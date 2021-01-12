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Названа спортивная столица Европы 2021 года
Названа спортивная столица Европы 2021 года
Лиссабон стал спортивной столицей Европы 2021 года, сообщает "ЕвроПульс". РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T12:38
2021-01-12T12:38
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лиссабон (город)
малага
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Лиссабон стал спортивной столицей Европы 2021 года, сообщает "ЕвроПульс".Испанская Малага, которой этот титул принадлежал в 2020 году, сохранит его до июля 2021 года, чтобы провести хотя бы часть мероприятий, которые пришлось отменить из-за пандемии COVID-19.В Лиссабоне акцент собираются сделать на уличных видах спорта. Хотя при этом придется соблюдать ограничения — держать социальную дистанцию, ограничить число посетителей и всем носить маски.Титул спортивной столицы Европы присуждается Европейской федерацией столиц и городов спорта с 2001 года городам ЕС с населением больше 500 тысяч жителей. Его обладатель получает поддержку союза для проведения спортивных мероприятий и развития массового спорта и здорового образа жизни.
https://ria.ru/20210112/priroda-1589709473.html
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спорт, туризм, новости - туризм, лиссабон (город), малага, европа

Названа спортивная столица Европы 2021 года

12:38 12.01.2021
 
© РИА Новости / Владимир Родионов / Перейти в фотобанкВид на город Лиссабон
Вид на город Лиссабон - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
© РИА Новости / Владимир Родионов
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МОСКВА, 12 янв РИА Новости. Лиссабон стал спортивной столицей Европы 2021 года, сообщает "ЕвроПульс".
Испанская Малага, которой этот титул принадлежал в 2020 году, сохранит его до июля 2021 года, чтобы провести хотя бы часть мероприятий, которые пришлось отменить из-за пандемии COVID-19.
В Лиссабоне акцент собираются сделать на уличных видах спорта. Хотя при этом придется соблюдать ограничения — держать социальную дистанцию, ограничить число посетителей и всем носить маски.
Титул спортивной столицы Европы присуждается Европейской федерацией столиц и городов спорта с 2001 года городам ЕС с населением больше 500 тысяч жителей. Его обладатель получает поддержку союза для проведения спортивных мероприятий и развития массового спорта и здорового образа жизни.
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