https://ria.ru/20210112/dtp-1592778153.html

Ростовского полицейского заподозрили в совершении ДТП с двумя погибшими

Ростовского полицейского заподозрили в совершении ДТП с двумя погибшими

Следователи возбудили уголовное дело в отношении полицейского из Ростова-на-Дону, подозреваемого в нарушении правил дорожного движения, из-за чего погибли два... РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T19:59

2021-01-12T19:59

2021-01-12T19:59

батайск

ростов

ростов-на-дону

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 янв – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении полицейского из Ростова-на-Дону, подозреваемого в нарушении правил дорожного движения, из-за чего погибли два человека, сообщает СУСК России по Ростовской области."Возбуждено уголовное дело в отношении 22-летнего полицейского (водителя) взвода роты № 7 полка патрульно-постовой службы полиции УМВД России по Ростову-на-Дону. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц)", - говорится в сообщении.По версии следствия, в ночь на вторник подозреваемый за рулем Honda выехал на встречную полосу на трассе Ростов – Батайск, где столкнулся с автомобилем Skoda. В результате пассажир Honda и водитель Skoda скончались. Подозреваемый и второй пассажир его автомобиля были госпитализированы.

https://ria.ru/20210112/dtp-1592707186.html

батайск

ростов

ростов-на-дону

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

батайск, ростов, ростов-на-дону, происшествия