https://ria.ru/20210112/evropa-1592702441.html

Названа спортивная столица Европы 2021 года

Названа спортивная столица Европы 2021 года

Лиссабон стал спортивной столицей Европы 2021 года, сообщает "ЕвроПульс". РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T12:38

2021-01-12T12:38

2021-01-12T12:38

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Лиссабон стал спортивной столицей Европы 2021 года, сообщает "ЕвроПульс".Испанская Малага, которой этот титул принадлежал в 2020 году, сохранит его до июля 2021 года, чтобы провести хотя бы часть мероприятий, которые пришлось отменить из-за пандемии COVID-19.В Лиссабоне акцент собираются сделать на уличных видах спорта. Хотя при этом придется соблюдать ограничения — держать социальную дистанцию, ограничить число посетителей и всем носить маски.Титул спортивной столицы Европы присуждается Европейской федерацией столиц и городов спорта с 2001 года городам ЕС с населением больше 500 тысяч жителей. Его обладатель получает поддержку союза для проведения спортивных мероприятий и развития массового спорта и здорового образа жизни.

https://ria.ru/20210112/priroda-1589709473.html

лиссабон (город)

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