https://ria.ru/20210112/donbass-1592789701.html
Режим прекращения огня в Донбассе худо-бедно соблюдается, заявил Козак
Режим прекращения огня в Донбассе худо-бедно соблюдается, заявил Козак
Режим прекращения огня в Донбассе худо-бедно соблюдается, силовые акции со стороны Украины были бы самоубийством, заявил замглавы администрации президента РФ... РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T22:01
2021-01-12T22:01
2021-01-12T22:01
донбасс
дмитрий козак
париж
берлин (город)
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/156346/39/1563463988_0:21:3026:1723_1920x0_80_0_0_a6dee992aeababac4851d563a5afbb77.jpg
БЕРЛИН, 12 янв - РИА Новости. Режим прекращения огня в Донбассе худо-бедно соблюдается, силовые акции со стороны Украины были бы самоубийством, заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак."Это было бы самоубийством - начать боевые действия. С лета худо-бедно соблюдается режим прекращения огня", - сказал Козак по итогам встречи политсоветников лидеров "нормандской четверки" в Берлине, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.Он добавил, что в настоящее время "нет ощущения", что боевые действия со стороны Украины могли бы быть возобновлены.Переговоры политических советников лидеров "нормандской четверки" по украинскому урегулированию прошли во вторник в Берлине. С российской стороны в них принял Козак. Предметом встречи стало обсуждение реализации итогов парижского саммита 2019 года в части политического урегулированию конфликта.На первом за три года саммите "нормандского формата", прошедшем в Париже 9 декабря 2019 года, стороны приняли совместное коммюнике и договорились встретиться через четыре месяца в Берлине, чтобы продолжить работу по урегулированию ситуации в Донбассе. В документе подчеркнуто, что минские соглашения остаются базисом для работы в "нормандском формате", было предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе. Лидеры также призывали обеспечить до конца 2019 года режим прекращения огня в Донбассе.
https://radiosputnik.ria.ru/20210112/donbass-1592743202.html
донбасс
париж
берлин (город)
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/156346/39/1563463988_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_3bf50700cc843bb2a39a9881eab8cf9b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донбасс, дмитрий козак, париж, берлин (город), украина, в мире