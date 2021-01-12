https://ria.ru/20210112/egipet-1592719476.html

Эксперты рассказали, когда туристы смогут отправиться в Египет

Эксперты рассказали, когда туристы смогут отправиться в Египет

Туроператорам и авиаперевозчикам после объявления официальной даты снятия ограничений и восстановления сообщения между Россией и Египтом потребуется несколько... РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T14:39

2021-01-12T14:39

2021-01-12T14:39

курорт

туристы

отдых

туризм

коронавирус covid-19

туризм

майя ломидзе

ассоциация туроператоров россии (атор)

новости - туризм

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Туроператорам и авиаперевозчикам после объявления официальной даты снятия ограничений и восстановления сообщения между Россией и Египтом потребуется несколько недель для активации программ и запуска первых рейсов, рассказала РИА Новости исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.Российские эксперты по авиационной безопасности проведут очередную проверку в аэропорту египетского курортного города Хургада. Их прибытие запланировано на конец января, сообщила газета al-Masry al-Youm. Источник уточнил, что приезд делегации запланирован транзитом через Каир в период между 20 и 25 января.Ломидзе обратила внимание на то, что информация об инспекции специалистов РФ в аэропорт Хургады дает надежду на возможное открытие курортов Египта для российских туристов, но все зависит от результатов встречи."Любая возможность отправиться на отдых за рубеж сейчас порадует как туристов, так и бизнес. Как только объявят реальную дату начала авиационного сообщения с курортами Египта и будут сняты все действующие ограничения, туроператорам и авиаперевозчикам потребуется три-четыре недели для того, чтобы составить программы и запустить первые рейсы на курорты Красного моря", — сказала собеседник агентства.Она отметила, что не все государства поощряют поездки граждан в Египет на отдых, но сама Страна пирамид открыта для зарубежных гостей."Там есть определенные требования по соблюдению норм безопасности, связанные с COVID-19, но они не сильно ограничивают возможности гостей", — прокомментировала ситуацию представитель АТОР.Авиасообщение между российскими городами и египетскими курортами было приостановлено в ноябре 2015 года после крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом. Регулярные рейсы в Каир были восстановлены в апреле 2018 года, а красноморские курорты по-прежнему остаются закрыты для чартеров из России. Египетские аэропорты инспектировали несколько делегаций российских специалистов по авиабезопасности.

https://ria.ru/20201210/puteshestviya-1588474916.html

https://ria.ru/20210112/priroda-1589709473.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курорт, туристы, отдых, коронавирус covid-19, туризм, майя ломидзе, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, хургада, каир (город), египет