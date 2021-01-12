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Умер почетный патриарший экзарх всея Белоруссии Филарет

Умер почетный патриарший экзарх всея Белоруссии Филарет

Епископ Русской православной церкви на покое, почетный патриарший экзарх всея Белоруссии Филарет скончался на 86-м году жизни. Об этом РИА Новости сообщил... РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T13:17

2021-01-12T13:17

2021-01-12T14:25

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МИНСК, 12 янв — РИА Новости. Епископ Русской православной церкви на покое, почетный патриарший экзарх всея Белоруссии Филарет скончался на 86-м году жизни. Об этом РИА Новости сообщил замглавы отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов.Причина смерти не уточняется, однако ранее СМИ писали, что митрополит заболел COVID-19. Время и место прощания станут известны позднее.Филарет (в миру Кирилл Вахромеев) родился 21 марта 1935 года в Москве. С 31 января 1990-го по 25 декабря 2013 года был предстоятелем Белорусской православной церкви. В 2009-м Архиерейский собор РПЦ в Москве избрал Филарета одним из трех кандидатов на Московский патриарший престол. Однако на заседании Поместного собора он взял самоотвод, призвав сторонников отдать голоса митрополиту Смоленскому и Калининградскому Кириллу, который впоследствии и стал патриархом.Деятельность митрополита получила известность как в ближнем, так и дальнем зарубежье. При нем в Белоруссии возродили все исторические епархии, возобновили деятельность мужские и женские монастыри, братства и сестричества. Филарет помог возродить Минскую духовную семинарию и учредить Минскую духовную академию, духовное училище, школу катехизаторов.Иерарх награжден орденами Отечества III степени, Дружбы народов, Почета, Франциска Скорины, российским орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени и другими. В 2006 году ему присвоили звание Героя Беларуси.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости - религия и мировоззрение, белорусская православная церковь, белоруссия, в мире