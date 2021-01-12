https://ria.ru/20210112/evropa-1592702441.html
Названа спортивная столица Европы 2021 года
Названа спортивная столица Европы 2021 года
Лиссабон стал спортивной столицей Европы 2021 года, сообщает "ЕвроПульс". РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T12:38
2021-01-12T12:38
2021-01-12T12:38
спорт
туризм
туризм
новости - туризм
лиссабон (город)
малага
европа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/147512/79/1475127927_0:178:3009:1871_1920x0_80_0_0_293062361da604f41fd454ad7f6a5dfd.jpg
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Лиссабон стал спортивной столицей Европы 2021 года, сообщает "ЕвроПульс".Испанская Малага, которой этот титул принадлежал в 2020 году, сохранит его до июля 2021 года, чтобы провести хотя бы часть мероприятий, которые пришлось отменить из-за пандемии COVID-19.В Лиссабоне акцент собираются сделать на уличных видах спорта. Хотя при этом придется соблюдать ограничения — держать социальную дистанцию, ограничить число посетителей и всем носить маски.Титул спортивной столицы Европы присуждается Европейской федерацией столиц и городов спорта с 2001 года городам ЕС с населением больше 500 тысяч жителей. Его обладатель получает поддержку союза для проведения спортивных мероприятий и развития массового спорта и здорового образа жизни.
https://ria.ru/20210112/priroda-1589709473.html
лиссабон (город)
малага
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/147512/79/1475127927_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_aa6ad847e823d4a136bb625c6f005019.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, туризм, новости - туризм, лиссабон (город), малага, европа
МОСКВА, 12 янв
— РИА Новости.
Лиссабон стал спортивной столицей Европы 2021 года, сообщает
"ЕвроПульс".
Испанская Малага, которой этот титул принадлежал в 2020 году, сохранит его до июля 2021 года, чтобы провести хотя бы часть мероприятий, которые пришлось отменить из-за пандемии COVID-19.
В Лиссабоне акцент собираются сделать на уличных видах спорта. Хотя при этом придется соблюдать ограничения — держать социальную дистанцию, ограничить число посетителей и всем носить маски.
Титул спортивной столицы Европы присуждается Европейской федерацией столиц и городов спорта с 2001 года городам ЕС с населением больше 500 тысяч жителей. Его обладатель получает поддержку союза для проведения спортивных мероприятий и развития массового спорта и здорового образа жизни.