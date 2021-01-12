https://ria.ru/20210112/emodzi-1592779462.html

МЧС извинилось за эмодзи в сообщении о пожаре в Екатеринбурге

МЧС извинилось за эмодзи в сообщении о пожаре в Екатеринбурге

Пресс-служба МЧС по Свердловской области извинилась за использование эмодзи в сообщении о пожаре в девятиэтажном доме в Екатеринбурге, где погибли восемь... РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T20:07

2021-01-12T20:07

2021-01-12T21:53

пожар в жилом доме в екатеринбурге

валерий горелых

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

свердловская область

екатеринбург

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 янв — РИА Новости. Пресс-служба МЧС по Свердловской области извинилась за использование эмодзи в сообщении о пожаре в девятиэтажном доме в Екатеринбурге, где погибли восемь человек.Пост о происшествии разместили утром во вторник в официальном сообществе ГУ МЧС по Свердловской области в соцсети "ВКонтакте". Ее пользователи и СМИ обратили внимание на то, что в каждом абзаце текста использовались эмодзи: в сообщении были значки огня и пожарной машины, в строчке об эвакуации людей — смайл с семьей, соответствующими значками отметили дом и гимназию, где расположен пункт временного размещения, а после информации о числе погибших поставили плачущий смайлик.В пресс-службе ведомства отметили, что такое оформление сообщения было "недопустимым"."В настоящее время в публикациях убраны эмодзи", — говорится в записи, опубликованной в аккаунте ведомства в соцсети "ВКонтакте".Квартира на втором этаже дома на улице Рассветной в Екатеринбурге загорелась в ночь на 12 января. По данным свердловского СУ СК, погибли восемь человек, в том числе ребенок.После пожара Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. По предварительным данным, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем. Как сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых, хозяева квартиры, где был очаг возгорания, использовали свечи из-за долгов за электричество, что и могло стать причиной трагедии.

https://ria.ru/20210112/twitter-1592716204.html

https://ria.ru/20210112/sigarety-1592698848.html

свердловская область

екатеринбург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пожар в жилом доме в екатеринбурге, валерий горелых, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), свердловская область, екатеринбург, происшествия