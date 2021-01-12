https://ria.ru/20210112/dtp-1592707186.html

Эксперты призвали изменить порядок действий при ДТП

Эксперты призвали изменить порядок действий при ДТП

Съезд на обочину при ДТП на МКАДе не противоречит предписанным ГИБДД случаям, когда водитель может покинуть место аварии, но в целом порядок действий... РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T13:06

2021-01-12T13:06

2021-01-12T13:06

мкад

сергей канаев

авто

москва

московская область (подмосковье)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/04/1572464771_0:253:2843:1852_1920x0_80_0_0_029d202de29ce5c662a7c514a8a6493a.jpg

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Съезд на обочину при ДТП на МКАДе не противоречит предписанным ГИБДД случаям, когда водитель может покинуть место аварии, но в целом порядок действий автомобилистов в таких ситуациях нуждается в корректировке, поскольку прописан сейчас нечетко и противоречиво, считают опрошенные РИА Новости автоэксперты."Это (съезд на обочину при ДТП – ред.) с правилами абсолютно коррелирует. У нас, во-первых, в правилах запрещена остановка на автомагистралях, а ДТП, строго говоря, не является остановкой, остановка разрешена только если вы не можете двигаться. Поэтому это не просто разрешено, это предписано. Для дорог такой категории - это первое", - сказал РИА Новости член общественного совета министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Андрей Мухортиков, комментируя информацию ГИБДД о ситуациях, в которых водитель может оставить место ДТП.Согласно Кодексу об административных правонарушениях, водитель освобождается от ответственности в условиях действий крайней необходимости, напомнил эксперт."А остановка на МКАД в полосе движения делает статистически неизбежной последующую аварию, то, что в вас врежутся. Это может произойти через минуту, а может через 15 минут. Но это точно произойдёт, потому что огромные скорости, плохая видимость люди перестраиваются, кто-то отвлекается. Это происходит практически всегда", - пояснил Мухортиков.Покиданием места аварии съезд на обочину не является, полагает эксперт."Покидание места аварии - это если авария произошла, а вы дальше поехали по своим делам, как ни в чем не бывало, сделали вид, будто аварии не было. Если вы остановились на обочине, приняли вправо, заехали на АЗС, в карман, технологический разрыв, которых на МКАДе большое количество, сообщили в ГИБДД о том, что произошла авария, записали номер машины второго участника, это, разумеется, не покидание места, и так это трактовать нельзя. Поэтому написано совершенно правильно. Если произошло ДТП на МКАД, однозначно необходимо сразу "принять вправо", остановиться либо на обочине, а лучше в разрыве или съезде. И там уже заниматься оформлением", - разъяснил он порядок действий.В целом, считает Мухортиков, необходимо скорректировать ПДД, проработав порядок действий при аварии, который сейчас "прописан нечетко и противоречиво"."Он противоречит как требованию безопасности, так и требованиям в отношении автомагистралей, дорог для автомобилей. Необходимо разделять – одно дело прошла авария на дворовой территории, вы там можете хоть полдня стоять, ждать ГИБДД, если вы не перегораживаете выезд и не создаете помехи другим участникам дорожного движения", - сказал он.Когда же ДТП произошло на скоростной дороге, где можно ехать свыше 80 километров в час, это совсем другое, отметил эксперт."Однозначно должны быть четко прописанные требования - сначала убрать машину, потом заниматься. Я много читал об авариях, когда первое ДТП это какая-то мелкая царапина. Люди остановились на магистрали, чтобы разобраться. А дальше в них кто-то въезжал и там уже были погибшее и раненные. Вот такого быть не должно", - уверен он.Пункт про ответственность за покидание места ДТП, при этом, остается в КоАП, напомнил директор национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев. А за это грозит штраф и лишение права управления транспортным средством на 1,5 года."То есть если вы съезжаете на обочину, и со вторым участником ДТП заполняете протокол - в любом случае штраф и лишение прав никто не убирал из КоАП. Конечно, люди в таком случае не уезжают совсем с места ДТП. Но с другой стороны в КоАП ничего не говорится о том, насколько вы отъехали от места ДТП. Может, вы отъехали на 30 метров, у вас не было возможности остановиться. И в данном случае вам могут вменять такие меры, как лишение права управления транспортным средством на 1,5 года. Поэтому сложностей очень много, надеемся на здравый смысл", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20210111/narushenie-1592632652.html

https://ria.ru/20210109/avto-1592368431.html

https://ria.ru/20210110/avto-1592435709.html

москва

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мкад, сергей канаев, авто, москва, московская область (подмосковье)