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Глава Минобрнауки исполнил мечту мальчика побывать в пожарной части
Глава Минобрнауки исполнил мечту мальчика побывать в пожарной части
Министр науки и высшего образования Валерий Фальков принял участие в акции "Елка желаний" и исполнил мечту 13-летнего Егора Сухова побывать в пожарной части,... РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T12:07
2021-01-12T16:31
валерий фальков
москвариум
европа
общество
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Министр науки и высшего образования Валерий Фальков принял участие в акции "Елка желаний" и исполнил мечту 13-летнего Егора Сухова побывать в пожарной части, сообщает пресс-служба Минобрнауки РФ."Егор загадал желание побывать в пожарной части, и вот сегодня его мечта осуществилась. Все желания, которые загадывают дети на Новый год, должны исполняться, а взрослым нужно об этом позаботиться", – приводит пресс-служба слова Фалькова.Во вторник Егор вместе с Фальковым посетил пожарно-спасательный отряд №207. Место выбрано министром неслучайно - это самая большая в Европе пожарная часть - как по площади, так и по численности работников. Штат отряда составляет более 200 человек. Располагается подразделение в деловом центре Москва-Сити. Одной из его особенностей является защита от огня столичных небоскребов с использованием современной техники и уникального оборудования.Во время экскурсии Егору продемонстрировали работу крытого тренировочного комплекса, который состоит из 50-метровой полосы с препятствиями, показали учебную четырехэтажную башню, скалодром и мобильный тренировочный полигон ГРОТ.В конце 2020 года Фальков исполнил мечту восьмилетней Розалины – поплавать с дельфинами. Девочка познакомилась с дельфином по имени Юки и на протяжении недели посещала сеансы плавания с дельфинами в "Москвариуме" на ВДНХ.Цель акции "Елка желаний" – подарить ощущение новогоднего праздника тем, кому сейчас трудно. В ней могут принимать участие дети-сироты и дети из семей с доходом ниже прожиточного минимума, а также пожилые люди с угрожающим жизни состоянием здоровья и люди с ограниченными возможностями.
https://rsport.ria.ru/20201230/matytsin-1591645724.html
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валерий фальков, москвариум, европа, общество

Глава Минобрнауки исполнил мечту мальчика побывать в пожарной части

12:07 12.01.2021 (обновлено: 16:31 12.01.2021)
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловМинистр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Министр науки и высшего образования Валерий Фальков принял участие в акции "Елка желаний" и исполнил мечту 13-летнего Егора Сухова побывать в пожарной части, сообщает пресс-служба Минобрнауки РФ.
"Егор загадал желание побывать в пожарной части, и вот сегодня его мечта осуществилась. Все желания, которые загадывают дети на Новый год, должны исполняться, а взрослым нужно об этом позаботиться", – приводит пресс-служба слова Фалькова.
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Олег Матыцин исполнил новогоднюю мечту мальчика из Мурманской области
Во вторник Егор вместе с Фальковым посетил пожарно-спасательный отряд №207. Место выбрано министром неслучайно - это самая большая в Европе пожарная часть - как по площади, так и по численности работников. Штат отряда составляет более 200 человек. Располагается подразделение в деловом центре Москва-Сити. Одной из его особенностей является защита от огня столичных небоскребов с использованием современной техники и уникального оборудования.
Во время экскурсии Егору продемонстрировали работу крытого тренировочного комплекса, который состоит из 50-метровой полосы с препятствиями, показали учебную четырехэтажную башню, скалодром и мобильный тренировочный полигон ГРОТ.
В конце 2020 года Фальков исполнил мечту восьмилетней Розалины – поплавать с дельфинами. Девочка познакомилась с дельфином по имени Юки и на протяжении недели посещала сеансы плавания с дельфинами в "Москвариуме" на ВДНХ.
Цель акции "Елка желаний" – подарить ощущение новогоднего праздника тем, кому сейчас трудно. В ней могут принимать участие дети-сироты и дети из семей с доходом ниже прожиточного минимума, а также пожилые люди с угрожающим жизни состоянием здоровья и люди с ограниченными возможностями.
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