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МЧС извинилось за эмодзи в сообщении о пожаре в Екатеринбурге
МЧС извинилось за эмодзи в сообщении о пожаре в Екатеринбурге
Пресс-служба МЧС по Свердловской области извинилась за использование эмодзи в сообщении о пожаре в девятиэтажном доме в Екатеринбурге, где погибли восемь... РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T20:07
2021-01-12T21:53
пожар в жилом доме в екатеринбурге
валерий горелых
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
свердловская область
екатеринбург
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 янв — РИА Новости. Пресс-служба МЧС по Свердловской области извинилась за использование эмодзи в сообщении о пожаре в девятиэтажном доме в Екатеринбурге, где погибли восемь человек.Пост о происшествии разместили утром во вторник в официальном сообществе ГУ МЧС по Свердловской области в соцсети "ВКонтакте". Ее пользователи и СМИ обратили внимание на то, что в каждом абзаце текста использовались эмодзи: в сообщении были значки огня и пожарной машины, в строчке об эвакуации людей — смайл с семьей, соответствующими значками отметили дом и гимназию, где расположен пункт временного размещения, а после информации о числе погибших поставили плачущий смайлик.В пресс-службе ведомства отметили, что такое оформление сообщения было "недопустимым"."В настоящее время в публикациях убраны эмодзи", — говорится в записи, опубликованной в аккаунте ведомства в соцсети "ВКонтакте".Квартира на втором этаже дома на улице Рассветной в Екатеринбурге загорелась в ночь на 12 января. По данным свердловского СУ СК, погибли восемь человек, в том числе ребенок.После пожара Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. По предварительным данным, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем. Как сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых, хозяева квартиры, где был очаг возгорания, использовали свечи из-за долгов за электричество, что и могло стать причиной трагедии.
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пожар в жилом доме в екатеринбурге, валерий горелых, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), свердловская область, екатеринбург, происшествия

МЧС извинилось за эмодзи в сообщении о пожаре в Екатеринбурге

20:07 12.01.2021 (обновлено: 21:53 12.01.2021)
 
© РИА Новости / Марина Молдавская / Перейти в фотобанкАвтомобиль пожарной службы по дворе жилого дома на улице Рассветной в Екатеринбурге, где произошел пожар
Автомобиль пожарной службы по дворе жилого дома на улице Рассветной в Екатеринбурге, где произошел пожар - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
© РИА Новости / Марина Молдавская
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 янв — РИА Новости. Пресс-служба МЧС по Свердловской области извинилась за использование эмодзи в сообщении о пожаре в девятиэтажном доме в Екатеринбурге, где погибли восемь человек.
Пост о происшествии разместили утром во вторник в официальном сообществе ГУ МЧС по Свердловской области в соцсети "ВКонтакте". Ее пользователи и СМИ обратили внимание на то, что в каждом абзаце текста использовались эмодзи: в сообщении были значки огня и пожарной машины, в строчке об эвакуации людей — смайл с семьей, соответствующими значками отметили дом и гимназию, где расположен пункт временного размещения, а после информации о числе погибших поставили плачущий смайлик.
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В пресс-службе ведомства отметили, что такое оформление сообщения было "недопустимым".
"В настоящее время в публикациях убраны эмодзи", — говорится в записи, опубликованной в аккаунте ведомства в соцсети "ВКонтакте".
Квартира на втором этаже дома на улице Рассветной в Екатеринбурге загорелась в ночь на 12 января. По данным свердловского СУ СК, погибли восемь человек, в том числе ребенок.
После пожара Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. По предварительным данным, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем. Как сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых, хозяева квартиры, где был очаг возгорания, использовали свечи из-за долгов за электричество, что и могло стать причиной трагедии.
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