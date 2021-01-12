https://ria.ru/20210112/foto-1592656333.html
Эксперт рассказал, как найти потерянные фото на телефоне
Эксперт рассказал, как найти потерянные фото на телефоне
Как правило, восстановить удаленную фотографию с телефона не представляет большого труда, а вот сделать это так, чтобы её больше никто и никогда не нашел,... РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T01:18
2021-01-12T01:18
2021-01-12T01:48
фотография
технологии
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МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Как правило, восстановить удаленную фотографию с телефона не представляет большого труда, а вот сделать это так, чтобы её больше никто и никогда не нашел, сложнее, рассказал агентству "Прайм" заведующий кафедрой управления качеством и сертификации РТУ МИРЭА Максим Назаренко.По его словам, фотографии, которые вы удалили, можно восстановить из раздела "Галерея", сетевых хранилищ различных служб, где достаточно долго хранятся такие фото, либо из внешней памяти смартфона. В последнем случае карту памяти надо вытащить из телефона и при помощи специального адаптера подключить к компьютеру.Пользуясь правами разработчика, можно подключить внутреннюю память телефона к компьютеру, настроить это подключение и провести поиск содержимого. Но для этого потребуются специальные знания."Если вы совершенно не хотите, чтобы кто-то увидел те фотографии, которые вы делаете на свой телефон, тогда пользуйтесь им только как фотоаппаратом, не используйте его как телефон: не устанавливайте на него номер, чтобы звонить, не подключайтесь к интернету, чтобы общаться. Во всех остальных случаях есть способы восстановления, и чем активнее вы интегрируете свой телефон в интернет-сервисы, тем проще найти даже то, о чём дано забыли", - подытожил эксперт.
https://ria.ru/20210110/kody-1592429422.html
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фотография, технологии
МОСКВА, 12 янв – РИА Новости.
Как правило, восстановить удаленную фотографию с телефона
не представляет большого труда, а вот сделать это так, чтобы её больше никто и никогда не нашел, сложнее, рассказал агентству "Прайм"
заведующий кафедрой управления качеством и сертификации РТУ МИРЭА Максим Назаренко.
"В наше время довольно сложно что-то потерять навсегда, особенно если это цифровой объект, например, фотография", - уточняет эксперт.
По его словам, фотографии, которые вы удалили, можно восстановить из раздела "Галерея", сетевых хранилищ различных служб, где достаточно долго хранятся такие фото, либо из внешней памяти смартфона. В последнем случае карту памяти надо вытащить из телефона и при помощи специального адаптера подключить к компьютеру.
Пользуясь правами разработчика, можно подключить внутреннюю память телефона к компьютеру, настроить это подключение и провести поиск содержимого. Но для этого потребуются специальные знания.
"Если вы совершенно не хотите, чтобы кто-то увидел те фотографии, которые вы делаете на свой телефон, тогда пользуйтесь им только как фотоаппаратом, не используйте его как телефон: не устанавливайте на него номер, чтобы звонить, не подключайтесь к интернету, чтобы общаться. Во всех остальных случаях есть способы восстановления, и чем активнее вы интегрируете свой телефон в интернет-сервисы, тем проще найти даже то, о чём дано забыли", - подытожил эксперт.