его принудительной госпитализации. Адвокаты "шамана" подали апелляцию на это решение. В июле врачебная комиссия решила выписать Габышева из психоневрологического диспансера. Верховный суд Якутии принял решение провести экспертизу "шамана" в республиканском психоневрологическом диспансере. Тимофеева сообщила РИА Новости, что правозащитники подадут кассационную жалобу.
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