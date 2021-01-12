Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210112/dtp-1592707186.html
Эксперты призвали изменить порядок действий при ДТП
Эксперты призвали изменить порядок действий при ДТП
Съезд на обочину при ДТП на МКАДе не противоречит предписанным ГИБДД случаям, когда водитель может покинуть место аварии, но в целом порядок действий... РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T13:06
2021-01-12T13:06
мкад
сергей канаев
авто
москва
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/04/1572464771_0:253:2843:1852_1920x0_80_0_0_029d202de29ce5c662a7c514a8a6493a.jpg
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Съезд на обочину при ДТП на МКАДе не противоречит предписанным ГИБДД случаям, когда водитель может покинуть место аварии, но в целом порядок действий автомобилистов в таких ситуациях нуждается в корректировке, поскольку прописан сейчас нечетко и противоречиво, считают опрошенные РИА Новости автоэксперты."Это (съезд на обочину при ДТП – ред.) с правилами абсолютно коррелирует. У нас, во-первых, в правилах запрещена остановка на автомагистралях, а ДТП, строго говоря, не является остановкой, остановка разрешена только если вы не можете двигаться. Поэтому это не просто разрешено, это предписано. Для дорог такой категории - это первое", - сказал РИА Новости член общественного совета министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Андрей Мухортиков, комментируя информацию ГИБДД о ситуациях, в которых водитель может оставить место ДТП.Согласно Кодексу об административных правонарушениях, водитель освобождается от ответственности в условиях действий крайней необходимости, напомнил эксперт."А остановка на МКАД в полосе движения делает статистически неизбежной последующую аварию, то, что в вас врежутся. Это может произойти через минуту, а может через 15 минут. Но это точно произойдёт, потому что огромные скорости, плохая видимость люди перестраиваются, кто-то отвлекается. Это происходит практически всегда", - пояснил Мухортиков.Покиданием места аварии съезд на обочину не является, полагает эксперт."Покидание места аварии - это если авария произошла, а вы дальше поехали по своим делам, как ни в чем не бывало, сделали вид, будто аварии не было. Если вы остановились на обочине, приняли вправо, заехали на АЗС, в карман, технологический разрыв, которых на МКАДе большое количество, сообщили в ГИБДД о том, что произошла авария, записали номер машины второго участника, это, разумеется, не покидание места, и так это трактовать нельзя. Поэтому написано совершенно правильно. Если произошло ДТП на МКАД, однозначно необходимо сразу "принять вправо", остановиться либо на обочине, а лучше в разрыве или съезде. И там уже заниматься оформлением", - разъяснил он порядок действий.В целом, считает Мухортиков, необходимо скорректировать ПДД, проработав порядок действий при аварии, который сейчас "прописан нечетко и противоречиво"."Он противоречит как требованию безопасности, так и требованиям в отношении автомагистралей, дорог для автомобилей. Необходимо разделять – одно дело прошла авария на дворовой территории, вы там можете хоть полдня стоять, ждать ГИБДД, если вы не перегораживаете выезд и не создаете помехи другим участникам дорожного движения", - сказал он.Когда же ДТП произошло на скоростной дороге, где можно ехать свыше 80 километров в час, это совсем другое, отметил эксперт."Однозначно должны быть четко прописанные требования - сначала убрать машину, потом заниматься. Я много читал об авариях, когда первое ДТП это какая-то мелкая царапина. Люди остановились на магистрали, чтобы разобраться. А дальше в них кто-то въезжал и там уже были погибшее и раненные. Вот такого быть не должно", - уверен он.Пункт про ответственность за покидание места ДТП, при этом, остается в КоАП, напомнил директор национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев. А за это грозит штраф и лишение права управления транспортным средством на 1,5 года."То есть если вы съезжаете на обочину, и со вторым участником ДТП заполняете протокол - в любом случае штраф и лишение прав никто не убирал из КоАП. Конечно, люди в таком случае не уезжают совсем с места ДТП. Но с другой стороны в КоАП ничего не говорится о том, насколько вы отъехали от места ДТП. Может, вы отъехали на 30 метров, у вас не было возможности остановиться. И в данном случае вам могут вменять такие меры, как лишение права управления транспортным средством на 1,5 года. Поэтому сложностей очень много, надеемся на здравый смысл", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20210111/narushenie-1592632652.html
https://ria.ru/20210109/avto-1592368431.html
https://ria.ru/20210110/avto-1592435709.html
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/04/1572464771_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_e02088112fc73a87c9c23ff37d7a04bf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мкад, сергей канаев, авто, москва, московская область (подмосковье)

