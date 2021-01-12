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Ростовского полицейского заподозрили в совершении ДТП с двумя погибшими
Ростовского полицейского заподозрили в совершении ДТП с двумя погибшими
Следователи возбудили уголовное дело в отношении полицейского из Ростова-на-Дону, подозреваемого в нарушении правил дорожного движения, из-за чего погибли два... РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T19:59
2021-01-12T19:59
батайск
ростов
ростов-на-дону
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 янв – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении полицейского из Ростова-на-Дону, подозреваемого в нарушении правил дорожного движения, из-за чего погибли два человека, сообщает СУСК России по Ростовской области."Возбуждено уголовное дело в отношении 22-летнего полицейского (водителя) взвода роты № 7 полка патрульно-постовой службы полиции УМВД России по Ростову-на-Дону. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц)", - говорится в сообщении.По версии следствия, в ночь на вторник подозреваемый за рулем Honda выехал на встречную полосу на трассе Ростов – Батайск, где столкнулся с автомобилем Skoda. В результате пассажир Honda и водитель Skoda скончались. Подозреваемый и второй пассажир его автомобиля были госпитализированы.
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батайск, ростов, ростов-на-дону, происшествия

Ростовского полицейского заподозрили в совершении ДТП с двумя погибшими

19:59 12.01.2021
 
© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
© Фото : СК РФ
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 янв – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении полицейского из Ростова-на-Дону, подозреваемого в нарушении правил дорожного движения, из-за чего погибли два человека, сообщает СУСК России по Ростовской области.
"Возбуждено уголовное дело в отношении 22-летнего полицейского (водителя) взвода роты № 7 полка патрульно-постовой службы полиции УМВД России по Ростову-на-Дону. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц)", - говорится в сообщении.
По версии следствия, в ночь на вторник подозреваемый за рулем Honda выехал на встречную полосу на трассе РостовБатайск, где столкнулся с автомобилем Skoda. В результате пассажир Honda и водитель Skoda скончались. Подозреваемый и второй пассажир его автомобиля были госпитализированы.
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БатайскРостовРостов-на-ДонуПроисшествия
 
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