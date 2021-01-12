https://ria.ru/20210112/fbi-1592769085.html

ФБР заинтересовалось открыткой с фразой "Путин сделал это!"

ФБР заинтересовалось открыткой с фразой "Путин сделал это!"

Федеральное бюро расследований заинтересовалось открыткой, которую получил глава компании FireEye, расследующей хакерскую атаку на американские ведомства и... РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T18:55

2021-01-12T18:55

2021-01-12T19:49

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Федеральное бюро расследований заинтересовалось открыткой, которую получил глава компании FireEye, расследующей хакерскую атаку на американские ведомства и компании, Кевин Мандиа. Об этом сообщает Reuters.Открытка оказалась у него в начале работы FireEye над этим инцидентом, когда компания еще не "установила", кто стоял за атакой. По мнению сотрудников бюро, отправители могли быть знакомы с внутренней информацией о кибератаке еще до ее обнародования в декабре.На открытке изображена карикатура с текстом "Смотрите-ка, это русские!" и "Это сделал Путин!". Как считают в ФБР, она должно было отвлечь внимание сотрудников FireEye.По данным Reuters, спецслужба выясняет, могло ли послание быть связано с российской разведкой. Как передает агентство, открытка ставит под сомнение способность компании в точности определить, что кибератаки исходят от правительства России. Знакомые с посланием источники предположили, что отправитель просто хотел потроллить компанию или сбить FireEye со следа, запугав Мандиа.По словам знакомого со следствием источника Reuters, это не похоже на "методику российской Службы внешней разведки", но "времена быстро меняются"Эксперт Rand Corporation Тодд Хелмус, в свою очередь, заявил, что получил подобную открытку в 2019 году, после того как дал показания конгрессу о тактике российской дезинформации. А бывший сотрудник американской разведки рассказал, что открытка напомнила ему о методах киберкомандования США: перед прошлыми выборами в конгресс они рассылали российским хакерам сообщения с надписью: "Берегись, мы видим тебя".Кибератака на ведомства СШАВ декабре стало известно о масштабной кибератаке на клиентов фирмы по компьютерной безопасности SolarWinds. В числе пострадавших назывались многочисленные правительственные учреждения США. Сообщалось, что это могло быть одной из крупнейших по масштабу и ущербу кибератак на американский госсектор.Ряд американских СМИ обвинили во взломе российских киберпреступников, но не привели никаких доказательств в пользу этой версии. По словам госсекретаря США Майка Помпео, "достаточно четко" можно сказать об участии России в хакерской атаке. В свою очередь, действующий президент Штатов Дональд Трамп предположил, что за этим стоит Китай.Как подчеркнул пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, Москва здесь ни при чем. Он напомнил, что Россия не раз предлагала Вашингтону возобновить диалог по кибербезопасности, но получила "категорический отказ".На прошлой неделе американское Агентство по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности (CISA) опубликовало совместное заявление ФБР и ряда других структур США, согласно которому за кибервзломом, вероятно, стоит Россия. Как предположили в Вашингтоне, целью атаки было получение разведданных.По сведениям Reuters, после вступления в должность президента США Джо Байден может ввести новые санкций против России — из-за приписываемых Москве кибератак.

https://ria.ru/20210106/kiberataka-1592088915.html

https://ria.ru/20210107/rossiya-1592125779.html

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