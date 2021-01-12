https://ria.ru/20210112/donbass-1592789701.html

Режим прекращения огня в Донбассе худо-бедно соблюдается, заявил Козак

Режим прекращения огня в Донбассе худо-бедно соблюдается, заявил Козак

Режим прекращения огня в Донбассе худо-бедно соблюдается, силовые акции со стороны Украины были бы самоубийством, заявил замглавы администрации президента РФ... РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T22:01

2021-01-12T22:01

2021-01-12T22:01

донбасс

дмитрий козак

париж

берлин (город)

украина

в мире

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БЕРЛИН, 12 янв - РИА Новости. Режим прекращения огня в Донбассе худо-бедно соблюдается, силовые акции со стороны Украины были бы самоубийством, заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак."Это было бы самоубийством - начать боевые действия. С лета худо-бедно соблюдается режим прекращения огня", - сказал Козак по итогам встречи политсоветников лидеров "нормандской четверки" в Берлине, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.Он добавил, что в настоящее время "нет ощущения", что боевые действия со стороны Украины могли бы быть возобновлены.Переговоры политических советников лидеров "нормандской четверки" по украинскому урегулированию прошли во вторник в Берлине. С российской стороны в них принял Козак. Предметом встречи стало обсуждение реализации итогов парижского саммита 2019 года в части политического урегулированию конфликта.На первом за три года саммите "нормандского формата", прошедшем в Париже 9 декабря 2019 года, стороны приняли совместное коммюнике и договорились встретиться через четыре месяца в Берлине, чтобы продолжить работу по урегулированию ситуации в Донбассе. В документе подчеркнуто, что минские соглашения остаются базисом для работы в "нормандском формате", было предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе. Лидеры также призывали обеспечить до конца 2019 года режим прекращения огня в Донбассе.

https://radiosputnik.ria.ru/20210112/donbass-1592743202.html

донбасс

париж

берлин (город)

украина

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донбасс, дмитрий козак, париж, берлин (город), украина, в мире