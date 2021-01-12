https://ria.ru/20210112/falkov-1592697393.html
Глава Минобрнауки исполнил мечту мальчика побывать в пожарной части
Глава Минобрнауки исполнил мечту мальчика побывать в пожарной части
Министр науки и высшего образования Валерий Фальков принял участие в акции "Елка желаний" и исполнил мечту 13-летнего Егора Сухова побывать в пожарной части,... РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T12:07
2021-01-12T12:07
2021-01-12T16:31
валерий фальков
москвариум
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общество
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Министр науки и высшего образования Валерий Фальков принял участие в акции "Елка желаний" и исполнил мечту 13-летнего Егора Сухова побывать в пожарной части, сообщает пресс-служба Минобрнауки РФ."Егор загадал желание побывать в пожарной части, и вот сегодня его мечта осуществилась. Все желания, которые загадывают дети на Новый год, должны исполняться, а взрослым нужно об этом позаботиться", – приводит пресс-служба слова Фалькова.Во вторник Егор вместе с Фальковым посетил пожарно-спасательный отряд №207. Место выбрано министром неслучайно - это самая большая в Европе пожарная часть - как по площади, так и по численности работников. Штат отряда составляет более 200 человек. Располагается подразделение в деловом центре Москва-Сити. Одной из его особенностей является защита от огня столичных небоскребов с использованием современной техники и уникального оборудования.Во время экскурсии Егору продемонстрировали работу крытого тренировочного комплекса, который состоит из 50-метровой полосы с препятствиями, показали учебную четырехэтажную башню, скалодром и мобильный тренировочный полигон ГРОТ.В конце 2020 года Фальков исполнил мечту восьмилетней Розалины – поплавать с дельфинами. Девочка познакомилась с дельфином по имени Юки и на протяжении недели посещала сеансы плавания с дельфинами в "Москвариуме" на ВДНХ.Цель акции "Елка желаний" – подарить ощущение новогоднего праздника тем, кому сейчас трудно. В ней могут принимать участие дети-сироты и дети из семей с доходом ниже прожиточного минимума, а также пожилые люди с угрожающим жизни состоянием здоровья и люди с ограниченными возможностями.
https://rsport.ria.ru/20201230/matytsin-1591645724.html
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валерий фальков, москвариум, европа, общество
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости.
Министр науки и высшего образования Валерий Фальков
принял участие в акции "Елка желаний" и исполнил мечту 13-летнего Егора Сухова побывать в пожарной части, сообщает пресс-служба Минобрнауки РФ.
"Егор загадал желание побывать в пожарной части, и вот сегодня его мечта осуществилась. Все желания, которые загадывают дети на Новый год, должны исполняться, а взрослым нужно об этом позаботиться", – приводит пресс-служба слова Фалькова.
Во вторник Егор вместе с Фальковым посетил пожарно-спасательный отряд №207. Место выбрано министром неслучайно - это самая большая в Европе
пожарная часть - как по площади, так и по численности работников. Штат отряда составляет более 200 человек. Располагается подразделение в деловом центре Москва-Сити. Одной из его особенностей является защита от огня столичных небоскребов с использованием современной техники и уникального оборудования.
Во время экскурсии Егору продемонстрировали работу крытого тренировочного комплекса, который состоит из 50-метровой полосы с препятствиями, показали учебную четырехэтажную башню, скалодром и мобильный тренировочный полигон ГРОТ.
В конце 2020 года Фальков исполнил мечту восьмилетней Розалины – поплавать с дельфинами. Девочка познакомилась с дельфином по имени Юки и на протяжении недели посещала сеансы плавания с дельфинами в "Москвариуме
" на ВДНХ.
Цель акции "Елка желаний" – подарить ощущение новогоднего праздника тем, кому сейчас трудно. В ней могут принимать участие дети-сироты и дети из семей с доходом ниже прожиточного минимума, а также пожилые люди с угрожающим жизни состоянием здоровья и люди с ограниченными возможностями.