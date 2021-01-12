https://ria.ru/20210112/estoniya-1592619502.html

"Не смейтесь над святым!" Кто в Эстонии предложил войти в состав России

"Не смейтесь над святым!" Кто в Эстонии предложил войти в состав России

В Эстонии оппозиция предложила вынести на референдум вопрос о вхождении в состав России. Партия реформ всего лишь хотела заблокировать плебисцит о браке как... РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T08:00

2021-01-12T08:00

2021-01-12T08:00

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. В Эстонии оппозиция предложила вынести на референдум вопрос о вхождении в состав России. Партия реформ всего лишь хотела заблокировать плебисцит о браке как союзе мужчины и женщины, но правящая коалиция требует разобраться: нет ли здесь признаков государственной измены. Откуда такая резкая реакция — разбиралось РИА Новости.Президент молчитПредложение депутатов рийгикогу (парламента) от Партии реформ вынести на референдум вопрос "Было ли бы в Эстонии лучше жить, если бы Эстония входила в состав России?" ожидаемо произвело скандал.Выходкой реформистов возмутился Хенн Пыллуаас, спикер рийгикогу, представляющий Консервативную народную партию (EKRE). "Это явно направлено против государственной независимости, конституционного порядка и территориальной целостности Эстонии, что в соответствии с Уголовным кодексом квалифицируется как государственная измена", — заявил он.И набросился с критикой на всю Партию реформ, отметив, что там не только одобрили "эти невероятные предложения, но и отправили их на обсуждение в конституционную комиссию". Поэтому надо разобраться, "распространяется ли подрывная деятельность на всю фракцию реформистов или остается виной только конкретных лиц".Лидер EKRE и министр финансов Мартин Хельме потребовал возбудить уголовное дело против депутатов, инициировавших вопрос о вхождении в состав России. "На время разбирательства их в любом случае необходимо лишить неприкосновенности", — добавил он. И призвал присмотреться повнимательнее к руководству Партии реформ, которое не противодействует таким заявлениям.Шутить такими вещами вообще не следует, заметил Хельме: "Нельзя смеяться над святым!" Поведение реформистов он сравнил с тем, что "происходит в украинском или молдавском парламенте". "Оппозиция в скучной скандинавской стране такого не допускает", — выговаривал он коллегам.Глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу сообщил, что ждет от президента республики Керсти Кальюлайд заявления, поскольку в такой ситуации "невозможно не выбрать сторону и просто дистанцироваться". "Но она молчит, и я этого не понимаю. Хотя учитываю политические симпатии, которых она не скрывает", — подчеркнул министр.Запретить ножи и вилкиВопрос о вхождении в состав России реформисты предлагали внести в список для скандального референдума о брачных союзах. Правительство Эстонии на весну 2021-го наметило проведение плебисцита о том, надо ли добавить в конституцию положение о браке как союзе мужчины и женщины.Против референдума выступили Партия реформ и Социал-демократическая партия. Оппозиция предупредила, что заблокирует работу конституционной комиссии рийгикогу массой поправок. И действительно, под конец 2020-го парламентарии внесли несколько тысяч дополнений, которые могут обессмыслить идею плебисцита.Предлагаемые вопросы звучали так: "Не слишком ли много на острове Хийумаа людей? Должно ли понятие брака в Эстонии совпадать по содержанию с понятием и содержанием брака в Республике Узбекистан? Надо ли в Эстонии запретить ножи и вилки?" Журналисты нашли и "опасные" идеи — например, выход из НАТО и восстановление Эстонией Советского Союза.Не вытерпела правящая коалиция, только когда возник вопрос объединения с Россией. Буквально накануне члены EKRE и "Отечества" высказывались как раз по теме российско-эстонских отношений. Пыллуаас заявил, что действительная граница между странами — линия, установленная в 1920-м Тартуским мирным договором. Согласно нему, до вхождения республики в состав СССР Ивангород и часть Печорского района были эстонскими. В 1940 году эти земли отошли РСФСР.Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий полагает, что слова спикера ухудшают перспективы ратификации российско-эстонского пограничного договора. Парламентарий напомнил — председатель рийгикогу уже выступал с такими заявлениями: "Пыллуаас вновь наступает на те же грабли и отбрасывает ситуацию на 16 лет назад, когда после почти 11 лет переговоров линию границы все же согласовали".Соратник Пыллуааса по правящей коалиции Рейнсалу считает, что в 2021-м никаких изменений в связях между Москвой и Таллином не произойдет. И в таком "замораживании" он видит только плюсы. "Поворотов в наших отношениях с Россией в этом году не будет, — заметил министр иностранных дел.— Это, на мой взгляд, позитивно".Поток креатива По словам российского политолога Александра Носовича, эстонская оппозиция вовсе не хотела провоцировать правящую коалицию темой о присоединении к России. "Это всего лишь один из девяти тысяч вопросов, внесенных для того, чтобы референдум о браке не состоялся. Депутаты оторвались по полной. Судя по списку, опубликованному СМИ, это все шутки в стиле Гоголя и Кафки. Там предлагалось ответить, можно ли пользоваться тележками в супермаркете, жениться на самом себе и так далее. Смысл клоунады в том, чтобы добиться отмены голосования. Согласно регламенту, парламент должен рассмотреть и отклонить все поправки, чего он физически не успевает сделать", — объясняет эксперт.Правящая коалиция на этот праздник политического непослушания отреагировала асимметрично — изучила поток креатива противников. "Из вороха бреда вытащили один вопрос, чтобы обвинить реформистов в государственной измене", — добавляет Носович.Ирония в том, что ранее правящей была Партия реформ и именно она ставила оппонентам в вину излишне тесные связи с Москвой. "Тогда реформисты клеймили центристов, обзывали партией Кремля, агентами России. Сейчас положение дел изменилось с точностью до наоборот", — уточняет политолог.Использование образа России как инструмента характерно не только для Эстонии, продолжает Носович. "Другие бывшие советские республики все 30 лет приписывают Москве вмешательство в собственные внутренние дела. Но, если непредвзято, без упоминания России они просто не могут жить. Внутренняя политика во многом замешана на поиске агентов Кремля, разоблачении пятой колонны, призывах защитить от "российской агрессии".Именно поэтому отношения двух стран не развиваются. "Опытным путем в России выяснили, что отсутствие диалога с токсичным соседом и взаимодействия, которое может обернуться скандалом или проблемами, гораздо выгоднее попыток поддержать связи. Любые инвестиции в контакты со странами Прибалтики — заведомо проигрышные", — заключает Носович.Глава аналитического бюро проекта СОНАР-2050 Иван Лизан напоминает: в попытках сделать образ России элементом внутренней политики особенно преуспела Украина. "Хотя то же самое было в США и Великобритании. Понятно, что Эстония не хочет в Россию, да и та не горит желанием принимать республику в свой состав. Россию сделали раздражающим фактором. А троллинг Партии реформ — всего лишь попытка вывернуть повестку наизнанку. Скажем, эстонцам не по душе что-то в ЕС, но решать, что им нравится в политике Евросоюза, а что нет, сами они не могут. Вся сфера безопасности тоже контролируется НАТО: ничто обсуждению в Таллине не подлежит", — говорит эксперт.По его мнению, то, что Россия стала элементом внутренней политики других стран, надо принять как данность. Раз страна постоянно присутствует в умах политиков, значит, она — самостоятельный игрок.

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леонид слуцкий, урмас рейнсалу, нато, евросоюз, франц кафка, москва, эстония, сша