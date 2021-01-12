Умер почетный патриарший экзарх всея Белоруссии Филарет
13:17 12.01.2021 (обновлено: 14:25 12.01.2021)
МИНСК, 12 янв — РИА Новости. Епископ Русской православной церкви на покое, почетный патриарший экзарх всея Белоруссии Филарет скончался на 86-м году жизни. Об этом РИА Новости сообщил замглавы отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов.
Причина смерти не уточняется, однако ранее СМИ писали, что митрополит заболел COVID-19. Время и место прощания станут известны позднее.
© РИА Новости / Юрий Кавер / Перейти в фотобанкМать Тереза и митрополит Минский и Белорусский Филарет
Филарет (в миру Кирилл Вахромеев) родился 21 марта 1935 года в Москве. С 31 января 1990-го по 25 декабря 2013 года был предстоятелем Белорусской православной церкви.
В 2009-м Архиерейский собор РПЦ в Москве избрал Филарета одним из трех кандидатов на Московский патриарший престол. Однако на заседании Поместного собора он взял самоотвод, призвав сторонников отдать голоса митрополиту Смоленскому и Калининградскому Кириллу, который впоследствии и стал патриархом.
Деятельность митрополита получила известность как в ближнем, так и дальнем зарубежье. При нем в Белоруссии возродили все исторические епархии, возобновили деятельность мужские и женские монастыри, братства и сестричества. Филарет помог возродить Минскую духовную семинарию и учредить Минскую духовную академию, духовное училище, школу катехизаторов.
Иерарх награжден орденами Отечества III степени, Дружбы народов, Почета, Франциска Скорины, российским орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени и другими. В 2006 году ему присвоили звание Героя Беларуси.
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