Эксперты призвали изменить порядок действий при ДТП

13:06 12.01.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСотрудник ДПС на месте аварии в Москве
Сотрудник ДПС на месте аварии в Москве - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Съезд на обочину при ДТП на МКАДе не противоречит предписанным ГИБДД случаям, когда водитель может покинуть место аварии, но в целом порядок действий автомобилистов в таких ситуациях нуждается в корректировке, поскольку прописан сейчас нечетко и противоречиво, считают опрошенные РИА Новости автоэксперты.
"Это (съезд на обочину при ДТП – ред.) с правилами абсолютно коррелирует. У нас, во-первых, в правилах запрещена остановка на автомагистралях, а ДТП, строго говоря, не является остановкой, остановка разрешена только если вы не можете двигаться. Поэтому это не просто разрешено, это предписано. Для дорог такой категории - это первое", - сказал РИА Новости член общественного совета министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Андрей Мухортиков, комментируя информацию ГИБДД о ситуациях, в которых водитель может оставить место ДТП.
Согласно Кодексу об административных правонарушениях, водитель освобождается от ответственности в условиях действий крайней необходимости, напомнил эксперт.
"А остановка на МКАД в полосе движения делает статистически неизбежной последующую аварию, то, что в вас врежутся. Это может произойти через минуту, а может через 15 минут. Но это точно произойдёт, потому что огромные скорости, плохая видимость люди перестраиваются, кто-то отвлекается. Это происходит практически всегда", - пояснил Мухортиков.
Сотрудник ГИБДД регулирует движение на Ленинградской площади в Омске - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
11 января, 19:31
Минюст рассказал, за какие нарушения водителей будут лишать прав
Покиданием места аварии съезд на обочину не является, полагает эксперт.
"Покидание места аварии - это если авария произошла, а вы дальше поехали по своим делам, как ни в чем не бывало, сделали вид, будто аварии не было. Если вы остановились на обочине, приняли вправо, заехали на АЗС, в карман, технологический разрыв, которых на МКАДе большое количество, сообщили в ГИБДД о том, что произошла авария, записали номер машины второго участника, это, разумеется, не покидание места, и так это трактовать нельзя. Поэтому написано совершенно правильно. Если произошло ДТП на МКАД, однозначно необходимо сразу "принять вправо", остановиться либо на обочине, а лучше в разрыве или съезде. И там уже заниматься оформлением", - разъяснил он порядок действий.
В целом, считает Мухортиков, необходимо скорректировать ПДД, проработав порядок действий при аварии, который сейчас "прописан нечетко и противоречиво".
"Он противоречит как требованию безопасности, так и требованиям в отношении автомагистралей, дорог для автомобилей. Необходимо разделять – одно дело прошла авария на дворовой территории, вы там можете хоть полдня стоять, ждать ГИБДД, если вы не перегораживаете выезд и не создаете помехи другим участникам дорожного движения", - сказал он.
Автоматическая коробка передач - РИА Новости, 1920, 09.01.2021
9 января, 07:33
Названы четыре ошибки, способные убить автомобиль с АКПП
Когда же ДТП произошло на скоростной дороге, где можно ехать свыше 80 километров в час, это совсем другое, отметил эксперт.
"Однозначно должны быть четко прописанные требования - сначала убрать машину, потом заниматься. Я много читал об авариях, когда первое ДТП это какая-то мелкая царапина. Люди остановились на магистрали, чтобы разобраться. А дальше в них кто-то въезжал и там уже были погибшее и раненные. Вот такого быть не должно", - уверен он.
Пункт про ответственность за покидание места ДТП, при этом, остается в КоАП, напомнил директор национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев. А за это грозит штраф и лишение права управления транспортным средством на 1,5 года.
"То есть если вы съезжаете на обочину, и со вторым участником ДТП заполняете протокол - в любом случае штраф и лишение прав никто не убирал из КоАП. Конечно, люди в таком случае не уезжают совсем с места ДТП. Но с другой стороны в КоАП ничего не говорится о том, насколько вы отъехали от места ДТП. Может, вы отъехали на 30 метров, у вас не было возможности остановиться. И в данном случае вам могут вменять такие меры, как лишение права управления транспортным средством на 1,5 года. Поэтому сложностей очень много, надеемся на здравый смысл", - подчеркнул он.
Частные гаражи в Москве - РИА Новости, 1920, 10.01.2021
10 января, 06:49
Названа частая ошибка водителей, которая может привести к взрыву авто
 
МКАДСергей КанаевАвтоМоскваМосковская область (Подмосковье)
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:16Источник: в красноярской краевой больнице проводят обыски
07:14Палата представителей призвала Пенса отстранить Трампа от власти
07:04Банки опасаются оттока средств клиентов из-за выпуска цифрового рубля
07:03Российские ученые предложили делать броню для танков из проволоки
07:02В Госдуме предложили повысить возраст студентов-бюджетников
06:56Уже четыре республиканца готовы проголосовать за импичмент Трампу
06:42Импичмент Трампу вынесли на пленарное заседание палаты представителей
06:39СМИ: США угрожают компаниям из ЕС санкциями из-за "Северного потока — 2"
06:33"Сбер" показал, как можно провериться на COVID-19 по кашлю за минуту
06:28Россиянин отреагировал на объявление в розыск из-за взрыва в Бейруте
06:27"Танк на стероидах": немецкий журналист оценил БМПТ "Терминатор"
06:25Движение на внешней стороне МКАД ограничено из-за ДТП с тремя грузовиками
06:07Шесть человек находятся в реанимации после пожара в Новосибирской области
06:05ЦБ пояснил, зачем в России ввели новые правила контроля наличных расчетов
06:04Вирусолог рассказал о зимнем плато по COVID-19
05:55Чака Норриса заподозрили в участии в протестах в Вашингтоне
05:07Netflix пообещал выпускать новый фильм каждую неделю
05:06В Новосибирской области пять детей попали в больницу после пожара в доме
04:57Пелоси назначила обвинителей на процессе по импичменту Трампу в сенате
04:51"Украинский патриот" из Крыма объяснил неготовность уехать с полуострова
Лента новостейМолния